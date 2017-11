Boselli agradece hasta a Torrente por su título de goleo y se concentra en Tigres

León, Gto. Mauro Boselli ya era un goleador histórico para el León, ahora con tres títulos individuales en sus manos, sueña con conseguir más.

El “Matador” agradeció a sus compañeros y al presente cuerpo técnico por ayudarlo a conseguir este logro, aunque no olvidó a quien lo motivó desde un inicio, el ex técnico de la Fiera, el argentino Javier Torrente.

“El reconocimiento tiene que ser grupal porque atrás de un título de goleo hay un equipo, hay un montón de cosas que se hacen para poder conseguir esto y el agradecimiento para todos mis compañeros y para los cuerpos técnicos, no solamente el que nos está tocando ahora que es el de Gustavo, sino también el de Javier Torrente, no me quiero olvidar de él porque la verdad, lo charlamos durante la pretemporada, él me convenció de que yo podía volver otra vez a obtener un título de goleo”, dijo Mauro.

“Es más: sé que hizo hasta una apuesta con el presidente (del Club, Jesús Martínez) de cuántos goles yo iba a hacer y que yo iba tener un gran torneo y la realidad es que no se equivocó, así que agradecerle también a él y saber que también forma parte de esto”, agregó.