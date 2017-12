‘Coco’ se coloca, por segunda semana consecutiva, en la más taquillera de EU y Canadá

Nueva York, Estados Unidos (AP). La película animada Coco se colocó por segunda semana consecutiva en el primer lugar de las taquillas en Estados Unidos y Canadá con una recaudación aproximada de 26.1 millones de dólares, de acuerdo con cifras publicadas el domingo.

La aclamada cinta animada producida por Pixar ya ha logrado acumular 280 millones de dólares a nivel internacional.

Sin ningún estreno importante en el fin de semana posterior al Día de Acción de Gracias, el filme de DC Comics Justice League se mantuvo en el segundo sitio de la taquilla con 16.6 millones de dólares en su tercera semana en cartelera. La cinta familiar Wonder permaneció en el tercer lugar con 12.5 millones de dólares.

Entre los estrenos, el más exitoso fue la película del actor James Franco The Disaster Artist. La comedia sobre la realización de la película de culto The Roomrecaudó 1.2 millones de dólares en 19 cines, un buen comienzo que da un promedio 64 mil 254 dólares por pantalla.

Estimado de ingresos en taquilla del viernes al domingo en cines de Norteamérica de acuerdo con comScore:

1. Coco, 26.1 millones de dólares

2. Justice League, 16.6 millones.

3. Wonder, 12.5 millones.

4. Thor: Ragnarok, 9.7 millones.

5. Daddy’s Home 2, 7.5 millones.

6. Murder on the Orient Express, 6.7 millones.

7. Lady Bird, 4.5 millones.

8. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 4.5 millones.

9. The Star, 4 millones.

10. A Bad Moms Christmas, 3.5 millones de dólares.