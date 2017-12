Contratar empresas fantasma, delito sancionado en el Código Fiscal, advierte investigador del CIDE Leonardo Núñez

León, Gto. La inclusión de una empresa por parte del SAT en un listado publicado en el Diario Oficial de la Federación, demuestra que no pudo comprobar que sus operaciones son lícitas y, por tanto, su contratación implica un delito previsto en el Código Fiscal, mismo que puede ser sancionado hasta con 6 años de prisión. Es el caso de FBM Comercializadora, la empresa con presunción de actividades inexistentes que ha prestado servicios los tres últimos años al gobierno de Miguel Márquez.

Así lo explicó Leonardo Núñez, investigador y especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien desestima así lo dicho por el coordinador de Comunicación Social, Enrique Avilés, para quien la empresa FBM Comercializadora no está inhabilitada y a la que justifica señalando que se encuentra en un proceso para acreditar sus actividades, por lo cual todavía es legal que facture.

Leonardo Núñez dijo que en el caso particular de FBM Comercializadora se debe considerar que el primer boletín emitido por el SAT para advertir sobre las actividades “fantasmas” de esta empresa, se emitió en mayo de 2017. Desde aquí inició el tiempo legal para que la empresa pudiera defenderse y comprobar que cuenta con el personal y capacidad para brindar los servicios por los que se le contrata.

Al darse una segunda notificación en el mes de junio, se comprueba que la empresa no pudo acreditar que sus actividades son lícitas, por lo tanto, en el mes de agosto se realizó la publicación en el Diario Oficial.

“El hecho de que la empresa ya esté publicada en el Diario Oficial de la Federación indica que ya pasó por un primer proceso en el cual se boletinó inicialmente, se hizo una verificación y no se comprobó y sólo hasta que ya no hay comprobación suficiente es cuando ya aparece en el Diario Oficial de la Federación”, explicó.

Para el investigador y autor del éxito de librerías ¿Y dónde quedó la bolita? Presupuesto de egresos ficticio, las empresas como FBM Comercializadora, inician otorgando un servicio inexistente y después amplían su catálogo para realizar más actividades “fantasmas” y ser contratadas por los gobiernos. La contratación de una empresa en estas condiciones implica responsabilidades para quien realiza lazos laborales con ellos.

“El hecho de que ya estén boletinadas, estén o no estén en el padrón, en sí mismo es la comisión de un delito y en este caso se ubican los supuestos de defraudación fiscal y de lavado de dinero (…) si uno sigue de manera estricta lo que dice el Código Fiscal, si alguien está involucrado en una operación con una empresa fantasma, se le deberían aplicar de 3 meses a 6 años de prisión”.

Agregó que el gobierno de Miguel Márquez no tiene una justificación válida para contratar a FBM, considerando que es una obligación verificar que todas las empresas enlistadas en el padrón de proveedores estén en regla, lo cual se hace a través de procesos que calificó como simples.

“No es válida porque no es una operación en extremo difícil. El Comité de Participación Ciudadana están impulsando que el SAT haga un entrecruzamiento con todas las compras del estado porque además no es nada difícil porque ya todo se hace en línea (…) el hecho de que esté en el padrón no es una justificación que consideramos válida, lo que debe de hacerse es un padrón único y que esté constantemente actualizado”.