Cierra convocatoria para fiscal anticorrupción con 12 aspirantes; no habrá modificaciones legales

Guanajuato. La convocatoria para la única designación que hará el Congreso del Estado del Fiscal Anticorrupción cerró con el registro de 12 aspirantes, 10 hombres y 2 mujeres. El poder de convocatoria de las últimas horas descarta la posibilidad de hacer reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, como lo exigieron organizaciones sociales y ciudadanos.

En medio de la polémica por los requisitos establecidos en la convocatoria para aspirar a la Fiscalía Anticorrupción, llegaron los expedientes de 12 personas, aunque hasta la mañana del jueves, a unas horas del cierre se mantenía como único candidato un cercano colaborador de Carlos Zamarripa, procurador de Justicia.

En punto de las 17:00 horas se cerró la convocatoria emitida el 12 de septiembre, que provocó movilizaciones sociales por incluir requisitos como 10 años de experiencia en la investigación y persecución del delito.

El registro finalizó con la recepción de documentación de doce candidatos de los municipios de León, Guanajuato, Irapuato, Celaya y San Miguel de Allende distribuidos de la siguiente manera:

León

Lic. José Demetrio Valadez Martínez.

Lic. Claudia Mireya Nieto González.

Lic. Marco Antonio Medina Torres.

Lic. Navigio Agustín Gallardo Romero.

Lic. Rafael Barroso Meza.

Guanajuato

Lic. Miguel Héctor Ponce Ramírez.

Lic. María de Lourdes Vélez Moreno.

Lic. Juan Iván Luna González.

Irapuato

Lic. Edgardo Agustín Ramírez Pimentel.

Lic. José de Jesús Centeno Carrillo.

Celaya

Lic. Gilberto Salvador Baeza Melesio.

San Miguel de Allende

Lic. José Luis Vargas Ramírez.

De acuerdo con lo establecido en la bases de la convocatoria, agotada la etapa de recepción, los documentos se remitirán, dentro de los tres días hábiles siguientes, a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia. Dichas Comisiones serán las encargadas de acordar la publicación en la página del Congreso del Estado y en el micrositio de las Comisiones el formato, metodología, etapas y forma de evaluación de los aspirantes.

Dentro del proceso de evaluación, las Comisiones Unidas analizarán el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su profesionalismo, probidad, prestigio e idoneidad para el ejercicio del cargo de cada una de las personas inscritas. Concluido ese proceso, deberán presentar el dictamen que contendrá hasta tres propuestas para elegir al Fiscal Especializado en combate a la Corrupción.

Con 12 aspirantes, no hay necesidad de hacer reformas

La presidenta del Congreso del Estado, Angélica Casillas Martínez, aseguró que con los 12 aspirantes las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia puedan trabajar en una terna para llevarla a Pleno y designar al Fiscal Anticorrupción.

La diputada panista dijo que no era necesario hacer modificaciones a la ley para cambiar los requisitos, puesto que llegó un buen número de aspirantes para poder elegir al fiscal anticorrupción.

“Aquí lo importante es que ya hay 12 personas inscritas, entiendo que fue en los últimos días, pareciera que el tema es cuando ya se van a cerrar convocatorias empiezan a llegar, nosotros en eso no podemos hacer nada”.

Sobre las movilizaciones sociales, señaló que a las organizaciones se les atendió y despejaron las dudas que se tenían sobre la designación.

“Yo no me iría a reforma, yo me iría a lo inmediato, las organizaciones estuvieron acudiendo porque nada más había una persona inscrita, afortunadamente al día de hoy tenemos 12 personas de gran perfil que tendremos que ir revisando”.