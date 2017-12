Construlita y Vantecnología deberán ser sancionadas por incumplimiento: Carlos Medina

León, Gto. Construlita Ligthting International y Vantecnología deben de ser sancionadas por el retraso en la instalación de luminarias del proyecto de renovación de alumbrado público, afirmó el síndico panista y miembro de la Comisión de Obra Pública, Carlos Medina Plascencia.

En días anteriores, el director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, anunció que las empresas pidieron una prórroga de 50 días para entregar las luminarias, porque habían tenido “imprevistos” en la instalación.

El edil adelantó que los miembros de la Comisión de Obra Pública solicitarán una reunión con Cortés Galván para revisar el proyecto. A días del fallo de la licitación de la segunda etapa del proyecto, comentó que aún no lo conocen.

Medina Plascencia enfatizó que “no está de acuerdo en que se le amplié un plazo” adicional a las empresas contratadas por el gobierno local, como parte del primer fallo del proyecto. A las empresas de Salamanca y Querétaro se les asignaron más de 139 millones de pesos para colocar 11 mil 500 luminarias del tipo Led en vialidades primarias y polígonos de seguridad.

Adelantó que como integrante de la Comisión de Obra Pública revisarán los alcances de la segunda licitación, así como considerar la participación de Construlita y Vantecnología.

“Hay que asegurarse de que las empresas que en un momento dado que son las que ganan la licitación, sean empresas que realmente les importe la localidad y que cuenten con el personal en la localidad (…) Para que no vengan y contraten al personal aquí para llevar a cabo estas acciones”, apuntó el panista.

El síndico panista manifestó que es mejor que los participantes sean de la región o locales, porque si no cumplen: “En el pecado llevan la penitencia”.

Defiende a empresas

Carlos Cortés Galván, director de Obra Pública manifestó que las empresas se han retrasado por varios factores entre ellos: las lluvias, actos vandálicos a la instalación eléctrica, imprevistos en la construcción y porque cambiaran mil puntos de luz con el Banco Mundial.

El funcionario detalló en entrevista que le darán un plazo a las empresas de 51 días, mismo que se revisar y se determinará el viernes.

Dijo que se les sancionaría, únicamente en caso de que las no “empresas reaccionen” y cotejar que exista un retraso con los informes de la empresa que hace la supervisión de obra.

“Ellos solicitan 51 un días de prórroga por tres o cuatro factores: uno de ellos y se habla de que se corrió el riesgo por las lluvias y no se pudo avanzar, entonces tienen ellos justificado con notas de bitácora y con reportes, en donde hay días que no pudieron trabajar. Segundo, hay temas que contemplan y hay días que no han podido trabajar por temas de actos vandálicos, les cortan el cable y ellos tienen que regresar a reponerlo. En ese sentido ellos hacen la propuesta”, recordó.