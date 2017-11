Cartas a Van Gogh (2017)

Cartas a Van Gogh permite a conocedores e iniciados en el arte del pintor clave del Impresionismo a sentir una cercanía que nunca antes se había podido realizar en el cine, por desgracia su cuidado visual no se traduce de manera similar al cuidado argumental.

No hay otro pintor como Van Gogh, en el sentido de que este hombre abandera lo que representa el arte para muchas personas. Yo al igual que otros millones de seres, encuentra la historia de sufrimiento del neerlandés como una que retrata la pasión del humano por el arte, de expresar lo que uno siente y de no sentirse en el lugar y momento adecuado… de luchar con demonios personales que trágicamente terminan devorando toda esperanza.

Van Gogh precisamente es una figura trágica y atractiva de adaptar o conocer por la gran cantidad de información que existe respecto a su vida y reflexiones personales, y precisamente este año se presenta ante el público una obra que intenta más allá, porque su intención es la de traer a la vida los cuadros del artista… algo que no es tan nuevo si contamos el intento que realizó Akira Kurosawa en Sueños (1990), pero la diferencia es, que aquí, estos cuadros explotan de animación y movimiento.

Cartas a Van Gogh es una película hermosa de ver. De inmediato se reconoce el trabajo de múltiples artistas a quienes se enfrentaron a la odisea de plasmar las pinturas que todo mundo reconoce pero una, por una, con cambios suficientes para fomentar una especie inédita de rotoscopio. Gracias a esto las pinturas se vuelven escenarios vibrantes, en donde los personajes de las pinturas de Van Gogh cobran vida sin volverse un “gimmick” molesto y que tiene una lectura bastante noble: Este es el mundo real.

Real y complemento a la fama póstuma de un pintor que no pudo ver su éxito, que de pronto fue amoldado como algo novedoso y precioso. Los ojos de Van Gogh no plasmaban cosas fuera de este mundo, sino que eran retratos cotidianos con un toque interpersonal y este mundo es el que queda como su legado, porque cuando la película decide tratar su historia con flashbacks, estos fallecen, carecen de luz y color… son bocetos previos a una vida que después sería reconocida.

Esto es el fuerte de Van Gogh y punto cumbre, porque si bien el esfuerzo por capturar y adaptar las pinturas y personajes de los ojos de un artista al mundo animado son enteramente exitosos y dudo de alguien que diga lo contrario, no es lo mismo respecto al cuidado narrativo.

El guión de Cartas a Van Gogh es creado por gente primeriza en cuestiones cinematográficas y el trabajo de 3 personas –los dos directores, Dorota Kobiela y Hugh Welchman en compañía del historiador Jacek Dehnel– no quiere ir por los convencionalismos de la biopic, y huye tanto de eso, que irónicamente se vuelve algo predecible y en un punto tedioso. Seguimos a Armand Roulin (Douglas Booth), un joven amargado y que tiene la misión de entregar la última carta del pintor a su hermano por parte de su padre que conoció a Van Gogh en vida y creyó en él, por lo que viaja para conocer a la gente que tocó la vida de este y recibe a cambio una visión respecto al conflictivo hombre. La intención es la de crear múltiples versiones del hombre para que el espectador decida cuál es la más adecuada y honesta de la mano de Armand, quien poco a poco se sensibiliza en su labor y comprende la tortura de un hombre que no conoció… todo esto con una subtrama que se une respecto a si Van Gogh cometió suicidio o no.

Y todo ocurre, pero no emociona, no genera interrogativas, y es tan metódico y termina sin exprimir el concepto del blanco y negro más que el de generar una diferencia de tiempo narrativo, por lo que falla en sus aspiraciones de drama y termina siendo un guión tan complejo como el de un especial televisivo de canal educativo.

Debo reiterar que estamos hablando dentro del terreno narrativo, fuera del audiovisual que encanta lo suficiente como para que el espectador no capte que la película carece de un brillo incluso actoral, porque los actores presentes que son grandiosos por sí mismos –como Saorsie Ronan, siempre ignorada en esta generación o un idéntico Jerome Flynn como el doctor Gachet– pero que sólo se plasman visualmente, jamás creando personajes retadores, sólo son anecdóticos.

Cartas a Van Gogh tendrá el reconocimiento de ser una película primeriza en el terreno de la animación por óleo rotoscopio, pero no por ello tiene el título de ser la mejor en su tipo. Aun así, sus fallas argumentales son problema que puede pasarse por alto y disfrutar de una obra que sensibiliza de manera primeriza, y que obvio abre las posibilidades para que existan más exploraciones de artistas y la relación de estos con sus obras.