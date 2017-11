Comandante Emilio se queja por malos tratos en penal de Ocampo; juez apercibe a director

Guanajuato, Gto. El exguerrillero chileno Raúl Julio Escobar Poblete (“Comandante Emilio”) interpuso una queja ante un juez penal en contra del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 en Ocampo, donde permanece recluido desde junio pasado, al que acusó de darle un trato diferenciado al del resto de los reos.

El semanario Proceso informa esta tarde que la querella fue presentada ante el juez de control del sistema acusatorio José Luis Argüello Uribe, quien apercibió al director del penal.

El grupo presuntamente liderado por Escobar Poblete, quien en San Miguel de Allende se hizo pasar por Ramón Alberto Guerra Valencia, un agente de bienes raíces, habría cometido varios plagios en la ciudad, entre ellos el de una mujer extranjera, jubilada francesa, que llevaba raptada 79 días, por la que exigían un millón de euros. Por el caso, Escobar es inculpado bajo la causa penal 1P4217-43, cargo por el que fue detenido el 30 de mayo pasado.

Además, investigaciones vinculan al grupo con el plagio del exsenador y ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, que fue secuestrado en 2010 y liberado siete meses después, tras el pago de rescate.

El exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez informó al juez que permanece aislado en una celda especial sin ventilación ni luz natural, donde la luz artificial está encendida las 24 horas, “y eso ha alterado su ciclo natural de sueño”.

También expuso que no se le permite el acceso a las áreas comunes, ni siquiera a las deportivas, tampoco le proporcionan utensilio como plato y cuchara para comer, y se le restringe la comunicación con sus defensores y sus familiares, con quienes ha podido comunicarse en muy escasas ocasiones.

A Escobar Poblete se le aseguraron sus anteojos de lectura y no le han sido proporcionados, lo que también consignó en la queja.

José Luis Vargas, abogado defensor de Raúl Julio Escobar Poblete, conocido en Guanajuato como Ramón Guerra Valencia, ya había denunciado a finales de octubre que su cliente le hizo saber que lo mantienen incomunicado, que no lo dejan tomar el sol, no le es permitido salir de su celda ni tener un vaso para agua, ni le permiten poseer sus lentes para leer, “esto es lo último que logré saber sobre sus condiciones en que se encuentra Ramón”.

Detalla el reportaje firmado por la reportera Verónica Espinoza que mediante oficio el juez Argüello Uribe requirió al director del penal sobre estas condiciones, pero en la respuesta del funcionario “los reclamos no quedan contestados”, se informó a los abogados Alejandro Gutiérrez y José Luis Vargas Ramírez, abogados defensores del chileno, a quien la justicia de su país estaría requiriendo vía extradición.

El juez requirió al director del Cefereso que precise las condiciones de la celda donde Raúl Escobar se encuentra recluido, aludiendo al artículo 31 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece: “Las personas internas en espacios especiales no podrán ser afectadas en sus condiciones de internamiento, de manera que éstas resulten equivalentes o más aflictivas que las establecidas para las sanciones disciplinarias”.

El juzgador también requirió precisiones a la autoridad carcelaria sobre la comunicación de Escobar con sus defensores, pues derivado de la queja encontró que aquélla tampoco se ha realizado en un espacio donde pueda respetarse la reserva de la asistencia legal.

La última audiencia en el proceso por el secuestro del que se acusa al chileno se efectuó el 2 de octubre, cuando se determinó ampliar el plazo para la investigación complementaria a petición de los defensores del chileno, quienes se quejaron de que no se les permitía ver la carpeta del caso por parte de la Procuraduría local.

En esa audiencia se presentó un documento por parte del abogado Alejandro Gutiérrez en el que supuestamente Raúl Julio Escobar estaba revocando como defensor a José Luis Vargas.

“La carta fue entregada por Óscar Mardones, hermano de Marcela”, quien también fue integrante del Frente Patriótico y como pareja de Escobar se ocultó con otra identidad en San Miguel de Allende, y “al juez como que se le hizo raro eso y pidió un escrito para que Ramón ratifique la revocación, hasta ahí se quedó todo”, dijo a la agencia Apro vía telefónica el abogado Vargas Ramírez.

“Por eso me siguen llegando las notificaciones y me enteré de la queja de Ramón; él pidió que lo trasladen al penal de Valle de Santiago para las audiencias, pero le dijeron que serían por videoconferencia, aunque no han querido”, señaló Vargas.

El plazo para la investigación complementaria vence en diciembre, cuando deberá continuar el juicio por secuestro en contra del ex comandante guerrillero.

La actual esposa de Raúl Julio Escobar, Isabel Mazarro Gómez de Santiago, fue capturada en España el pasado 26 de octubre, en respuesta a una petición del gobierno mexicano.

Mazarro también es vinculada a la banda chilena de secuestradores Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo.

La detención la llevó a cabo la Guardia Civil en la ciudad de Gijón (Asturias), por la emisión de una nota roja de Interpol, solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR) de México, que debía presentar en los siguientes 45 días la solicitud de extradición a México.

Cefereso de Ocampo, con observaciones

Hace un año, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció un cúmulo de irregularidades en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) de seguridad mediana del país, como malos tratos, hacinamiento, tortura, falta de personal capacitado, limpieza insuficientes, comida escasa y en malas condiciones, fallas en labores de inserción social como deporte y actividades remuneradas, además de falta de programas para combatir adicciones, entre otras.

Entre estos centros estuvo el Núm. 12, de Ocampo, Guanajuato.

En el Informe 8/2016 sobre las visitas para examinar el trato y las condiciones de reclusión en los seis Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) de seguridad media denominados “CPS” (Centro Prestador de Servicios), que dependen del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), a fin de prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se dieron a conocer varias observaciones.

En el Cefereso de Ocampo, en Guanajuato, un servidor público señaló que no cuentan con personal para la organización de actividades laborales remuneradas y de capacitación, educativas y deportivas, por lo que estas no se llevan a cabo. Tampoco se proporciona terapia psicológica debido a que el personal es insuficiente.

También se reportó que sólo tres médicos se ocupan de tratar a todos los reos de la prisión federal número 12, siendo que hacen falta más especialistas para atender las urgencias. Asimismo, se informó que esta prisión no cuenta con condiciones de higiene aceptables, pues además de que no se supervisa la sanidad de los alimentos, los dormitorios presentan precarias condiciones de limpieza.

Y existe el antecedente de que en 2015 el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ocampo (Sapao) cortó el servicio de agua potable al Cefereso número 12, por un adeudo por un millón 200 mil pesos.

El adeudo con el municipio era la empresa Sarre, S.A. de C.V., que administra el penal federal, cuyos representantes se acercaron a solicitar la reconexión, ello después hablar vía telefónica con el director de la Comisión Nacional del Agua en el estado (Conagua), Humberto Navarro de Alba.