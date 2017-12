Comizzo, ex meta del León asegura que puede romper maldición del Cruz Azul

León, Gto. La final del invierno 1997 se decidió en favor de Cruz Azul gracias a una patada que Ángel David Comizzo le dio a Carlos Hermosillo en la cara y que Arturo Brizio marcó como penal, sin expulsar al arquero esmeralda.

Esa jugada, la sangre en el rostro de Hermosillo y Comizzo reclamando fuertemente en la cara al silbante son imágenes tan frescas en la memoria de ambas aficiones.

Dos décadas después, el Cruz Azul no ha logrado coronarse en Liga y la sequía ya desesperó la afición celeste que torneo a torneo se ilusiona, pero no pasa nada.

Ángel David Comizzo dice que la maldición se terminará cuando Cruz Azul lo contrate como técnico y le regrese el título que robaron en aquel partido.

“Hace muchos años que Cruz Azul no sale campeón. Bueno, hasta que yo no lo dirija no va a volver a salir campeón, me la tiene que devolver. Cuando yo lo dirija va a salir campeón porque me tiene que devolver el título”, comentó el argentino al diario Record.

“Creo que era Carlos López el que estaba delante mío, creo que se la pedí, me la peinó, me hizo pasar de largo con la peinada y encuentro a Carlos en el camino, lo choco y viene el desenlace que ocurrió, fue una cosa de milésimas de segundo, son cosas que no tienen explicación”, añadió.

La duda que ahora queda en el aire es si Cruz Azul le quitó un título a Comizzo o si el argentino le quitó una estrella al León.