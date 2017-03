Confrontan migrantes a Susana Guerra en su gira por EU; exigen no politizar apoyos

*Con información de Carmen Pizano

León, Gto. Que no se politice la asignación de recursos de los programas 3×1 ni se hagan promesas que no se cumplirán, fueron parte de las exigencias que migrantes radicados en Dallas, Texas, le hicieron a Susana Guerra, titular del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense.

El pasado 19 de febrero, Susana Guerra sostuvo una reunión con apenas un pequeño grupo de menos de 100 migrantes guanajuatenses, considerando que en todo el estado de Texas hay alrededor de 197 mil.

Esta reunión formó parte de una gira realizada por integrantes del Instituto Estatal de Atención al Migrante con el objetivo de reunirse con guanajuatenses que radican en Estados Unidos y conocer su opinión e inquietudes respecto a la política migratoria que está impulsando el presidente, Donald Trump.

Reclaman a titular del Instituto Estatal del Migrante

Un video grabado durante dicha reunión, se observa como un líder migrante le reclama a Susana Guerra por no llevar la atención adecuada hasta el pueblo de Jalpilla, en Comonfort.

El migrante le dice a Susana Guerra que considera que han tardado en aplicar los recursos del programa 3×1 en Jalpilla porque en ese pueblo, la mayoría de sus habitantes simpatizan con el PRI y no con el PAN, que es el partido del que emerge el gobierno del estado y de donde depende el propio Instituto Estatal de Atención al Migrante.

“Pienso que en muchas ocasiones la gente, las personas quieren politizar el asunto y no se vale, no se vale que por decir, es que porque este señor es de Jalpilla y en Jalpilla son priistas de corazón, entonces no le vamos a hacer caso porque nosotros somos panistas”, señala el migrante.

Agregando que a los migrantes que residen en Estados Unidos no les interesan las pugnas políticas sino que sólo se preocupan por el bien de sus comunidades y que sus paisanos reciban el apoyo de programas que dependen de las remesas.

Susana Guerra asegura que la ayuda sí se ha otorgado conforme a lo acordado y que en ningún momento, el programa ha sido condicionado a temas partidistas.

“Creo que sí hemos trabajado juntos, hemos hecho obras en la comunidad y hemos trabajado con las mujeres allá, se hizo una alhajería se ha capacitado a las mujeres de esa comunidad y ahí y tú lo sabes porque lo hemos trabajado en Texas y en la comunidad y no era una cuestión política ni de colores sino de apoyo a los migrantes, estuvimos en Jalpilla en varias ocasiones”, afirma.

El migrante reconoce que sí ha existido apoyo del programa 3×1 pero agrega que ha faltado compromiso de parte del Instituto Estatal de Atención al Migrante, pues hacen algunas promesas que terminan por no cumplir.

“Resulta que yo llego allá y no hay seña de nada y entonces ¿cómo me veo yo como líder de una locación? ¿cómo me siento yo si no me contestan? Luego me dicen que si ya me contestó una diputada y no. Entonces, lo que quiero es decirles que no se vale que nos vengan a decir cosas si realmente no se van a cumplir y no tiene caso porque quedamos mal todos”, menciona.

A esta intervención responde el presidente del Consejo del Instituto Estatal de Migrantes, José Guadalupe Bárcenas, quien asegura que él es originario de Comonfort y se compromete a estar al pendiente de la aplicación del programa en Jalpilla.

Datos que no cuadran

La presidenta de la comisión de Atención al Migrante en el Congreso local, Verónica Orozco Gutiérrez, justificó que el Instituto Estatal de Atención al Migrante y sus Familias sólo tenga el reporte de 11 deportaciones de guanajuatenses, frente a los 888 que reporta el Instituto Nacional de Migración.

Dijo que hace una semana ella misma informaba de 11 deportaciones porque es el dato que tenía la directora del Instituto, Susana Guerra Vallejo, de acuerdo con el número de migrantes que han sido atendidos por la paraestatal.

La diputada panista comentó que ya se acordó en la comisión que preside, solicitar un reporte mensual al Instituto Nacional de Migración para tener el dato del número de guanajuatenses que regresan al estado.

“En una conferencia de prensa de la licenciada Susana Guerra ella había comentado que había 11 casos que se reportaron al Instituto; en la comisión estamos solicitando a la encargada del Instituto Nacional, Mireya Topete, que nos reportara mensualmente las cifras”.

Orozco Gutiérrez manifestó que aunque se reportaron 888 deportaciones, se tiene que analizar cuántos migrantes regresaron al país de manera voluntaria, por lo que pidió que no se genere una alarma.

La legisladora también dijo que en las casas de gestión de los 19 diputados locales se dará información a los migrantes para que puedan tener acceso a uno de los programas que manejan 18 dependencias estatales para reincorporarlos a la vida productiva en su país.

“Yo espero que vayan a nuestras casas de gestión porque ya estamos preparados con los programas de atención, las instancias, y los 19 hemos ofrecido que tenemos la disposición para canalizarlos con las instancias”.

Tan sólo en el mes de enero, el Instituto Nacional de Migración reportó que 888 guanajuatenses fueron deportados, pero las estadísticas estatales hablan de apenas 11.

El desinterés de las autoridades

Algunos líderes migrantes en Estados Unidos coinciden en que la discrepancia entre las cifras que dio la diputada Verónica Orozco y las que tiene el Instituto Nacional de Migración, demuestran que hay falta de interés de las autoridades por la protección al migrante.

Arcadio Delgado y Hugo García manifestaron que las autoridades estatales deben brindar mayor atención a los migrantes que están en Estados Unidos, involucrándose de manera directa con ellos.

Delgado, quien es líder en Chicago, mencionó que el tema migrante ya es un punto de discusión entre los alcaldes del estado donde radica, asegurando que ponen más atención que las propias autoridades de México.

“Se muestra una clara falta de conocimiento en temas migratorios y lo peor de todo es que se supone que son cifras que le están otorgando el Instituto Estatal de Atención al Migrante y eso es lo más preocupante porque hay que involucrarse más con el migrante de a pie porque es el que más necesita protección acá en Estados Unidos”, dijo.

En tanto, el líder de migrantes en Dallas, Hugo García mencionó que los migrantes se sienten poco acompañado por las autoridades mexicanas.

“Nosotros los migrantes siempre hemos estado solos, queda claro que está el Instituto y los partidos políticos allá pero la realidad es que como migrantes, desde que yo recuerdo y tengo uso de razón, uno sale de su casa y no sabe si regresa. Las autoridades pudieron hacer muchas medidas pero está en ellos porque nosotros no tenemos voz ni voto”.

Agregó que muchos migrantes que tienen algún tipo de antecedente menor, como multas por conducir en exceso de velocidad o en estado de ebriedad, están prefiriendo salir voluntariamente de Estados Unidos antes de ser deportados.

“Ahora que ven que se están endureciendo las medidas dicen: ‘antes de que me agarren a mí, mejor me llevo a mi familia y regresarse a México o a Guanajuato’. En la zona donde yo estoy estamos hablando de como de 8 familias que se van por su propia voluntad”, dijo.