Caen trabajadores de “Pinta tu Entorno” de 10 metros de altura, no cuentan con medidas de seguridad

Guanajuato, Gto. Dos trabajadores, que fueron contratados para el programa “Pinta Tu Entorno” cayeron de alrededor de 10 metros de altura cuando se encontraban pintando la fachada de una vivienda en la colonia Cerro del Gallo en Guanajuato capital.

Se conoció que los hombres, originarios del Estado de México, fueron contratados por el Estado para pintar en tres meses las fachadas de las viviendas de la zona, pero las labores las realizan sin cascos, chalecos, ni arneses, que garanticen su integridad física ante algún accidente.

Los hechos ocurrieron pasadas las 12 del mediodía de este jueves, cuando uno de los hombres que se encontraba hasta la punta de una escalera tocó los cables de alta tensión con una especie de tubo acondicionado para portar un rodillo, y fue arrojado hacía el vacío tras recibir una descarga eléctrica.

Sin embargo, su caída no fue tan severa pues primero cayó en unos cables que se encontraban más abajo de donde se agarró para no caer tan fuerte en el piso. No presentó lesiones.

Durante la caída, alcanzó a golpear a otro compañero que se encontraba unos centímetros más abajo, quien quedó inconsciente en el piso tras el golpe.

El hombre que quedó inconsciente fue identificado como Luis Oviedo Sánchez de 27 años de edad, y fue trasladado en una ambulancia de Protección Civil del municipio al Centro Médico la Presa, en código amarillo.

De acuerdo con los vecinos de la zona que fueron testigos del accidente, la caída estuvo muy fuerte y temieron por la vida de los trabajadores, pues ningún contaba con las medidas de protección.

En el lugar se puede observar una mancha de pintura en el suelo, donde se presume cayeron los pintores.

Al momento se desconoce el estado de salud del joven, y si tuvo lesiones graves.

La falta de medidas de seguridad en los trabajos que realizan al menos una cuadrilla de 12 trabajadores, todos originarios del Estado de México, demuestra las omisiones por parte de Gobierno del Estado.

En el lugar se puede observar a los trabajadores que sus únicas herramientas de trabajo son una escalera, brochas y cubetas de pintura, sus piernas y una sola mano, son la única forma de que se aseguran de no caer de las escaleras.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal para atender el reporte.

“Pinta tu Entorno” es un programa de mejoramiento de vivienda, al momento se han pintado poco más de 14 mil fachadas, y se pretende cerrar el año con 6 mil más.

A penas el miércoles arrancó dicho programa en el barrio de San Clemente, lugar al que llegó el gobernador Miguel Márquez y el alcalde Edgar Castro Cerrillo para su inició.

Se conoce que en la mayoría de los casos, la gente beneficiada con los botes de pintura son quienes se hacen cargo de pintar los exteriores de sus viviendas, pero también hay zonas donde el estado o el municipio contratan personal para su ejecución.