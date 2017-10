Comunidades en Salamanca exigen más seguridad ante llegada del Mando Único

Salamanca, Gto. Las comunidades y las colonias de Salamanca más seguridad ante la llegada del Mando Único, aseguró Gerardo Almanza Sánchez director de Desarrollo Social. En tanto ascienden a 154 las bajas de los policías municipales, 44 de ellos por reprobar el examen de control y confianza.

“La inseguridad, (se quejan) de los homicidios de alto impacto en la zona sur sobre todo, fue lo yo que les expresé a ellos que eran las inquietudes que tenía toda la ciudadanía en general más en la zona sur, los delitos de alto impacto…sí hay mucha desconfianza, la gente no cree, fue lo que yo les argumenté a ellos (al coordinador de mando único), quedamos en mandarle la estructura de las comunidades y zona urbana y de ahí vamos a partir un plan estratégico”.

Explicó que la comunidad de Labor de Valtierra ha solicitado más seguridad y antes del Mando Único se les enviaron patrullas, ahora se integrarán al plan. El principal delito en las comunidades en la zona de San Bernardo y Sotelo es el robo de vehículos, y el de hidrocarburos por sustracción y venta

Ante ello se reunirán con los delegados de las 157 comunidades, para presentar las estrategias. La comunicación de los delegados ahora podría ser con el coordinador del Mando Único, aunque explicó: “yo ahorita desconozco antes era directamente con el secretario del ayuntamiento la comunicación, los reportes que mandábamos nosotros”

De igual forma será en el área urbana, donde hasta la fecha se han acercado entre 15 y 20 colonias de la zona sur y la petición es la misma, “más seguridad”. El Municipio cuenta con más de 200 colonias, de las cuales 195 tienen comités de colonos con quienes se estarán apoyando, “nos vamos a sentar y a calendarizar”.

“De la zona sur pide la presencia de seguridad publica, el día de ayer tuvimos el acercamiento pleno con ellos para trabajar con los ciudadanos y a través d ellos presidentes que ellos bajen esa información y darles esa seguridad y confianza…la reacción inmediata qué es lo que quiere la gente”

Finalmente dijo que la única colonia que ha solicitado instalar rejas es la Villareal, pero será Ordenamiento Territorial quien determine qué parte es factible y que parte no.

154 policías menos

“Los elementos que no cuentan con los exámenes de control y confianza ahí sí no hay vuelta de hoja…Más de 110 (bajas), y se han notificado a 44 que están en proceso, porque no tienen aprobado los exámenes de control y confianza”, informó el alcalde Antonio Arredondo Muñoz.

Luego de la manifestación de los policías municipales el pasado lunes, donde aseguraran que se les violaban sus derechos laborales y humanos porque la autoridad Municipal les pedía que renunciaran a los puestos para que pudieran integrarse a las filas de la Secretaria de Seguridad Pública, pero sin darles garantía que los contrataría el estado.

El alcalde negó que se les estén violando sus derechos y aseguró que serán liquidados conforme a la ley.

“Hay todos las garantías laborales, e instituido, lo que he platicado con el Secretario de Ayuntamiento (Jose Miguel Fuentes Serrato), con la secretaria de seguridad pública es cuidar nuestros elementos…No, (se presionó) para nada, todo conforme a la ley y derechos de todos los elementos, la opción es atractiva que esten incorporándose a las fuerzas del estado, las prestaciones los salarios muy buenos, estamos respetando los derechos de todos”

Tras la reunión que sostuvieron con los policías, “los agentes quedaron tranquilos”, aunque todavía faltan temas por puntualizarse y alinear con la Secretaria de Seguridad, “apenas llevamos tres semanas con este modelo del mando único”., y fin