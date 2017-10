Caso del “Comandante Emilio” en el limbo: ‘está incomunicado, no sé si sigo como su defensor’, denuncia abogado

San Miguel de Allende, Gto. José Luis Vargas, abogado defensor de Raúl Julio Escobar Poblete, conocido como “comandante Emilio”, ex guerrillero chileno identificado como Ramón Guerra Valencia, dijo que su cliente está incomunicado y que él mismo no sabe si aún encabeza la defensa en el caso que se le lleva por el secuestro de una jubilada extrajera en México.

El litigante agregó que ha habido ”algunos vacíos legales que no sean han subsanado hasta el día de hoy en este caso, lo más reciente es que yo me presento el pasado día 2 de octubre a una audiencia estipulada para ese día, y me notifica el juez de control de un desistimiento por parte del acusado que yo siga al frente de su defensa, mediante un escrito que habría firmado el propio Ramón, quien sigue recluido en el Cefereso de Ocampo” desde el pasado mes de junio.

“Es más: a mí aún me siguen llegando las diversas notificaciones legales del caso, y estoy en espera de una audiencia donde se dé en forma legal la rectificación de seguir al frente del caso o escuchar en voz propia de Ramón su deseo que ya no continúe más… lo último que yo estuve platicando con Ramón fue sobre su participación en los secuestros que le imputan, para ver la forma de estrategia legal a seguir, más él me lo hizo saber nuevamente como lo hizo desde siempre, que él no tenía ninguna implicación en lo señalado.”

José Luis Vargas precisó que al acusado lo mantienen incomunicado, que no lo dejan tomar el soI, no le es permitido salir de su celda ni tener un vaso para agua, ni le permiten poseer sus lentes para leer, “esto es lo último que logré saber sobre sus condiciones en que se encuentra Ramón”.

El pasado 26 de octubre, se informó que Isabel Mazarro Gómez de Santiago, segunda esposa Escobar Poblete, fue capturada en España, en respuesta a una petición del gobierno mexicano.

Mazarro es vinculada a la banda chilena de secuestradores Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo (FPMR-A), responsable de un atentado terrorista con resultado de muerte perpetrado contra un senador chileno en la década de los 90.

La detención de Isabel Mazarro la llevó a cabo la Guardia Civil en la ciudad de Gijón (Asturias), por la emisión de una nota roja de Interpol, solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR) de México, quien según una fuente citada por la agencia Apro, presentará en los próximos 45 días la solicitud de extradición a México.

Respecto a la detención de Isabel Mazarro, el abogado consideró que la medida ”se debe a investigaciones propias de la PGR, porque el caso de Ramón (Raúl Escobar), aún sigue en manos de la procuraduría estatal”, concluyó.