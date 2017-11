Carlos Medina: ‘López Santillana y su equipo, hacen política sólo con su círculo cercano’

León, Gto. “Parece que leyeron un libro de política del siglo pasado”, así describió el síndico Carlos Medina el actuar del Ayuntamiento y su presidente Héctor López Santillana, al juzgar que desafortunadamente, no hay más voces que las que se desenvuelven en torno al primer edil.

En entrevista durante la Revista de la Una, quien fuera alcalde de León y gobernador de Guanajuato, describió que se vio comprometido a regresar al servicio público, cuando desde 2005 se prometió a no regresar.

“Ya vi el compromiso y el no ser omiso, nos lleva a veces a meternos en camisa de 11 varas y en este caso, sí ha sido algo muy complicado” sostuvo.

Dijo que trató de ayudar con la experiencia que adquirió en casi 30 años, sin embargo, esto nu fue recibido como lo esperaba.

“Yo creo que hay algo de experiencia que podría aportar. Y hay una expresión de mi hija que me gusta mucho: No me he ganado el derecho de ayudar. Es decir, por más que propones y que dices, yo creo que el camino tiene que ser este sendero, en particular en los grupos de trabajo y equipos”.