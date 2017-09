Constructora VGI en León no cumple plusvalías a los vecinos de Brisas del Campestre

León, Gto. Vecinos del fraccionamiento Brisas del Campestre señalaron una serie de incumplimientos de las promesas de plusvalía que les ofreció la constructora VGI a sus habitantes que tendrían al momento de adquirir una vivienda.

Entre las promesas que habían acordado se encuentra la construcción de una escuela en un área de donación en la que desde hace al menos tres años no se ha podido construir porque resultó que en dicho terreno, pasan los ductos de PEMEX y unos cables eléctricos de alta tensión, por lo que no se ha permitido la modernización de la escuela.

Actualmente los alumnos toman sus clases en aulas semifijas y móviles en un terreno en donde estudiantes y maestros se exponen a las goteras y a las inundaciones en las épocas de lluvias, así como de estar cerca de un punto de posible infección, ya que a lado de la escuela Nueva Creación, hay un pequeño río en el que se acumulan aguas verdes.

Mientras que los vecinos ya han solicitado junto con el comité de colonos del fraccionamiento, una solicitud para incluirse en la mesa de trabajo relacionada con la Constructora VGI, dirigida a la dirección General de Desarrollo Urbano, respuesta de la dependencia fue que las mesas son internas, pero que las sesiones de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Terriotorial e IMPLAM son públicas, por lo que eran cordialmente invitados para asistir.

Señalaron que el no atender esta situación genera un problema social grave ante las condiciones del fraccionamiento, pues las ausencia de áreas recreativas, educativas, así como sus problemas de vandalismo e inseguridad que no han sido atendidos por las autoridades, reflejan su incapacidad y la peligrosidad de Brisas del Campestre por su incremento de homicidios, robos, asaltos y actos delictivos.

Sobre los ductos de PEMEX

Felix Cardona, presidente del comité de colonos de Brisas del Campestre, señaló a Zona Franca que las autoridades han descuidado el tema de destinar recurso a las áreas de modernización y que se han desentendido de la colonia, porque comenzó el tercer ciclo escolar en donde no tienen respuestas sobre dónde definitivamente será construida la escuela.

Señaló que el área donde originalmente sería construida la escuela, está ubicado sobre un terreno baldío en el que pasan ductos de PEMEX y cables de alta tensión, y que al hacerlo saber a las autoridades, para cambiar la escuela de sitio, la respuesta es que no lo pueden recibir por dichos factores.

“Desgraciadamente las autoridades recibieron el terreno sabiendo que pasan los ductos de PEMEX y los cables de alta tensión, cuando nosotros propusimos cambiar las escuelas a otra área, nos respondieron que los terrenos no se pueden recibir por los ductos y cables”, dijo Felix.

Dijo que las aulas en donde los alumnos toman clases están llenas de goteras y que se inundan cuando llueve. Los gastos de la escuela corren a cuenta de los papás de los alumnos, las reparaciones también, mismos que a su vez son fondos perdidos porque no pueden hacer cosas fijas como plantar árboles, al no saber si los van a dejar en un futuro.

“Se tienen las escrituras del terreno de donación, el código territorial afirma que para poder destinar a las escuelas los terrenos de donación, debe de aparecer en el periódico oficial del Estado, no lo ha aparecido, no sabemos porque razón no se ha destinado las áreas de donación a la de modernización”.

Por otra parte el cauce de un riachuelo pasa junto a las aulas móviles, vecinos bromean señalando que es el atractivo, sin embargo, es todo un foco de infección ya que las aguas verdes se acumulan entre la maleza.

Pase directo

Sus habitantes recuerdan con anhelo las ilusiones con las que la constructora les vendió el fraccionamiento a sus habitantes. Incluso señalan que los vendedores les aseguraron a los matrimonios o parejas con hijos, que al adquirir una vivienda en los departamentos de Brisas del Campestre, sus hijos tendrían ‘pase directo’ en la escuela del fraccionamiento.

Situación que en vez de mejora y de tranquilidad hacia los padres por tener a sus hijos estudiando cerca de su casa, se ha visto en un tormento, pues a pesar que en la escuela Nueva Creación, que tiene preescolar, primaria y secundaria, en los turnos matutino y vespertino, padres han optado por buscar escuela en otras zonas, como para Las Joyas o el Centro.

A la hora de querer inscribir a sus hijos, los directivos señalaron que lo del pase directo era algo ya imposible debido a la demanda de alumnos en la escuela, por lo que el incremento en la población de la colonia se pude ver por las tardes al ver a decenas de niños y jóvenes jugando por las calles.

Por otra parte pidieron a la constructora VGI mejores condiciones para los niños, pues en el fraccionamiento carecen de áreas recreativas y por tanto pueden comenzar a juntarse en las pandillas y a canalizar su energía de forma negativa, opinaron vecinos.

Caseta de policía se retiró por cuestiones de inseguridad

Hace menos de un mes el comité de colonos solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública de León, la instalación de al menos tres casetas en puntos estratégicos del fraccionamiento. Sin embargo solo una caseta fue enviada pero no duró ya que la vandalizaron y la retiraron por cuestiones de inseguridad.

La caseta fue instalada afuera de la escuela luego de que juntaron cerca de 500 firmas aprobando la solicitud de los ciudadanos.

Tras ser retirada el comandante de la zona le aseguró que una patrulla haría el trabajo de la caseta y que esta realizaría sus labores exclusivamente para la colonia. Pero esto no ha sido comprobable, ya que al domicilio donde tiene que acudir a firmar, solamente tiene entre 2 a 4 registros por semana.

A pesar de que al ingresar al fraccionamiento hay al menos tres puntos donde hay guardias de seguridad, los vecinos aseguraron que son de pura fachada ya que su función es cuidar que no vandalicen los departamentos que están por entregar.