Causa discrepancias entre miembros del Ayuntamiento inseguridad en Irapuato

Irapuato, Gto. Armando de la Cruz Uribe Valle coordinador de la fracción del PRI y el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez se enfrascaron en una discusión en sesión de Ayuntamiento por el tema de seguridad.

De la Cruz Uribe Valle solicitó que se suspendiera la sesión de Ayuntamiento extraordinaria porque la orden del día contenía los dictámenes de seguridad de Julio, Agosto y Septiembre, pero no los del mes de octubre el cual denominó como el mes más violento en la historia del Irapuato.

Para poder discutir este tema, sugirió un sesión secreta, pero su petición no fue escuchada.

Además mostró la publicación de la revista Newsweek y le pidió al alcalde qué se preocupe por irapuato, así como el gobernador Miguel Márquez por el estado y el presidente de la República Enrique Peña por el país.

“Que esta sesión se suspenda y hablemos asuntos de seguridad. Este el mes más violento en la historia de Irapuato (octubre) […] Pareciera que nos estamos burlando de la ciudadanía. A partir del 11 de septiembre que se han dado fechas de inseguridad no hemos tratado ningún punto de seguridad y es una prioridad, en octubre cero informes de seguridad, se le pidió una sesión secreta y privada para hablar de la seguridad y no se hizo”, indico.

Por su parte el Regidor del PRI David Torres, solicitó que lo inviten a las reuniones privadas de seguridad para exponer los puntos y propuestas. Esto derivado a qué los coordinadores de las fracciones sostuvieron reunión donde tocaron el tema.

En respuesta el alcalde Ricardo Ortiz calificó de “desinformado” a Uribe Valle, pues dijo que más estaba manejando una parte del reportaje de la revista, y no daba a conocer las cifras del 2016 donde Irapuato no tuvo una incremento, y qué el año más violento del municipio fue 2012. Explicó que que no se hacen sesiones al contentillo, pero el próximo viernes ya está programada.

“No vamos hacer sesiones de ayuntamiento al contentillo y no por una persona mal informada quiera se va hacer. Si el coordinador de la fracción del PRI (Armando Uribe) no les informó (de la reunión). Y le aclaro no fue la semana más violenta de Irapuato, fue la semana más violenta de todo el país. No se vale leer partesitas (del reportaje) es muy fácil quitarle hojas y no poner lo que dice…Irapuato es la una la única ciudad que no incrementado el índice a comparación del año pasado”.

Uribe reviró y le pidió “no me diga desinformado, usted no me incluyó en la comisión de seguridad”, y le cuestionó si era de “orgullo” qué Irapuato estuviera en ese nivel.

Así el alcalde le contestó que no, “pero el trabajo ahí está, si no lo quiere reconocer, reconózcale el de Peña Nieto”.

Al final el punto de la décima modificación al pronósticos de ingresos y presupuesto de egresos fue aprobado por mayoría. Los priista votaron en contra.