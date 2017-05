Conductores de Uber realizan caravana y misa en honor a compañera fallecida

León, Gto. Alrededor de 200 vehículos con la leyenda pintada en blanco en los cristales “Todos somos Bety” pertenecientes al transporte ejecutivo Uber realizaron una caravana en honor a su compañera presuntamente asesinada hace ocho días en Arandas, Jalisco.

“Nuestra compañera Beatríz Ibarra residía y trabajaba aquí en León, no sabemos a ciencia cierta lo que le sucedió, nos esperaremos a que las autoridades de Jalisco haga su trabajo, y hasta ese entonces, sabremos qué fue lo que le sucedió, no sabemos si se encontraba trabajando, o estaba de viaje personal, no sabemos”, manifestaron varios conductores.