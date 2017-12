Carta al Niño Dios (oootra vez)

Querido Niño Dios:

Bendito seas. Contra todos los pronósticos, aunque maltrechos, hemos llegado a la recta final de este sexenio. ¿Qué más prueba necesitamos de tu grandeza y magnificencia? No es que quiera quejarme, señor, pero ¿Qué pasó con todo lo que te pedí el año pasado? Trump sigue ahí, apretando el puño. El PRI se llevó a la mala el Estado de México y resucitó el dedazo. Elba Esther en su casita, bien gracias. Y de regalo navideño, nos dieron Ley Mordaza, de Seguridad Interior y otro fiscal carnal.

En la cultura de nuestro estado, pudo más la envidia que el trabajo serio y soberbio… En otros aspectos las cosas no fueron tan mal, pero porque no hubo Mundial, ni Copa América, ni Juegos Olímpicos o Paralímpicos. En fin, mejor no te amargo con el recuento.

No sé si ya estés en pre-campaña, prometiendo el cielo y la tierra, señor. Pero, con el alma contrita por todas mis fechorías, me atrevo a pedirte de nuevo algunas cositas que, si no ayudan a mejorar este valle agobiado por la contaminación de las quemas y las hordas del huachicol, podrán hacernos la vida un poco más grata.

Dice así:

* Candidatos por los que valga la pena salir de casa el 1 de julio de 2018. Algo traigo en los ojos que hasta pena me da contarte lo que veo.

* Si gana Meade, un DeLorean como el de Marty McFly que nos permita volver al tiempo lineal.

* Si gana Margarita, un coche blindado.

* Si gana el Peje, un boleto a Nueva Zelanda.

* Si gana Anaya, uno a Atlanta.

* Si gana el Bronco, un silla de montar.

* Si gana Marichuy, nada.

* Chamba a granel para los que saldrán de sus cargos el año entrante, a saber: para Luis Videgaray en alguna empresa de Donald Trump; para Osorio Chong en algún tour de Maluma; para Ruiz Esparza en una empresa minera que construya socavones; para EPN una cátedra en la universidad de Harvard donde pueda volver a deslumbrarnos; para MMM en algún palenque donde pueda cantar a gusto con Ricardo Anaya en los teclados; para Ricardo Ortiz… ¿será que repite?

* Un tratado de libre comercio que nos permita mantener a las ensambladoras en México y seguir siendo un país vendedor de mano de obra, ultradependiente de la inversión extranjera.

* Un presidente que no le pague el muro al gringo, (Sí, lo pedí el año pasado, pero no está de más pedirlo de nuevo).

* Un fiscal que sí sirva y no pierda el cargo por servir.

* Más independientes de a de veras y menos enmascarados o dinosaurios en botarga.

* Un quinto partido para México, aunque traigamos el equipo que traemos.

* Para mi esposa y mi hija, que a Thor le vuelva a salir su ojo.

* Para la Trinca Fresera, una final que sí pueda ganar, muy en el fondo sabemos que la cuarta es la vencida.

* Un 2018 sin errores, en especial del último mes.

Posdata: ¡Gracias por el campeonato de Chivas! Te tomó un año más, pero llegó. Alabado seas.

Y unas felices fiestas y un año nuevo con prosperidad y paz para todos mis lectores. En particular, para aquellos que llegaron hasta esta línea. ¡Feliz Navidad!

