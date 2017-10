Claudia Mireya Nieto: de ser designada, haría una fiscalía anticorrupción sin líneas políticas

León, Gto. La abogada penalista, Claudia Mireya Nieto es una de las 12 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción en el estado de Guanajuato. Ella asegura que se puede lograr la autonomía de este nuevo órgano y que de ser electa, trabajaría sin líneas políticas.

Claudia Mireya Nieto fue una de las aspirantes que, hasta el pasado viernes, completó su proceso de registro para competir por la Fiscalía Anticorrupción. Será entre el día miércoles o jueves cuando la comisión encargada para la revisión de perfiles de los aspirantes elija una terna y vaya avanzando en el proceso de selección.

Además de cumplir con los requisitos que contempla esta convocatoria, entre ellos los 10 años de experiencia en procuración de justicia, Claudia Mireya Nieto manifestó que se considera a sí misma como una abogada crítica y que no está dispuesta a involucrar compromisos familiares o de partido en la toma de decisiones en caso de lograr obtener la titularidad de esta Fiscalía Anticorrupción.

“Si se me da la oportunidad, tampoco la recibiría (una línea de trabajo) y preferiría poner de conocimiento que se me está dando la línea en una carpeta de investigación o de alguna averiguación previa o no seguir con una investigación porque es del hijo, sobrino o pariente”, declaró.