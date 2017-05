Consejero ciudadano Juan Antonio Guzmán pasa de justificar contrato a descalificar e insultar en redes

León, Gto. Juan Antonio Guzmán Acosta, consejero ciudadano del Comité de Adquisiciones, respondió en redes sociales ante las críticas recibidas al conocerse la información de su contrato de gerenciamiento con el municipio de León.

Del intento de justificación, el también contador público pasó a abiertas agresiones verbales al activista Roberto Saucedo Pimentel, quien opinó del hecho tras darse a conocer que a la empresa a la que pertenece Guzmán, Auren Bajío, se le asignó un convenio de más de 1.4 millones de pesos de la Dirección de Obra Pública.

Tras la publicación de Zona Franca, Guzmán Acosta respondió por Twitter al activista y abogado, afirmando “tu mente enferma está pensando que el contrato me hizo millonario y que me lo dieron por amistad, pasas por alto varios temas, te los digo:

“1. Pertenezco a una firma con cobertura nacional; 2. Se me reconoce por mi calidad técnica y no por andar de Grillo; 3. Mi firma trabaja con el Gobierno Federal, con los estatales y con Municipios; 4. Aún así los ingresos principales son de iniciativa privada y 5. Por último sigo pensando que eres un cobarde que se esconde en las masas y en el anonimato de las redes sociales”.

En tanto, Roberto Saucedo Pimentel respondió a Guzmán Acosta:

“Ni cobarde, ni corrupto, ni hambriento de tomarme la foto con cuanto político se presente, eres una total desgracia para la ciudadanía”.

Zona Franca publicó que Juan Antonio Guzmán Acosta es miembro ciudadano del Comité de Adquisiciones de la administración municipal y al mismo tiempo contratista de la dirección de Obra Pública del gobierno del panista Héctor López Santillana.

La administración municipal firmó un contrato con la empresa Auren Bajío, dirigida desde 2014 por Guzmán Acosta, quien también preside el Consejo de Competitividad y Mejora Regulatoria.

La empresa Auren Bajío recibió de la administración local un millón 482 mil 919 pesos, por la asesoría gerenciamiento y consultoría para la implementación del proyecto de modernización del sistema de alumbrado público que emprendió la Dirección de Obra Pública Municipal, según se constata con información obtenida por la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Hoy por la mañana en entrevista, Guzmán Acosta, consejero ciudadano del Comité de Adquisiciones y contratista del gobierno local, negó que exista un conflicto de intereses porque fue la Dirección de Obra Pública la que le asignó un convenio de más de 1.4 millones de pesos.

Incluso, refirió que tiene muchos contratos con el gobierno del estado y federal. En el caso del municipio de León, indicó que sólo el de las luminarias, pero este fue asignado por la Dirección de Obra Pública.

Guzmán Acosta es consejero ciudadano del Comité de Adquisiciones desde noviembre de 2015 y presidente del Consejo de la Mejora Regulatoria en mayo de 2016.

“Tengo muchos contratos con gobiernos de los estados, tengo muchos contratos con el gobierno federal. Y es como si dijéramos que afecta mi independencia por ejemplo que yo diga que tengo contratos con Resultado de imagen para Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Nacional), por estar aquí en el Comité de Adquisiciones, es un área totalmente independiente no tiene que ver una con la otra”.

Al ser cuestionado sobre la asignación que le hizo el gobierno local a su empresa, el consejero ciudadano reiteró que no hay un conflicto de intereses porque no pasa por el Comité de Adquisiciones, y porque no es un contrato que se vea en el área de la administración pública sino en Obra Pública.

Juan Antonio Guzmán Acosta calificó como ‘mañoso’ relacionar su función como consejero ciudadano, y por otro lado el contrato que celebró la empresa Auren Bajío en la cuál es socio desde febrero de 2014, porque para él son dos cosas diferentes.

“También es cierto y sigo en lo mismo, no es sano que se nos asignen contratos que pasan por aquí (comité), porque no puedo ser juez y parte. Pero no es el caso de este contrato, es de un área en donde no tengo nada que ver. “Es de un área totalmente diferente que no tiene nada que ver con la labor que hago aquí como consejero por parte de Concamin. No es el único contrato que yo tengo con el gobierno, sí es el único contrato con el municipio.

Refirió que no es necesario que pasara por el Comité de Adquisiciones y lo que es obra pública se revisa por la Dirección de Obra Pública, no pasa por Comité de Adquisiciones.

“Nosotros aquí en el Comité de Adquisiciones no vemos nada de obra pública”. – Por ética, usted en algún momento indicó que los integrantes del comité de adquisiciones deberían de rotar su cargo, para no tener conflicto de intereses- Se le precisó. “Yo creo que sí. Ahí hay dos puntos considerando que son importantes, pero son independientes. La rotación es sana y en algún momento nos deben de relevar a los consejeros ciudadanos, no sé cuándo la Concamin desee relevarme y es sano que me releven.

Antonio Guzmán Acosta comentó que las preguntas sobre la asignación del contrato deberán responderlas en el área correspondiente como lo es la Dirección de Obra Pública Municipal.

“Lo que yo te puedo decir es que somos cinco empresas en el país que hacemos este tipo de proyectos y ninguna otra tiene su sede en la ciudad de León. Las demás tienen su sede en la Ciudad de México y nosotros hacemos proyectos de este tipo a nivel nacional. No es el único proyecto de alumbrado público que tenemos en el gobierno del estado y lo hacemos a nivel nacional, realmente.

“Incluso yo tengo oficina física en la Ciudad de México, porque trabajamos mucho en la Ciudad de México. A lo mejor influyó que de cinco de las empresas, ésta es la que está en la ciudad de León, pero eso yo no lo puedo decir yo, sino quien nos asignó el contrato, que fue la Dirección de Obra Pública”.

“Yo creo que fue el tema de que somos locales y el tema de precios, porque las otras cuatro empresas que hacen estos proyectos son las Big Four y son internacionales y pues obviamente son muchísimo más caras”.