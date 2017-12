Centraliza PRI asignación de candidatos y paridad de género en Santiago García; gubernatura aún en vilo

Guanajuato, Gto. El dirigente estatal del PRI, Santiago García López, será el responsable de definir en qué municipios y distritos se van a postular mujeres y hombres, así como el método que se va a utilizar para definir a las personas que van a representar al PRI en las urnas el próximo 2018. En tanto, la convocatoria para la candidatura a la gubernatura sigue en suspenso.

Mientras el senador Gerardo Sánchez García insistió en que no debe el PRI optar por el “dedazo del centro” para la elección del candidato a la gubernatura, el presidente de la fundación Colosio, José Luis Romero Hicks, aseguró que la candidatura no la tiene asegurada.

Ambos aspirantes a la candidatura asistieron a la sesión extraordinaria de la comisión política permanente del PRI, en la que se facultó a García López para defina los 23 municipios y los 11 distritos de mayoría relativa en los que se va a postular a mujeres, pero también para que defina en dónde se apostará por la designación y dónde sí habrá convención de delegados.

Las nuevas reglas de paridad obligan a los institutos políticos a postular en el 50 por ciento de los cargos a mujeres, pero además que no se manden a las candidatas a los municipios y distritos donde históricamente tienen los resultados más bajos de votación.

“Mediante estudios científicos y técnicos que realice pueda definir el género en los municipios y distritos, así como el método de elección interna, nos avocaremos a hacer los estudios técnicos para poder presentar al órgano electoral el género y método para diputados locales y 46 ayuntamientos”.

El plazo para que el PRI entregue ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el informe sobre el método y género de las candidaturas vence el próximo 15 de enero.

García López recordó que el Consejo Político Estatal previamente acordó que los métodos para la elección de candidatos sea asamblea de delegados y designación, para poder garantizar la paridad en las candidaturas.

En la reunión de la comisión política permanente también eligieron a los priistas que van a conformar la comisión de postulación, la que finalmente definirá cuando se trate de designación quién será la candidata o el candidato.

Los priistas responsables de la designación son: Celeste Gómez Fragoso, Tomás Bustos Muñoz, Laura Chávez López, María de la Paz Pérez Vargas, Juan Rojas Carranza, Lorenzo Licea Rojas, Diana del Rosario Paco Argüello.

En relación a la convocatoria, comentó que acordaron pedir una ampliación de plazo al Ieeg para informar sobre la emisión hasta el 26 de diciembre.

En entrevista, luego de la sesión extraordinaria de la comisión política permanente, el presidente de la fundación Colosio dijo que será hasta que se publique la convocatoria cuando defina si va por la candidatura, porque pudiera resultar que no cumpla con los requisitos establecidos en el documento emitido por el CEN.

José Luis Romero negó que haya tenido alguna información oficial de la dirigencia nacional en la que se le informe que es el elegido para la candidatura al gobierno estatal.

En tanto, el senador Gerardo Sánchez consideró que el retraso en la convocatoria es por un análisis que hace el CEN de los escenarios posibles por los perfiles a la gubernatura que tiene el PRI.

Insistió en que la decisión deben tomarla los priistas de Guanajuato y no a través de una imposición del CEN.

“Hay la confianza de que el Comité Ejecutivo Nacional habrá de emitir una convocatoria amplia con la participación no solo de los militantes sino de la sociedad civil, en ese sentido estamos en espera no solamente el de la voz, sino muchísima gente, con un gran entusiasmo, con gran optimismo para participar de manera decidida y realzar al partido en el 2018”.

Negó una posible rebelión del piismo guanajuatense en caso de no resultar electo candidato a la gubernatura, pero sostuvo que el proceso debe ser abierto, transparente y democrático.

Incluso, afirmó que de no ser el elegido apoyará a quien tenga la candidatura del PRI.

ZF: ¿Si no resultara Gerardo Sánchez el candidato del PRI a la gubernatura?

No pasa nada, no pasa nada, me voy a mi casa, así de sencillo

ZF: ¿No habría una rebelión en el priismo?

La rebelión la hemos hecho por la vía institucional ganando los espacios democráticamente, los espacios que tiene el partido, los órganos de decisión que tiene el partido con la participación y la incorporación de todos los priistas, de manera que hoy tenemos que dar la lucha de cara a una realidad que vivimos y tomando en consideración el sentimiento de los priistas

ZF: ¿Se sumaría a otro candidato en caso..?

Sí, claro, con mucho gusto