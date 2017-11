Bruno Mars se corona en los American Music Awards

Ciudad de México. La 45 edición de los premios American Music Awards se realizó en Los Ángeles y fue una ceremonia especial. “Necesitamos la música para sanar desastres naturales, ataques llenos de odio, el 2017 ha sido un año de crisis. Juntos con nuestra fuerza saldremos adelante, podemos unirnos como pueblo o como nación”, con estas palabras Jamie Foxx arrancó la ceremonia para presentar el emotivo número musical de Pink y Kelly Clarkson, con una maravillosa versión de “Everybody Hurts”, de R.E.M.

Así comenzó uno de los eventos musicales más importantes del mundo de este año, en cual tuvo entre sus grandes protagonistas a personajes ausentes. El premio más importante fue destinado para Bruno Mars, al ser el Artista del Año, sin embargo no pudo estar presente para recibir el reconocimiento debido a que se encuentra de gira en Sudamérica.

La actriz de la serie Black-ish, Tracee Ellis Ross fue la anfitriona de la noche, en una velada particularmente especial para ella debido a que su madre, la gran Diana Ross, fue homenajeada con el Premio a la Trayectoria.

Después de una emocionante presentación de Pink, le llegó el turno a Demi Lovato, quien interpretó la canción “Sorry Not Sorry”, la cual había anunciado durante la alfombra roja. Ella empezó su número desde su asiento. Asimismo, Hailee Steinfeld, Alesso con Florida Georgia Line interpretaron el tema “Let Me Go”.

El siguiente acto estuvo a cargo de Nick Jonas, quien interpretó la canción “Find You” rodeado de chicas y ante el aplauso y el grito del público. El tema estará incluido en su próxima producción discográfica, aún sin nombre. Minutos después, sobre el escenario, Shawn Mendes hizo que el público se moviera de sus asientos con la canción “There’s Nothing Holdin’ me Back”.

Uno de los momentos cumbre de la noche fue la presentación de Selena Gomez, quien junto con Marshmellow, interpretó la canción “Wolves”. Esto en un escenario surreal que incluyó un auto con las luces prendidas y ella vestida con una bata blanca.

Keith Urban dio el primer batacazo de la noche al ganar en tres categorías: Mejor Artista Masculino de Country, Mejor Canción Country y Mejor Álbum Country. The Chainsmokers, por su parte, agradecieron su premio a Mejor Álbum de Electronic Dance Music.

Christina Aguilera rindió homenaje a Whitney Houston interpretando hasta tres canciones de “El guardaespaldas”, siendo ovacionada por el público. Lady Gaga también brindó una notable actuación, primero al piano, y luego con micrófono en mano, antes de ganar el Premio a Mejor Artista Femenino de Pop Rock.

Linkin Park fue otro de los grupos ganadores a Mejor Artista de Rock Alternativo. Mike Shinoda, integrante de la banda, dedicó el premio a la memoria de Chester Bennington. También pidió a los fanáticos del grupo de nu metal que hagan sentir orgulloso al desaparecido vocalista.

Tres días después de su victoria en los Latin Grammy, Luis Fonsi y Daddy Yankee compiten por cuatro American Music Awards. Los músicos se triunfaron en la categoría Mejor Colaboración del Año gracias al tema “Despacito”, demostrando que no solo se trata de un fenómeno en Latinoamérica, sino también en países de lengua inglesa.

Algunos ganadores

Artista del año

Bruno Mars (ganador)

Mejor dúo o grupo de rock pop

Imagine Dragons (ganador)

Mejor canción de rap/hip hop

DJ Khaled featuring Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper and Lil Wayne “I’m the One” (Ganador)

Mejor artista masculino de country

Keith Urban (ganador)

Álbum country favorito

Keith Urban “Ripcord” (Ganador)

Canción country favorita

Keith Urban “Blue Ain’t Your Color” (ganador)

Mejor artista electronic dance music

The Chainsmokers (ganador)

Mejor artista adulto contemporáneo

Shawn Mendes (ganador)

Mejor artista femenino de pop/rock

Lady Gaga (ganadora)

Mejor nuevo artista del año

Niall Horan (ganador)

Colaboración del año

Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber “Despacito” (ganador)

Artista favorito de rock alternativo

Linkin Park (ganador)