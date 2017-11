Críticas a Sistema Penal, excusa de gobiernos para eludir combate a delincuencia: exprocurador García Ramírez

León, Gto. Culpar al nuevo sistema penal acusatorio del incremento en la violencia es un pretexto para que la autoridad no se haga responsable de combatir la delincuencia, así lo manifestó el extitular de la Procuraduría General de la República y quien fuera Juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Sergio García Ramírez.

En Guanajuato, el gobernador Miguel Márquez Márquez ha declarado en varias ocasiones que el nuevo sistema penal acusatorio ha permitido que los delincuentes entren y salgan de prisión sin algún tipo de sanción, por lo que se permite que sigan delinquiendo.

El mandatario ha mantenido esta postura pese a las reacciones contrarias de otros actores como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.

Sergio García, hoy integrante de Instituto de Investigaciónes Jurídicas de la UNAM, visitó el municipio de León para recibir la distinción de Doctor Honoris Causa de parte de la Universidad Humani Mundial. Ahí mencionó que si bien todavía es pronto para hacer una evaluación completa del nuevo sistema penal, en definitiva no hay un saldo negativo ni uno que haya propiciado el incremento en la inseguridad.

“Yo creo que no deberíamos irnos con la idea de que el sistema, por sí mismo, está generando un incremento en la delincuencia, de ninguna manera, porque esta es una forma de sustraerse la responsabilidad de quienes tienen que combatir la delincuencia, previniéndola y controlando la ola de criminalidad que nos perturba. No se vale echarle la culpa al sistema de lo que no se hace en otros espacios del quehacer público”, mencionó.

El extitular de la PGR mencionó que las opiniones de políticos, como Miguel Márquez Márquez son únicamente “reproches” que se deben a que no se ha comprendido el concepto de la “presunción de inocencia” y tampoco que la solución no se trata de que todos vayan a prisión.

“No quiere decir que se le absuelva o se le trate como a un inocente, no en definitiva, lo que quiere decir es que mientras hay un proceso y con la esperanza de que el proceso sea pronto y justo, pueda estar en libertad y esto inclusive es más económico para la sociedad”.

Agregó que lo que debe analizarse son las fallas que se vienen arrastrando en el sistema de procuración de justicia, y que inician desde la mejora en las corporaciones de policía y mejorar las condiciones de los sistemas penitenciarios.

Respecto a las policías, Sergio García mencionó que en todo México hay una condición general en donde los integrantes de las diferentes corporaciones carecen de salarios dignos, seguridad y equipamiento, lo que ha causado un deterioro a la profesión.

“Tenemos que tener una profesión de policía, no podemos armarla de cualquier manera, ni con amigos, con cuates, con compañeros… hay que hacerlo con providad y con excelencia, invirtiéndole muchos recursos y haciéndolo sistemáticamente y unitario para todo el país y no me refiero a que todos tengan un mismo mando, me estoy refiriendo a que todos tengan una misma preparación y que sea una alta preparación”.

En el tema de la violencia, el extitular de la PGR manifestó que para poder combatirla, los tres niveles de gobierno y la sociedad tienen que hacer esfuerzos y trabajo conjunto.

“Es un tema de carácter nacional y debe analizarse, ponderarse, diagnosticarse y combatirse por el conjunto de las autoridades: federales, estatales y municicpales porque es un crimen que no tiene fronteras, no se encierra en un municipio, no se encierra en un estado y entonces nos corresponde a todos porque la sociedad también tiene su parte aunque la parte más importante es del estado”.

El pasado 28 de octubre el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, rechazó tajantemente que el juzgar en libertad a personas acusadas de delitos federales, represente una puerta giratoria, sino el orden jurídico que prioriza la inocencia hasta que se demuestra lo contrario.

Aguilar Morales resaltó que el derecho a la justicia es un derecho fundamental, reconocido por todas las naciones en los tratados internacionales y además, conforme al artículo 57 constitucional, es gratuito en nuestro país.

“Ahora tenemos un nuevo sistema de justicia penal, que ha sido muy cuestionado, pero es que todos debemos acostumbrarnos con el tiempo a tener un nuevo sistema después de por lo menos 400 años en que vivimos el sistema anterior”.

Dijo que ahora se parte de la base de que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Nuestra constitución, subrayó, dice que las personas por regla general, no deben estar en la cárcel cuando se está llevando un juicio contra ellos. Excepcionalmente pueden estar en la cárcel y la constitución misma dice cuáles deben ser esas condiciones.

A continuación , una de las última posturas de Sergio García Ramírez sobre las críticas al nuevo Sistema de Jusiticia Penal en el canal del Poder Judicial: