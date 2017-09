Con una Ley de Movilidad deficiente, diputados buscan regular plataformas como Uber

Guanajuato, Gto. La comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso local pretende hacer modificaciones a la Ley de Movilidad, en busca de regular las plataformas que ofrecen el servicio de taxi ejecutivo.

El presidente de la comisión, Juan Carlos Muñoz Márquez, anunció que se instalará una mesa de trabajo para establecer obligaciones a las plataformas como Uber que ofrecen el servicio.

El panista argumentó que es necesario hacer corresponsables a las plataformas de cualquier situación que se pudiera generar, porque no pueden ser omisos ante los hechos ocurridos en Puebla, donde un conductor de la empresa Cabify fue acusado de raptar, violar y luego asesinar a Mara Fernanda, estudiante de Ciencias Políticas.

“Hoy las plataformas no tienen corresponsabilidad, si bien es cierto que existe una sanción para el dueño del taxi, las plataformas no son dueñas de ningún taxi. Si un taxi ejecutivo no cumple con el seguro correspondiente, también la plataforma que lo contrata tendrá que ser sancionada porque también están ganando dinero”.

Apuntó que ante las críticas que ha recibido la regulación al transporte ejecutivo en Guanajuato, se puede refutar con los hechos acontecidos en Puebla; sin embargo, todavía queda pendiente la regulación de las plataformas.

Incluso, Juan Carlos Muñoz afirmó que se tiene el registro, en redes sociales, de plataformas pirata, porque así se lo han denunciado conocidos.

“Amigos me han dicho que piden un vehículo y les llaman por teléfono para decirles que no es el vehículo que les iban a mandar, pero resulta que no era cierto. Si el vehículo está plenamente identificado y trae el logotipo de la empresa que lo sustenta me dará más seguridad… Se tendrá que comprobar y yo tengo amigos personales que me han dicho ‘a mí ya me pasó’, pero tendrá que comprobarse, está en redes sociales. En redes sociales se dijo que no había inseguridad y estamos viendo que sí hay inseguridad (sic)”.