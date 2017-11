Crisis por discrecionalidad de recursos entre ediles de Guanajuato obliga a acuerdos de racionalidad

Guanajuato, Gto. La crisis en el manejo discrecional y el abuso de los recursos públicos en la oficina de Síndicos y Regidores del ayuntamiento de Guanajuato, obligó a la Comisión de Administración Interna a establecer diversos acuerdos de racionalidad, transparencia y equidad en el uso de los recursos.

En sesión de la Comisión, que recientemente fue renovada en su integración, el regidor Gabino Carbajo Guzmán propuso que se solicitara a la Auditoria Superior del Estado (Aseg) y a la Contraloría municipal, revisen el manejo que se le dio a los recursos públicos, cuando la regidora Iovana Rocha fue presidenta de la Comisión.

Los nuevos miembros de la Comisión, establecieron la implementación de una bitácora para garantizar el uso correcto del recurso que se le da a cada edil para gasolina, además de que ordenaron un corte sobre quiénes son los síndicos y regidores que más gastan, con el fin de buscar un equilibrio y equidad en las prerrogativas que tienen como miembros del ayuntamiento.

Desde que inició la administración, la regidora del PRI Iovana Rocha Cano fungió como presidenta de la Comisión de Administración Interna, hasta el 16 de octubre que renunció a la misma tras señalamientos de varios de sus compañeros de presuntas irregularidades y manejo discrecional de los recursos.

La regidora del PRI Gabriela Cárdenas, Juan Carlos Delgado del PAN, y el síndico Ramón Izaguirre fueron algunos de los ediles que cuestionaron el desempeño de Iovana Rocha por la falta de claridad en el uso de los recursos y la simulación de transparencia.

Los acuerdos, van por equidad, no había información se quejan

Tras conocer un corte sobre las solicitudes de apoyo que han hecho algunos regidores por montos que van desde de los 1 mil 600 pesos hasta los 18 mil pesos, el recién nombrado presidente de la Comisión, el regidor Adrián Camacho Trejo Luna propuso hacer un corte de las solicitudes de apoyo que han hecho los ediles, “para propiciar la equidad entre los compañeros y compañeras”.

Dijo que se trata de hacer un recuento de cómo se ha manejado, quiénes han pedido los apoyos y para qué, para que en los siguientes meses, “la lógica sea que todos tengamos posibilidad de hacer este tipo de gestiones. Como un criterio interno buscar la equidad”, pues indicó que muchos no saben que pueden acceder a estos recursos.

Y es que llama la atención que la mayoría de los apoyos que se solicitan se concentran en al menos tres regidores, Iovana Rocha del PRI, Carlos Ortiz del PVEM y Julio Ortiz del PRD, los dos primeros fueron miembros de la Comisión.

Unas cuatro solicitudes de apoyo que están pendientes de autorización quedaron en stand by hasta que se revise el corte de quiénes han dado más apoyo, para garantizar que otros tengan las mismas oportunidades.

Al respecto, el regidor Julio Ortiz quien permaneció como miembro de la Comisión salió a la defensa de sus ex compañeros de Comisión al señalar que si sus nombres aparecen muy seguido es porque los integrantes de la Comisión son los únicos que pueden gestionar los recursos, cuando la partida de Atenciones es para los 14 miembros del ayuntamiento.

La regidora Samantha Smith, ahora secretaria de la Comisión consideró necesaria que se informe al resto de los integrantes del Cabildo, porque muchas veces no se conoció en qué apoyos se gastó el dinero y quiénes lo solicitaron.

El regidor Gabino coincidió con el pronunciamiento pues se quejó porque cuando Iovana Rocha era presidenta no informaba nada sobre los acuerdos de Comisión ni sobre el manejo de los recursos.

“A mí se me hace raro que está Comisión todo acuerde y todo resuelve aquí, y nosotros no sabíamos nada allá, ni siquiera nos informaban, nada. Si hace falta información formal al cuerpo edilicio”.

Por lo anterior también se acordó informar a todos los miembros del ayuntamiento sobre los acuerdos de Comisión, así como el gasto que se ha hecho de las prerrogativas y lo que resta.

Eliminan discrecionalidades

En el mismo sentido acordaron hacer un corte de los ediles que han hecho uso de la partida de Capacitaciones, de la que cada uno tiene un recurso por 10 mil pesos, pero que se presume gastan más de la que les corresponde pues la mayoría no la usa.

Esta partida ha sido una de las que ha recibido más cuestionamientos porque algunos ediles pagan sus estudios académicos, como maestrías y doctorados, así como diplomados partidistas, alegando que es parte de su formación en la función pública.

En este punto, se acordó la distribución equitativa de los recursos como se viene haciendo, pero con la especificación de que quién no use el recurso que le toque, no sea usado por nadie más y se regrese a economías del municipio.

Samantha Smith insistió en la necesidad de que se busque el equilibrio entre quienes ya tuvieron el beneficio y los que no.

“Son acciones donde se puede quitar la discrecionalidad”, apuntó el regidor Adrián Camacho Trejo Luna.

Planes de telefonía más baratos

Actualmente los síndicos y regidores tienen contratado un plan de telefonía celular con Telcel por 999 pesos al mes por cada uno, pero para el próximo año se contratará un plan con AT&T por 554 pesos mensuales, que le da mayores beneficios de los que al momento tienen y lo que representaría un ahorro significativo. Así se aprobó en Comisión.

Este año se presupuestaron alrededor de 160 mil pesos para pagar los planes de telefonía celular de cada uno de los síndicos y regidores, con la reducción de los planes que se prevé pagar en el próximo año, se estaría destinando poco más de 92 mil pesos, lo que significaría una disminución de alrededor de 68 mil pesos en el gasto de telefonía.

Implementan bitácora para garantizar uso de gasolina

A recomendación de la Auditoría Superior del Estado (Aseg) a partir de ahora, se implementará el uso de una bitácora para garantizar que los recursos que se dan a cada edil en vales de gasolina sean suministrados a vehículos registrados ante Tesorería y en el uso de sus funciones como ediles.

“En la bitácora poner el responsable, la fecha, qué vehículo es, las placas, la gasolinera, los litros de gasolina, el precio y el gasto, así como la justificación del mismo que se entregará cada mes”, explicó Adrián Camacho.

Actualmente cada miembro de ayuntamiento cuenta con 9 mil pesos al mes para gasolina, que se entregan en vales.

La recomendación de la ASEG para que se establezca un mecanismo de control más eficaz que garantice el uso de adecuado de los recursos que se gastan en gasolina, llegó el pasado mes de octubre y le tocó recibirlo a Iovana Rocha Cano, entonces presidenta de la Comisión de Administración Interna.

Los vales de gasolina también ha sido motivo de criticas y cuestionamientos por parte de la ciudadanía, por la presunción del mal uso que se le da al recurso. Como ejemplo esta el caso de Iovana Rocha a quien un trabajador la acusó de pagarle con los vales de gasolina.

Pide auditoria de la ASEG y Contraloría

El regidor Gabino Carbajo propuso que se solicite de manera formal a la ASEG y a la Contraloría municipal que entren a revisar los gastos que se han hecho de síndicos y regidores, “para poner orden” al interior de la Comisión, si es que se tiene que poner.

“Sería pertinente que nos hagan un corte de caja respecto a cómo se han manejado las partidas, que nos hagan observaciones respecto a lo que se tenga que corregir, se corrija lo que se tenga de devolver que se devuelva”.

Dijo que a él le daría tranquilidad que de una vez se corrijan las observaciones, si es que hay, porque después si los órganos fiscalizadores detectan alguna anomalía por falta de comprobación o un error, “la desprestigiada que te ponen en la sociedad, la quemada una vez que te da la prensa, ya no te la quitas, puedes ser el más honrado de todos y el más quemado de todos. A mí me da tranquilidad”.

Además dijo que sería sana la revisión “para saber qué camino debemos seguir en la implementación de cada gasto, pero saber cómo estamos, porque no sabemos nada, porque a los cinco, siete mes de que te fuiste de la administración llegue la ASEG y te diga debes 150 mil pesos de todo lo que firmaste y yo no supe ni de qué”.