¿Chapalita con más plusvalía? justifica López Santillana propuesta de alza en el predial 2018

León, Gto. Colonias populares como Chapalita serán sometidas a incrementos de predial hasta del 40 por ciento, pues de acuerdo a un estudio de valuación tienen una mayor plusvalía con los servicios que próximamente se instaurarán en esas zonas.

Así justificó el alcalde Héctor López Santillana, la propuesta de ley de egresos que fue aprobada recientemente en la Comisión de Hacienda por la mayoría de los regidores del PAN.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre la pertinencia de estos incrementos que se suman al aumento del 50 por ciento en el Derechos al Alumbrado Público (DAP), el primer edil afirmó que son cambios que todavía están en análisis, pero se trata de decisiones a profundidad y no necesariamente ‘populares’.

Este martes, López Santillana expuso que se está buscando ajustar el predial a través de los valores y no de la modificación de la taza, para que el ciudadano ‘esté contribuyendo con la plusvalía con la mejora de la infraestructura de sus propias colonias’.

“Entonces se trata de mantener valores que sean cercanos a la realidad y que nuestro Catastro refleje realmente los valores de la plusvalía de las diferentes zonas y no modificar la taza, pero sí el ciudadano contribuya para que siga fortaleciendo en la infraestructura y desarrollo de la ciudad”.

Afirmó que si se le mete infraestructura a estas colonias, es claro que los terrenos o propiedades del ciudadano ‘suban de valor’, pero es necesario que este “no sólo sirva para beneficiar a quienes especulan con la tierra, sino que fortalezca a las finanzas municipales”.

¿En el caso de Chapalita aumenta el 14 por ciento, qué ha ocurrido en Chapalita para aumentarlo? – Se le preguntó.

“Habría que analizarlo y no estoy al tanto. Le pediría a la Tesorería que les pueda compartir, como están estos análisis y revisión de terrenos. Han venido haciendo un estudio de los valuadores para ver cómo se ha ido comportando en las diferentes zonas”.

En la colonia de San Carlos aumenta 40 por ciento más… -Se le precisó.

“Yo les pediría que la pregunta se dirigida a al Tesorero…Va haber un nuevo acceso, va haber una serie de cosas, pero el experto en valuación no soy yo. Para esto se está haciendo un trabajo bien ordenado con los colegios y valuadores, para poder hacer este estudio y que la zona refleje.

¿No le comparten la información?

“Claro que me la comparten, pero yo estoy más al tanto de la política pública y no de las especificaciones”.

¿Pero cómo explicarle a esta gente que vive en zonas populares, que de un año a otro tienen estos incrementos?

“Esta es la parte que tendría que explicar los maestros de evaluación y nuestros expertos de catastro”.

¿Pero adicional al incremento del Predial y DAP?

“Aún no hemos tomado aún una decisión. No me anticipen. Apenas están en mesas de trabajo y luego en las comisiones, para que después el Alcalde pueda opinar… Entonces no anticipen decisiones por favor”.

¿Entonces en zonas donde la delincuencia ha bajado, el predial tendría que disminuir?

“Insisto. Se hizo un estudio con los maestros de evaluación para que en aquellas zonas en donde existe plusvalía se reconozca y en donde exista minusvalía, que se defina una política al respecto”.