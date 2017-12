Cancelan sesión de ayuntamiento de Guanajuato donde definirían aumento de tres pesos al pasaje de transporte público

Guanajuato, Gto. De última hora fue cancelada la sesión extraordinaria del ayuntamiento de Guanajuato en la que se votaría la propuesta de incremento de tres pesos a las tarifas del transporte público, luego de las críticas y las inconformidades que se desataron tras conocer la intensión del gobierno municipal.

El martes pasado los ediles sostuvieron una reunión a puerta cerrada donde el director de Seguridad Ciudadana, Christian Ortiz presentó una propuesta que contempla un incremento de tres pesos a las tarifas del transporte, pero diferido, 1.50 a aplicarse en enero y otros 1.50 se aplicaría en el mes de septiembre, este segundo aumento del año, de aprobarse, le tocaría enfrentarlo a la siguiente administración.

Las reacciones no se hicieron esperar, inmediatamente la ciudadanía se comenzó a inconformar incluso algunos regidores y síndicos pues consideran que antes de aprobar un aumento el tema de transporte público debe ser revisado a fondo y no solo mejorar las condiciones.

Cerca de las 8:35 de la noche de este miércoles, el presidente municipal Edgar Castro envió un mensaje de celular a los síndicos y regidores donde les informaba que la sesión programada para este jueves a la 1:00 de la tarde se había pospuesto porque algunos ediles solicitaron más tiempo para analizar la propuesta.

Al interior del ayuntamiento corrió el rumor de que la orden de la cancelación de la sesión vino del propio alcalde Edgar Castro Cerrillo, luego de que varios de los ediles que votarían a favor de la alza al transporte se echaran para atrás.

Más temprano, regidores como Adrián Camacho Trejo Luna del PRI, Guillermo Torres Saucedo del PAN, Jaime Emilio Arellano independiente y el síndico Ramón Izaguirre, adelantaron su voto en contra de la propuesta.

Guillermo Torres consideró que la propuesta es un golpe al bolsillo de los capitalinos, pues aumentar 1.50 pesos en enero representaría un incremento del 30 por ciento, y los tres pesos representarían un aumento del 60 por ciento.

El priísta Adrián Camacho, quien se presumía votaría a favor del incremento, dejó claro que no autorizará ningún aumento a las tarifas si el servicio de trasporte público no mejora.

En tanto, Julio Ortiz del PRD, justificó la necesidad de que se aumente la tarifa al transporte público, pero solo en 2 pesos que es lo que corresponde al índice inflacionario, y luego de que los transportistas mejoren las condiciones del servicio se les podría autorizar 1 peso más para que alcancen la utilidad. Dijo que de no hacerlo el ayuntamiento sería opaco y omiso y el servicio seguirá siendo deficiente y los únicos perjudicados será la sociedad.

“Nos veríamos en opacidad de no resolver tema. Lo más cómodo es decir que se quede en 5 pesos, pero tienen tanto tiempo justiciando necesidad de alza, y como administración hemos sido opacos que no hemos resuelto. La administración no estamos haciendo nuestro trabajo, estamos actuando de ser de lo más comodinos y decir no a todo, esto complica cosas. Lo que haríamos es autorizar la cantidad con inflación, y antes que tengan más a que haya mejoras”.