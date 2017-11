Busca Lorenzo Chávez fortalecer la figura del cronista municipal

Guanajuato, Gto. El Diputado Lorenzo Salvador Chávez Salazar, Presidente de la Comisión de Turismo; presentó un punto de acuerdo para exhortar a los Municipios para que fortalezcan o generen la figura del Cronista Municipal y que se asigne presupuesto para sus labores.

Explicó que en 2014, el Congreso del Estado en conjunto con la Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato y con el Colegio de Historiadores de Guanajuato reformaron la Ley Orgánica Municipal del Estado y crearon la figura del Cronista Municipal, mismo que debe ser elegido por el Ayuntamiento y bajo la emisión de una convocatoria pública, además de ser remunerada por su trabajo y se le asigne una partida del presupuesto municipal.

Chávez Salazar puntualizó que el Cronista es el encargado de llevar el registro de sucesos notables del municipio e investigar, rescatar, conservar, difundir y promover una cultura histórico-cultural entre la sociedad, para proyectarla en la Entidad y el País; además tiene en su encomienda, la elaboración de una monografía del Municipio, así como un calendario cívico que rescate y conmemore los hechos más notables del municipio.

“La figura del Cronista Municipal no es solo una posición burocrática para engordar la administración municipal, el cronista realmente es la persona encargada de rescatar nuestro presente y nuestro pasado para futuras generaciones, indagar en los anales de la historia, archivos y relatos orales la verdadera identidad de los pueblos, sus costumbres, tradiciones y leyendas para que no sean olvidadas”, asintió.

Lamentó que aún existan municipios que no han dado importancia a esta figura dentro de las presidencias municipales pues no existe este funcionario o no está reconocido oficialmente; además de que no se cuenta con instalaciones adecuadas para el almacenamiento de documentos.