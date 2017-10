Cartas de intención para la reeleción no garantizan que sí sean tomados en cuenta: Alfredo Ling

León, Gto. Las cartas de intención entregadas por alcaldes y ediles con el objetivo de manifestar su interés de la reelección, no comprometen al partido ni a los interesados a que se formen acuerdos para la próxima elección, así lo mencionó el dirigente del PAN en León, Alfredo Ling Altamirano.

Esto luego de que en la semana pasada, el alcalde Héctor López Santillana, el síndico Luis Ernesto Ayala; y los regidores, Ana María Esquivel, Ana María Carpio, Beatriz Yamamoto, Salvador Sánchez Romero y Jorge Cabrera presentaron sus cartas de intención para una relección.

Alfredo Ling dijo que esto no da ninguna garantía de que el alcalde o los integrantes del Ayuntamiento puedan ir a elección o repetir el próximo trienio, pues se requiere que el partido realice revisiones sobre el desempeño de sus actividades así como consideraciones que tomen en cuenta la paridad de género y los nuevos reglamentos electorales.

“Ahorita no está abierto el periodo de precampañas, ahorita sólo fue la carta de intención que es obligatorio para quienes tienen un cargo y quieren repetir en él, si alguien no dijo nada pues es que a lo mejor no quiere ese cargo pero a lo mejor sí quiere otro (…) si alguien manifestó su intención, ¿ahora tiene que jugar? pues no necesariamente porque si cambian las condiciones que se presentan en este momento, él puede cambiar su intención o no jugar a nada”.