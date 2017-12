Conflicto en Yerbabuena sin avances; habitantes de comunidad proponen la compra de predios ejidales

Guanajuato, Gto. La segunda ronda de negociaciones entre habitantes de la comunidad de Yerbabuena y autoridades municipales, para resolver el conflicto por la cancha que está a punto de convertirse en el estacionamiento del centro comercial La Aldea, terminó sin resultados palpables.

A pesar de la necesidad de una autoridad conciliadora frente a los pobladores, el presidente municipal Edgar Castro Cerrillo ha apostado a que sea el área técnica, el Jurídico, la que encabece, concilie y resuelva la problemática social.

Al segundo acercamiento que promovió la Secretaría de Gobierno, y en la que estuvieron asesores de la misma, el director del departamento Jurídico Ángel Araujo Betanzos, estuvo acompañado por el director de Control Patrimonial Francisco Mireles, para presentar tres propuestas de predios para la construcción de una nueva cancha para la comunidad, mismas que no tuvieron la aceptación esperada.

Los pobladores afectados por la privatización de su cancha, se dijeron insatisfechos, y pidieron que mejor el gobierno municipal pague nuevas tierras a los mismos ejidatarios.

Ante la falta de acuerdos, igual que en la primer reunión, se acordó realizar una tercer mesa de trabajo.

El titular de Catastro, Raúl Arrieta, y el director de Desarrollo Rural, Serafín Sandoval, también estuvieron en la reunión, pero su participación se limitó a observar.

La reunión

Los intentos de la autoridad municipal por convencer a los pobladores no tuvieron frutos, pues los terrenos propuestos: uno en la misma comunidad, dos en la comunidad del Solano no representan ni la mitad de los 15 mil metros cuadrados que usaban como centro recreativo, y que les quitaron.

La tercer propuesta, que desde un principio se ofreció, fue la de rehabilitar la cancha en la deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, pero tampoco la aceptaron por la distancia y por algunas anomalías que detectaron.

El exalcalde, Eduardo Knapp Aguilar, en voz de la comitiva de la comunidad dijo que la propuesta de rehabilitar la deportiva no es viable porque ahí ya hay un compromiso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de empastar la cancha, techarla y rehabilitarla, y de aceptar esa propuesta de la empresa que se encarga de la construcción del centro comercial, se haría una inversión doble y lo único que ganarían sería perder la oportunidad de contar con otro espacio deportivo.

Las otras dos propuestas también las consideró inviables porque ninguna tiene la extensión que se requiere para una cancha.

José Lira González, fundador de la liga de futbol y habitante de Yerbabuena, luego de reclamar que no se aclaró la propiedad del predio que se usaba como cancha y que ahora forma parte del proyecto de desarrollo, expuso que en la comunidad existen dos predios de ejidatarios que el municipio podría comprar.

Pero la respuesta que obtuvo, fue que el gobierno municipal no cuenta con los recursos para hacer ese tipo de inversión, pues están a unas cuantas semanas de cerrar el año. Además que irse por esa vía llevaría mucho tiempo por los procesos que se tienen que cumplir de acuerdo a la Ley Agraria.

Eduardo Knapp volvió a intervenir y señaló que si la presidencia municipal tiene sensibilidad y quiere resolver el conflicto tiene que invertir, de ser necesario pedir apoyo de Gobierno del Estado para que también invierta en la compra de predios ejidales que sería un beneficio neto para la comunidad.

Consideró que debe haber voluntad para solucionar la problemática, y no se pueden ir mesa tras mesa de trabajo.

“Esto es de voluntades, la comunidad está en la mejor disposición de no seguir peleando este espacio. Quiero decirles que se está haciendo una investigación y lo que se lleva, hemos encontrado que hay anomalías, no sabemos qué, en la escrituración, pero eso tendrá resolverse. Pero para que llegamos a una situación de juicio, en el que todos vamos a salir perjudicados, la empresa pararía el desarrollo en esa área, los deportistas no podrían usarlo, y el municipio no tener la sensibilidad para destrabar este asunto por uno pocos pesos”.