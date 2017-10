Bárbara Botello usa el caso Metrofinanciera para desviar la atención sobre su proceso de desafuero: Ling

León, Gto. Alfredo Ling Altamirano, dirigente municipal del PAN en León, dijo que las denuncias que la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez decidió interponer por el caso Metrofinanciera, sólo sirven para distraer a la opinión pública pero no sirven para que ella quede libre de explicar su responsabilidad en el posible delito de peculado.

El panista mencionó que Bárbara Botello Santibáñez está intentando desviar la atención con la denuncia por el caso Metrofinanciero, aunque señaló que si tanto interés tenía en el tema, debió denunciar cuando ella fue alcaldesa y no ahora que ya han pasado más de 10 años.

“Con eso no se salva del tema del desafuero, ¿eso qué tiene que ver? aquí hay que saber ¿qué elementos ha presentado a la Cámara de Diputados para continuar con el tema?”, dijo.

Ling Altamirano insisitó en que Bárbara Botello no tenía ni conocimiento de qué era lo que estaba pasando en el caso Metrofinanciera y que esta fue la oportunidad para interponen una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Agregó que las denuncias en contra de Botello Santibáñez son resultado de revisiones hechas por la propia ASEG y que no debe olvidarse que existen los elementos suficientes para pensar que ella tiene responsabilidad en el delito de peculado, por lo cual no se trata de un tema político.

“No es un tema mediático, no es una bufonada, no es un tema político y no es el PAN el que la acusa sino las instituciones republicanas de este país son las que han solicitado la formal procedencia para que pueda ser juzgada (…) todo lo demás, mediáticamente puede hacer ruido y está en su derecho pero lo que está en el centro de la discusión es si cometió peculado o no”.