Corrupción e indisciplina frenan incremento de Policías en León; ‘no imaginamos su magnitud’: López Santillana

León, Gto. Los diferentes actos delincuenciales en los que se han visto involucrados agentes de la Policía Municipal, motivaron que el Alcalde Héctor López Santillana abandonara su promesa de incrementar el estado de fuerza con 500 elementos adicionales al finalizar su trienio. Definitivamente, así como entran nuevos agentes también se han tenido que dar de baja.

Tan sólo en el último mes, se han presentado tres casos en los que elementos de la policía leonesa tuvieron que ser dados de baja. Los casos van desde actos de indisciplina, hasta hechos criminales en colusión con delincuentes.

Esta circunstancia fue abordada ayer por López Santillana, quien sentenció que “el problema principal no está en el ingreso; el problema está en que ya no saque más policías”.

De esta manera, señaló que ya no podrá prometer el incremento de 500 elementos activos en la Policía de León, ya que los casos, en los que estos fallan a la confianza, seguirá “corriendo o poniendo en prisión a los malos elementos”.

Esta circunstancia fue retratada por el primer edil: “cuando hicimos ese planteamiento, sabíamos que teníamos problemas adentro pero no de esta magnitud”.

“Si tú me preguntas, nosotros el próximo año estaremos llegando a la meta de haber ingresado a más de 500 nuevos elementos, lo triste es que han salido la misma cantidad de personas por esta falta de probidad, por esta falta de honestidad. Para decirlo con mucha claridad: muchos de ellos por corruptos”.

Dijo que se cumplirá con la meta en el 2018, pero hubiera querido que esto le permitiera incrementar el número de efectivos. Advirtió que no quitaría el dedo del renglón en la depuración de la Policía Municipal.

El pasado 21 de noviembre, policías municipales de León fueron grabados por las cámaras del fraccionamiento La Yesca, al verse involucrados con delincuentes que robaron un auto.

La grabación fue difundida en redes sociales durante el fin de semana pero el hecho ocurrió, de acuerdo con la grabación, a las 04:46 horas del pasado lunes 13 de noviembre.

En el vídeo al que Zona Franca tuvo acceso, está documentado cuando un vehículo se estaciona en una cochera, donde afuera había un vehículo estacionado.

Tres elementos tuvieron que ser dados de baja y remitidos al Ministerio Público para que fueran juzgados

El 1 de diciembre tres policías fueron boletinados por la Secretaría de Seguridad Pública de León, después de ser aprehendidos por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por golpear y robar a tres jóvenes durante una falta administrativa cometida hace más de dos año.

Los tres agentes golpearon a los jóvenes en su cuerpo y con una lámpara de toques los amenazaron con que no dijeran nada, no obstante los afectados presentaron su denuncia y se pidió una orden de aprehensión luego de que fueron identificados.

Pagaron 15 mil pesos de fianza cada uno y obtuvieron su libertad del Cereso.

El 9 de diciembre la Secretaría de Seguridad Pública informó que dio de baja a un elemento quien fue descubierto por sus propios compañeros ingiriendo bebidas alcohólicas a bordo de su patrulla y estando de servicio.

A través de un comunicado de prensa se informó que ayer viernes elementos de la Policía que transitaban en otra patrulla, observaron que estaba otra unidad de la misma corporación detenida en el cruce del bulevar Timoteo Lozano y Francisco Villa.

‘Entraban sin cartilla’

El Secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, sostuvo que el proceso de reclutamiento ha tenido que hacerse más estricto, pues anteriormente se contrataban policías que no tenían ni la cartilla militar.

“Para poder usar arma de fuego, de acuerdo a la licencia colectiva 87, tienes que tener y portar tu cartilla militar (…) No podemos meter elementos que no tengan su cartilla, que no cumplan los requisitos; exámenes de control y confianza” dijo.

Agregó que han recibido más de 3 mil 500 solicitudes de personas que quieren ingresar a la corporación de la policía, por lo que si fuera por número, “ya hubiéramos cumplido con la meta, por que hubiéramos metido 500. Pero no es así. Queremos calidad, queremos la mejor gente”.

Coincidió con el alcalde en que desgraciadamente también se han ido policías.

“Estamos depurando, estamos trabajando en una policía confiable y se han ido más de 200 o 220 policías, que yo lo he externado, entre policías y tránsitos”.

Explicó que se cerrará en enero de 2018 con el ingreso de 380 a 400 elementos que se graduarán, pero todavía se encuentran en proceso de 70 a 80 solicitudes que han llegado, varios de estos en proceso de las pruebas de control y confianza para completar los 500.