Cuando los Beatles fallaron: 50 años de Magical Mistery Tour (1967)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band llegó y destrozó a la competencia en 1967. No había otro disco que pudiese aportar algo a la iniciada temporada del verano del amor porque comercialmente era imposible de competir con el trabajo de los fabulosos cuatro.

Y eso precisamente fue el elemento a derrotar dentro del propio grupo.

Para 1967, se enfrentan a un dilema: el qué hacer para el siguiente material. Existe cierta prisa por parte de Paul McCartney de realizar algo a la par del disco pasado, y aprovechando los pseudónimos ficticios que acababan de crear… de seguir en esa vereda psicodélica y de orquesta (esa de la mano de George Martin), pero era más fácil pensarlo que hacerlo.

Para ese mismo año, se encuentran sin la guía paternal de Brian Epstein, quien acababa de fallecer en agosto y que uno puede constatar como el pacto de amistad viviente y de la banda en sí. Con la muerte de Epstein, se percibe la separación de cada uno de los miembros a cosas individuales (incluso la muerte de este se da en un viaje espiritual por parte del grupo, comenzando su rebeldía religiosa). Es en medio de las drogas, y de la poca presión, que deciden sacar un disco nuevo, esta vez más sencillo porque la mitad estaría compuesto de los remedos que no aparecieron en Sgt. Pepper’s Lonely Heart’s Club Band, y que además serviría como soundtrack al capricho de un Paul McCartney que decide filmar su primera película –y tercera en la filmografía del grupo- para un magno proyecto que planteaba posicionarse como el estandarte del “verano del amor”, de que este era inmortal.

Magical Mistery Tour abre con… precisamente Magical Mistery Tour. La canción concebida por McCartney es bastante explicativa, no guarda mucha magia o secretos más que servir como introducción al tour mágico de los Beatles en una función semi jingle o de programa de televisión de los sábados por la mañana, y precisamente de ahí tiene una maestría… porque es tan molesto y pegajoso.

Debemos recordar que el grupo para ese mismo año tuvo una revelación espiritual que les indujo a otras capacidades personales, entre ellas los intentos de meditación y satisfacción plena que no conseguían con la fama. Esta introducción a la meditación trascendental vino de la mano del Maharishi Mahesh Yogi, y lo menos que podían hacer algunos de los miembros, era darle un agradecimiento.

De ahí proviene la inspiración para Fool on the Hill, otra canción de la autoría de McCartney y que es preciosa, más allá de sus intenciones propagandísticas la canción se traduce a una lectura universal de aquellos que son “tontos”; entiéndase aquellos que no concuerdan con la sociedad pero que frente a otras situaciones ellos parecen ser más felices y de pocas preocupaciones. La canción también parece aludir a la carta del tonto del tarot, quien está en el fin de una colina y que atestigua el crecimiento del mundo, y a eso se le acompaña una variedad de instrumentos torpes, como la flauta que usa McCartney y que es dispar a la que están en armonía y grupo, o el arpa de boca que Lennon toca de manera desinteresada.

El disco finalmente da pie para una canción en donde los cuatro se ponen de acuerdo… y es una canción instrumental. Flying es una obra proveniente del avant-pop desconocido para el grupo, muy relajada y con un dinámico uso dúo del mellotrón y un órgano Hammond por parte de John Lennon en crescendo hasta llegar a un punto muerto.

Como de costumbre, existe una colaboración individual de George Harrison, y Blue Jay Way suele ser menospreciada frente a otros monstruos que entregó, pero tiene su encanto. Se trata de una canción hipnótica creada a través de un somnoliento Harrison que otorga un estilo tenebroso a una canción espectral, tanto por la voz como por el uso de nuevo de ese órgano de Hammond que tanto amaron durante ese disco. Lo curioso, es que Harrison supo amoldar los sonidos tradicionales hinduistas en una canción que no utiliza los instrumentos asociados a la cultura.

Lo que sigue es una canción bastante peculiar por sus intenciones. McCartney retoma el control del disco en solitario entregando Your Mother Should Know, una canción calmada que parece hablar del valor nostálgico de la música por parte de la música que particularmente escuchamos a pesar de no ser de nuestra época, justo y como lo estamos haciendo en estos momentos con un disco que tiene 50 años. Es interesante la intención de McCartney quien le da un toque aún más senil a una canción repetitiva que sobra decir, era el ODIO de John Lennon, quien aseguraba que no tenía gracia y que en efecto, era una canción de abuelos, algo que ellos nunca trataron de hacer porque si algo tenía el grupo, era una visión constante de la exploración sonora.

Pero hey, es el turno de Lennon y oh Dios, si algo retrata a la perfección la etapa de psicodelia y de los dos álbumes, es I am the Walrus.

Procedente de un par de viajes con ácidos, John Lennon concibe una canción que toma inspiración de otras obras, que terminan creando un relato abstracto y confuso, un enigma que por años se ha tratado de descubrir pero que a menudo termina obviando la gran exploración sonora y bizarra del grupo, la cual rompe la cuarta barrera en un segmento y termina por mezclar un coro frenético con orquesta integrada en una representación radiofónica de King Lear, y eso no pasaba en 1967.

Eso es el final del lado A, y la banda regresa con un lado B más seguro, porque la mayoría de las canciones son trazos rechazados del disco previo.

Hello Goodbye de McCartney es una canción que parece repasar el diseño musical del grupo previo a la introducción de las drogas y experimentos auditivos. Con una canción simple que funciona con frases antónimas –algo que haría millonario a Ricardo Arjona en el futuro- es noble y quizás el sencillo del disco que más público terminaría atrayendo por su simpleza y fácil retención de letras por parte de la audiencia, con todo y un John Lennon que se desintegra hacia el final de la canción.

Hay una identidad temática en dos canciones del disco: la nostalgia.

Strawberries Fields Forever por parte de Lennon habla de su fascinación por Strawberries Fields, un viejo campo que añoraba de niño; a partir de ese sentimiento lo que parece predicar es un montón de cosas sumamente interesantes: la destrucción de la realidad (gracias al “catchphrase” Nothing is real), la visión moralista de vivir sin prejuicios y sin miedos, pero que esto quizás le haya afectado de tal forma que se muestra apático frente a muchas situaciones, e incluso en la canción donde parece tan confuso –posible uso masivo de LSD- que no termina de profesar su atracción hacia Strawberries Fields como un lugar puro.

Con Penny Lane, es el turno de McCartney de revisar un punto de su pasado, en este caso el nombre de una calle que observa como un ser omnipresente atestiguando experiencias curiosas de su pasado, como una peluquería en donde el dueño saluda a todos, un banquero torpe, un bombero que cuida sus mangueras de oficio y peculiarmente a una monja que vende amapolas que le resulta extraño a McCartney pero que simplemente asocia a un recuerdo construido de adulto inundado de sentimentalismos frente a un lugar que le parecía tan importante.

¿Quién es la gente bonita? Aquella de dinero y de poder, aquella que puede denominarse bonita. Esa parece ser la visión de Lennon y McCartney en Baby you’re a Rich Man, una canción que no parece ser tan despectiva con la primera lectura que se le suele dar frente a la asociación del grupo con los hippies gracias a un festival en donde los invitados se autonombraban “la gente bonita” celebrado en Londres (el 14 Hour Technicolor Dream), pero lo más probable, y bastante hipócrita a decir verdad, es que se trate de una carta de desprecio hacia Brian Epstein, quien hasta ese punto no podía controlar más al grupo y recibía las burlas de John Lennon por ser homosexual, de ahí que en las sesiones –y al parecer en la canción final- se pueda escuchar un rich fag jew de los labios de Lennon.

Y por último, la canción que debía terminar el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, asociada con el sentimiento del verano del amor… en pleno noviembre: All You Need is Love. Una canción que habla de paz y amor que en su tiempo no era un cliché, pero que también sirve de ventana al pasado en cierta parte, donde en medio del coro precioso, se disponen a cantar She Loves You, el primer gran éxito de su tierra natal y que también sirve de reflexión para esos cuatro años en donde han cambiado tanto…

Magical Mistery Tour se lanzó un 27 de Noviembre de 1967 en Estados Unidos como un LP, y posteriormente en el Reino Unido como un EP, haciendo una confusión enorme de qué carajos era este disco ¿Era acaso uno nuevo o eran retazos del Sgt. Pepper?

La duda del público se unió más frente al extraño experimento de McCartney, porque la película base del proyecto a falta de otra palabra: apestó. Era una sucesión de imágenes sin sentido y sin mucha gracia seguidas de segmentos musicales, bien hechos y creativos pero que no llevaban argumento. La intención de los Beatles de poseer tu televisor en un especial a todo color no se logró, y con ello significó la ruptura casi instantánea del grupo frente a la psicodelia.

El gusto duró un año y se dispusieron a intentar otras cosas en un disco más ambicioso y que no caería en el mismo problema de estar dividido.

Magical Mistery Tour es exagerado, lleno de egos, de cosas hipócritas… y lo amo.

Es mi disco favorito del grupo y me parece un mejor experimento que Sgt. Pepper, porque precisamente no hay alguna canción que sobre o que se sienta menor, incluso lleva un ritmo narrativo basado en silencios e introducciones sonoras que no podrías mover sin arruinar el disco.

Y es la cruel batalla de McCartney y Lennon por la custodia de los hijos que hacen un disco que no es evidencia del verano del amor, que es un disco nihilista y algo aterrador, porque han mezclado el sentimiento de felicidad a tal grado, que el sonriente que caminar por el horizonte no hace otra cosa más que la de cuestionar su entorno y si de verdad este es el camino que desea.

Magical Mistery Tour es el primer disco que compré de la banda, hace más de 10 años cuando era un adolescente y estaba enamorado de la banda (a tal grado que me creía Ringo Star), encontrarme con él y analizar su historia y letras enigmáticas durante las tardes es un recuerdo que tengo muy añorado, porque también se trata del momento en el que dejé de ser tan crédulo y comencé a sospechar de que no todo era miel sobre hojuelas en mi grupo favorito.

Eso es precisamente lo que encuentro fascinante del disco, porque su historia y sentimientos lejos de sentirse viejos, al igual que su diseño sonoro impresionante son vanguardia y obra cumbre del grupo por un género musical que no iban a recobrar, y de que si iban a gastar, este se iba a gastar como una explosión de fuegos pirotécnicos: con un gran Boom.

Siempre que escribo de algo que me rozó el alma durante mi pasado, no puedo negar que quizás vea las cosas con un aire defensivo cuasi materno, pero en esta ocasión y de manera contradictoria a lo que muchos fanáticos esperarían, amo a un disco por sus imperfecciones, por apuntar hacia lo alto cuál Ícaro y caer directo al océano con las alas desbaratadas. Esa visión de conflicto y genialidad me parece marcar más a un grupo vulnerable y que está muy lejos de ser la leyenda o Beatlemanía que a todo mundo terminó aburriendo, incluyendo a los cuatro cadetes musicales.

Gracias fabulosos cuatro, por hacer un especial de tele apestoso pero que amo a los cuatro vientos, de mezclar palas con espagueti, de tener aires de grandeza que la gente no supo cómo recibir, de nunca estar de acuerdo y de presentar un aterrador viaje al conformismo hippie de la época, de usar drogas a todo lo que da y escupir baladas que fueron parte de mi crecimiento.

Gracias por Magical Mistery Tour, se los dice un fan de corazón.