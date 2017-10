Comandante Díaz Organitos reprocha a Apaseo el Grande que no se hayan unido al Mando Único

León, Gto. Juan Manuel Díaz Organitos, comandante de la XVI Zona Militar y responsable del Mando Único en Guanajuato, reprochó que las autoridades de Apaseo el Grande no hayan aceptado el ofrecimiento para incorporarse a este esquema de seguridad. Esto luego de que la madrugada de este lunes se reportó un ataque a las instalaciones de Seguridad Pública del municipio.

El ataque se suscitó en la calle Narciso Mendoza esquina con la calle Melchor Ocampo en la Zona Centro, poco antes de las cinco de la mañana y no se reportaron personas heridas, pero sí hubo daños materiales a patrullas de la corporación.

El comandante Díaz Organitos dijo que si bien, no se puede señalar que la agresión a las instalaciones de Seguridad Pública sea consecuencia de no atender la invitación al Mando Único, sí podría haberse tratado de una situación que pudiera haberse prevenido.

“Hay una respuesta en sentido negativo para que se fortalezca el municipio, no quiere decir que por eso se haya dado esta situación y tampoco quiere decir que porque no se hayan añadido al esquema que se propuso no se les vaya a atender, pero pues sí es significativo que no podemos hacer este ejercicio inverso que una vez que se presenta una situación de esas, ahora sí se solicita el apoyo. Ya estaba ese ofrecimiento y es un momento importante para que se hubiera aceptado”, mencionó.