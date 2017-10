Con atrasos en la cuarta etapa del SIT y en vialidades de Las Joyas, transportistas urgen respuestas

León, Gto. A tres meses y medio de que entrara en funciones la cuarta etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT), aún falta concluir la obra de la microestación del bulevar Miguel Hidalgo e Ibarrilla.

Así lo evidenció, el líder de los Transportistas, Daniel Villaseñor Moreno, quien señaló que, sobre los retrasos de construcción, la Dirección de Obra Pública a cargo de Carlos Cortés Galván, no le ha notificado nada.

Incluso, señaló que ha pasado por la zona y parecería que está detenida la obra que forma parte de la cuarta etapa del SIT.

“Aún falta por construir la bifurcación de Miguel Hidalgo e Ibarrilla, pero eso no depende de nosotros. Depende de más de Obra Pública. Yo también he pasado por ahí y parece que está detenida la obra”, declaró.

El pasado 04 de agosto, autoridades municipales, estatales y federales, así como concesionarios del transporte público inauguraron la cuarta etapa del SIT. En aquel evento, se informó que la microestación de Ibarrilla estaría lista antes de diciembre. Aun no se ven avances.

La cuarta etapa está integrada por la nueva terminal Portales, así como tres nuevos paraderos Valle del Sol, Valle de León y Villa Insurgente. Para esta obra en materia de movilidad se invirtieron alrededor de 242 millones 609 mil 854 pesos.

“La verdad es que la cuarta etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT) era un complemento, y era la etapa de menos beneficio y afectación. Las anteriores son las que tienen mayor demanda. Ya está funcionando… verán que tiene poca gente en la terminal Talabarteros”, señaló el líder transportista.

Daniel Villaseñor Moreno manifestó que el gobierno local aún no le ha dado una explicación a través de sus direcciones. Respecto al servicio, indicó que ya se tiene cubierto todo el corredor del bulevar Miguel Hidalgo. Aunque la microestación mejoraría el servicio.

“Está totalmente cubierta en el corredor Hidalgo, pero falta la bifurcación para hacer otro tipo de conectividad, que ese es parte del plan original que aún no se ha cumplido”.

El Líder de los Transportistas dijo que en estricto sentido el retraso en la obras del SIT en la cuarta etapa, es desde la pasada administración.

“Originalmente sí esto lo vemos, se debió de haber entregado desde la administración pasada. Desde entonces está atrasado. No nos han dicho cuándo será entregada por parte de Obra Pública. Al menos a nosotros los transportistas no, no sé si la dirección de Movilidad tenga información”, apuntó.

Faltan vialidades para Las Joyas

Alrededor de 110 mil personas utilizan hasta dos veces al día el transporte público en la zona de Las Joyas. Para mejorar la frecuencia del servicio, Daniel Villaseñor, urgió a que se construyan más vialidades hacia la zona.

Puntualizó que aunque incrementen la flotilla de camiones y rutas express a la zona, no sería posible mejorar el servicio ya que únicamente se tiene una vialidad el bulevar Aristóteles, y este se ve rebasado.

“La intención es dar más servicios en Las Joyas. Nosotros al igual que los usuarios, nos hemos quejado de esta problemática. Hay cerca de 200 mil habitantes que tiene está zona, es difícil sacarlos con una sola vía”, declaró.

Explicó que el problema de tráfico se agudiza en las mañanas y en las tardes. Adelantó que está buscando una reunión con la Dirección de Movilidad y Tránsito Municipal para buscar opciones.

“El tema aquí es complicado y es de varias dependencias, no sólo del transporte público. Si ustedes acceden es por el bulevar Aristóteles, es la única entrada que hay en esta comunidad. Ahora, me encantaría que vinieran a las 6:00 o 7:00 de la mañana para que vieran el verdadero relajo que es”, externó.

Dijo que una opción vial es conectar el bulevar Calíope con el bulevar de Las Joyas, ya que este último es impresionante, porque tiene tres carriles por un sentido, y eso limita la operación.

“Es en la mañana y en la tarde el problema. Necesitamos vías alternas, que es lo que le hemos estado planteando a la autoridad. Tanto a la Dirección de Movilidad como a Tránsito por la parte norte y la parte sur, por el bulevar Caliope y conectarlo por el bulevar de Las Joyas, que es un bulevar impresionante, pero que no sirve de nada. Porque no está conectado a nada. Sí tiene tres carriles por sentido, pero la verdad es que no nos sirve”, concluyó.