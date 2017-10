Confirma Ricardo Ortiz que buscará reelección para 2018

Irapuato , Gto. El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez entregará su carta intención al PAN para no quedarse fuera y poder contender en las siguientes elecciones, esto no es garantía que sea el candidato.

“Si la voy a presentar […] hubo una que otro (miembro del ayuntamiento) pero a mí no le toca (decirlo), son dos”, explicó.

El próximo viernes, es la fecha límite para que los ediles presenten su carta intención para ir en busca de algún puesto de elección.

En la entrevista este día el alcalde aseveró que sí presentará el documento, al igual que dos miembros del Ayuntamiento que han mostrado su interés en participar.

“Muchos funcionarios van a tener que presentar la carta sea o no sea, si no la presentas pierdes la oportunidad. El partido nos está recomendando a todos la presenten, pero eso no es garantía (que sea el candidato) el partido decidiera, lo que si es que no perdemos la oportunidad para un momento dado”.