Caso Kala irá ante CNDH por revictimización y omisiones de la Pdheg

León, Gto. Ante la invisibilización y revictimización de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a la denunciante del Caso Kala, la ex becaria recurrirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para obtener justicia.

A casi dos años de haber recibido una queja por acoso sexual en contra del investigador Julio César Kala, la PDHEG emitió siete recomendaciones generales a la Universidad de Guanajuato, sin enfocarse en este caso en particular.

En opinión de Verónica Cruz, asesora de la víctima, “la procuraduría estatal de los derechos humanos nos quedó a deber, después de esperar tanto, una pensaría que iba a ser una recomendación estructural, importante, algo que iba a trascender y avanzar en los derechos humanos de las mujeres”.

Para la directora del Centro Las Libres, las recomendaciones debían ser ejemplares, pues fue “un caso que ha sido ícono al destapar una práctica que ha sido normalizada y generalizada en las universidades y en este caso en la Universidad de Guanajuato y sabemos que no es el único caso”.

La defensora de los derechos humanos de las mujeres ve que además de llegar con lentitud, la recomendación es muy generalizada, pues las acciones que ha realizado la UG están más avanzadas que lo planteado en el documento, “la PDHEG tardó dos años en decirles que hagan algo que ya habían empezado a hacer”.

Pero no sólo hicieron una recomendación general, Cruz ve “la omisión gravísima de no mencionar a la víctima, sin una recomendación personalísima al daño causado, no solamente por todo este proceso, sino por toda la tardanza que todas las instituciones hicieron respecto a este caso”.

Verónica Cruz espera que “a ver si por lo menos, en esto tan básico, la PDHEG va a dar seguimiento, porque siguen surgiendo los casos, la persona que dirige UGénero tampoco están dando respuestas satisfactorias a las víctimas”. Pues la universidad sólo tomó medidas superficiales luego del escándalo desatado por la denuncia presentada por una ex becaria en contra del investigador y asesor del rector general, Julio César Kala.

La directora de Las Libres considera que el texto de la PDHEG es una recomendación, “por no dejar, la recomendación no sirve para mucho, la procuraduría deja mucho, mucho a deber. Este caso le significaba a la procuraduría la posibilidad de tomar y relanzar un tema que ningún ombudsman ha querido tomar en serio: el avance de los derechos humanos de las mujeres”.

Cruz dice que Raúl Montero, procurador de Derechos Humanos “tenía en su mano un caso de trascendencia estructural como es el acoso sexual en las universidades”.

Por lo tanto, ante la tardanza, las omisiones y por haberla revictimizado, la denunciante se va a inconformar por las recomendaciones y acudirán a la CNDH pues el documento no le exige nada a la UG y no ofrece reparación del daño.

Verónica Cruz concluye que la PDHEG dejó a la víctima sin voz, y desprotegiendo a otras mujeres, pues “siguen pasando los casos, no están previniendo nada, sólo dieron respuesta mientras fue mediático, y no para las necesidades de las mujeres”.