Construlita y Vantecnología en picota: piden prórroga para renovar luminarias en León

León, Gto. Las empresas Construlita Ligthting International y Vantecnología pidieron una prórroga de un mes más al municipio de León para cumplir con el compromiso contractual de las 11 mil 500 luminarias que forman parte de la primera etapa de renovación del sistema de alumbrado público.

Aunque, las empresas se habían comprometido con la Dirección de Obra Pública a entregar el cambio de luminarias en la primera semana de diciembre, actualmente tienen un retraso del 35 por ciento.

Fue el pasado 25 de julio, cuando la primera etapa del proyecto de rehabilitación de alumbrado público fue asignada por 139 millones 939 mil 151 pesos a la empresa Vantecnología con sede en Quintana Roo y una filial en el municipio de Salamanca, en asociación con la empresa Construlita originaria de Querétaro.

El 10 de agosto se arrancó el programa de renovación de luminarias comenzando en la zona centro de León; las calles aledañas entre el bulevar Mariano Escobedo hasta el Adolfo López Mateos, así como de la avenida Miguel Alemán hasta la calle Progreso. La parte complementaria la conformarían colonias marcadas como prioritarias.

El pasado viernes 1 de diciembre, el director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, informó que las empresas han solicitado una prórroga para entregar la obra completa después del viernes 08 de diciembre, día en que deben de entrar la instalación según el contrato.

“Por la Ley de Obra Pública, la próxima semana veremos si lo autorizamos o no, o damos nada más los días que realmente queden perfectamente justificados (…) Ellos están diciendo que hay prácticamente 50 días de prórroga, están solicitándola. Vamos a revisar su solicitud. No lo hemos autorizado, lo estamos valorando”, declaró el funcionario al diario AM.