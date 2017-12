CUARTO DE GUERRA 10 diciembre 2017

MIGUEL MÁRQUEZ, DE LA DECEPCIÓN A LA SIMULACIÓN Y LA IMPOSICIÓN

Como el gobernador de Guanajuato ya vio truncados sus sueños de trascendencia política, pues su sometimiento a la dictadura de Ricardo Anaya en el PAN ya solo lo dejó con la posibilidad de intentar heredar la candidatura estatal a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ahora habrá que esperar un fin de sexenio complicado.

Miguel Márquez aspira a dejar un verdadero “Escudo” de protección en torno a su personas y algunos de sus operadores más cercanos, sobre todo el que se ha despachado con la cuchara grande en materia económica: Rafael “El Gallo” Barba.

Por ello la cuidada articulación con la que se están diseñando el sistema estatal anticorrupción que en su conjunto es un sistema “carnal”. Ya lograron colocar mediante el mínimo de 24 votos a un fiscal anticorrupción totalmente sometido a Carlos Zamarripa Aguirre, el gris ministerio público Marco Antonio Medina.

Le sigue esta semana la imposición de Claudia Barrera Rangel como presidenta del Poder Judicial de Guanajuato, cargo al que llegará por impulso directo del compadre Barba, lo que establecerá fuertes compromisos, por primera vez en la historia, no con el Poder Ejecutivo como es tradicional, sino con un factor externo.

Lo que sigue en el panorama no es difícil de adivinar, visto todo o anterior: Miguel Márquez impondrá, contra viento y marea, a Carlos Zamarripa Aguirre como Fiscal General Autónomo de Guanajuato por un periodo de nueve años, lo que construirá un círculo de hierro en torno al próximo gobernador, sea quien sea, o por lo menos eso se intentará.

Si nos fijamos con detenimiento, lo que estamos viviendo es el intento de consolidar un Maximato como no se había visto en Guanajuato, ni en la época del PRI, ni en los gobiernos panistas del último cuarto de siglo.

La situación evidencia que Márquez no se siente seguro ni siquiera con la posibilidad de heredarle el poder a Diego Sinhue Rodríguez, sino que de forma brutal lo dejará atado de manos y complicado para operar en áreas clave del gobierno.

La gran pregunta que flota en el ambiente es: ¿qué teme Miguel Márquez para tratar de imponer toda esta arquitectura de poder transexenal? ¿De qué magnitud es su preocupación y la de su compadre y asociado Rafael Barba?

Por lo pronto, el gobernador que alguna vez soñó con buscar la candidatura presidencial, dejará un legado de imposición, antidemocracia y sometimiento de los órganos de gobierno a una voluntad unipersonal y a un esquema de protección de complicidades.

¿Quién se lo iba a imaginar?

DIEGO SINHUE Y LA APURADA MOVILIZACIÓN PARA CONVENCER A ANAYA

Diego Sinhué Rodríguez aprieta el paso. Las dudas que surgieron sobre su posible candidatura a la gubernatura de Guanajuato, dado su incipiente posicionamiento como figura reconocida entre el electorado, lo llevaron enfocarse en convencer a la dirigencia nacional del PAN de que es un cuadro con liderazgo. Este domingo tendrá la primera expresión de ese tipo.

Pese a todo, Ricardo Anaya renunció el ayer como dirigente nacional del PAN para aventurarse de lleno en la candidatura del Frente Ciudadano que agrupo en alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano. Así se diseñó el mismo la plataforma. Así habrá de ser en los estados, con candidatos que, como nunca antes, le sumen a su campaña.

La posición de Guanajuato como bastión, llevaron a exigirle mayores pruebas al gobernador Miguel Márquez, de que Diego Sinhue representaba esa figura que reforzaría la contienda nacional.

En esa tesitura, este domingo Anaya pretende ‘destaparse’ como el tercer en discordia por la presidencia de México. Mientras Rodríguez Vallejo, pretende demostrarle que tiene liderazgo partidario. Claro, con el aparato oficial cargado de su lado.

A lo largo de ayer sábado circuló copiosamente un mensaje de Whatsapp, en el que se recalca que a las 11 horas Ricardo Anaya formalizará que buscará la candidatura de la Coalición por México en el Frente Político conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en el World Trade Center de la capital del país.

Pero no sólo era un recordatorio. Se pide el apoyo de la militancia acompañar al nuevo precandidato presidencial, “con una buena representación del Estado de Guanajuato encabezada por Diego Sinhue”.

Para ello se dispuso de tres autobuses para el viaje exprés que saldrán de León, Irapuato y Celaya, coordinados respectivamente por Tany López, Sergio Carlo Bernal y Sergio Ruíz.

Al final, mientras la preocupación sigue siendo conseguir un visto bueno cupular, la realidad marca una impopularidad que crece progresivamente frente al proceso electoral. Contra el PAN, contra los partidos, contra el sistema. Y las baterías no se ven enfocadas a remontar esa situación.

FISCAL CARNAL SIN VOTOS NI APOYO

El papelón en la designación del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción se lo llevó la fracción panista en el Congreso local, imponiendo a Marco Antonio Medina Torres en el lugar, alejado de todo lo que se encargó de condenar y criticar el ahora casi candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés.

Solo basta recordar que la primera causa que abanderó el Frente conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano fue la de condenar la llegada de un “fiscal carnal”, de mantenerse Raúl Cervantes al frente de la Procuraduría General de la República y convertirse en el Fiscal General.

Sin embargo, ni todos los discursos para reprobar la intención priista de dejar un fiscal general a modo fueron escuchados por los panistas en Guanajuato, que sin dudarlo impulsaron las candidaturas de dos “carnales” para la fiscalía anticorrupción.

Si bien la oposición tardó en reaccionar cuando desde la convocatoria abría las puertas de par en par a que Guanajuato tuviera un fiscal anticorrupción carnal, los panistas también se negaron a escuchar las voces que se levantaron desde la sociedad civil.

Organizaciones de la sociedad civil no tardaron en reprobar los términos en los que venía la convocatoria por la altísima posibilidad de que un subordinado de Carlos Zamarripa Aguirre ocupara el cargo.

El parlamento abierto tan presumido por el coordinador panista, Éctor Jaime Ramírez Barba, no tomó en cuenta las opiniones, al no llegar por la vía oficial, a través del cabildeo.

Al final, en medio de las críticas y señalamientos por la fiscalía a modo del gobierno saliente de Miguel Márquez Márquez, los panistas se desvivieron en intentar legitimar un nombramiento mal manejado y mal consensado.

Desánimo, deslucimiento y enojo fue lo que se vivió en redes sociales en el aniversario número siete del Teatro del Bicentenario. Primero con un tuit del Fórum Cultural Guanajuato que celebraba que este foro fuera reconocido por las producciones operísticas, publicación que al final borraron por la ola de críticas que señalaron a Arturo Joel Padilla como el artífice de la debacle de dicho espacio.

La publicación de la tradicional foto de aniversario del staff del Teatro del Bicentenario dio muestras de lo que se vive al interior: un equipo mermado y desanimado. De inmediato surgieron las comparaciones con una imagen tomada en 2015 con los mismos propósitos, ahí se ve un equipo más nutrido y unido.

Pero además de estas postales, lo más significativo es la caída abrupta de la asistencia del público, que salvo con la presentación del Cascanueces, que agotó, en los demás espectáculos apenas han llegado al 20%.

¿Se habrá dado cuenta alguien ya que el público está castigando a la dirección del Fórum por sus malas decisiones? ¿Alguien ya midió el daño que provocaron y cómo se tiró por la borda el trabajo realizado? ¿Alguien tomará cartas en el asunto?

Quizá es hora de cortar cabezas de los directivos del complejo cultural para que el Teatro del Bicentenario retome el rumbo, algo que el público y el arte, sin duda agradecerán.

PARLAMENTO NO ESCUCHADO

Esta Legislatura ha presumido de su gran interés en mantenerse cercana y abierta a los ciudadanos, pero entre el discurso y el hecho hay mucho trecho y así lo dejaron ver los integrante del Parlamento Ciudadano de León, organismo que se conforma por varias instituciones sociales.

Resulta que desde hace más de 80 días que varios integrantes de este organismo presentaron una solicitud al Congreso Local para que les permitiera estar presentes en la revisión de la iniciativa “Sin voto no hay dinero”, que en el estado de Guanajuato ha sido impulsada por uno que otro legislador priista y que pretende ser una réplica de una gran exigencia a nivel nacional.

Los diputados no sólo no respondieron a esta solicitud, sino que incluso han mostrado resistencia al análisis de esta iniciativa que pretende recortar el presupuesto de los partidos políticos y que sólo reciban prerrogativas adecuadas al número de votantes que participan en las elecciones y no correspondientes al padrón electoral.

En estos 80 días no les han dado respuesta a los ciudadanos y lo peor es que hasta a Jaime Gallardo, presidente del Parlamento, le mandaron una carta donde exigían que acreditara su participación en la organización civil.

¿Dónde queda el Congreso abierto del que tanto presume Éctor Jaime Ramírez Barba? Por cierto, es este diputado panista uno de los que más resistencia ha mostrado a que la iniciativa sea analizada.

AHORROS SIN BENEFICIO POR NEGLIGENCIA PROPIA

Siete millones de pesos no pudieron ser aprovechados por la Secretaría de Seguridad Pública de León. Ese es el hecho. Fueron economías generadas a contrapelo tras un año plagado de polémicas interminables, acusaciones y defensas que terminaron con la compra ‘apenitas’ de chalecos y uniformes para la policía municipal.

Los actores de esta serie de eventos desafortunados fueron claros desde el primer momento. El síndico y presidente del Comité de Adquisiciones, Carlos Medina Plascencia, y el Secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, representado en muchas fatídicas ocasiones por el subsecretario Francisco Becerra López.

La desconexión fue evidente desde el pasado mes de mayo, cuando los integrantes del comité detectaron irregularidades en la compra de los chalecos balísticos, pues con pruebas alteradas y un sobreprecio incomprensible, la SSP pretendió repetir con la empresa Giramsa como proveedora.

A partir de ahí comenzó un desgaste que culminó, al menos en lo que a compras se refiere, con la declaración de Medina ante el pleno del Ayuntamiento, asentando que los 7 millones de pesos que se lograron en ahorros se deberán reintegrar a la federación dadas las negligencias de las áreas administrativas de la SSP. “LQQD (Lo Que Queda Demostrado)”, remató.

Bien podríamos decir que las declaraciones de Becerra López del viernes pasado fueron en su defensa, pero no. Resulta que el exsecretario del Comité Municipal del PAN, que causó revuelo por lo injustificado de su contratación, terminó por ratificar el señalamiento de Medina. “Se cumplieron las metas”, dijo en su descargo.

Menuda forma de dilapidar los recursos provenientes del único programa de recursos federales directos al fortalecimiento de las policías. Un programa que permite generar economías siempre y cuando se notifique para que se gastarán. Pues bien, en León no simplemente no se pudo hacer uso de esa prerrogativa.

Por si algo nos faltara, en la policía de León están a la orden del día las venganzas y las envidias.

El caso más reciente es el de un elemento de policía con más de 12 años de antigüedad en la corporación el cual presuntamente se encontraba bebiendo bebidas alcohólicas durante su jornada y a bordo de una patrulla.

Sin embargo sus compañeros mencionan que el solo tenía aliento alcohólico pues un día antes descansó, su baja de la corporación le fue notificada en sólo 8 horas, tiempo récord.

Se habla de tiempo récord pues a pesar de que un alto mando de la Zona Oriente de policía tiene 3 averiguaciones por abuso de autoridad ante el Ministerio Público, ya fue ascendido a comandante cuando el mismo reglamento impide la promoción a mandos superiores de elementos que tengan investigaciones abiertas.

Dicho caso reflejaría una vez más -de ser cierto- que en la policía de León si existe un ajuste de cuentas.

LA NULA INTERVENCIÓN DE LA PGJE

Día con día ocurren hechos delictivos en los que pocos llegan a ser denunciados. Entre ellos se encuentra el robo a vehículo y transeúnte, delito que ha ido a la alza durante los últimos meses en el municipio de León, de acuerdo con las cifras estadísticas del portal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPL).

Tales delitos incluido el robo a casa habitación o a comercio, en contadas ocasiones se llegan a denunciar. Hay casos en que los hechos quedan grabados en video y los afectados deciden no presentar una querella ante el Ministerio Público, por distintos factores como la desconfianza a la autoridad, o por la pérdida de tiempo.

Los videos comienzan a circular en redes sociales y al cuestionar a los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sobre si hay alguna denuncia sobre tal hecho, ellos se limitan a responder en que los afectados no se han presentado a denunciar los hechos.

A pesar del impacto mediático que tienen los videos que generan indignación y sentimientos de rabia y enojo, la PGJE de Carlos Zamarripa Aguirre no ha mostrado la iniciativa al estar no solo recibiendo las denuncias de los delitos, sino desarrollar trabajo de investigación o al menos ubicar a los afectados para invitarlos a denunciar.

La muestra de que la PGJE olvida estos casos o prácticamente cualquier delito del fuero común, está en las agresiones, pues tan solo en menos de dos semanas se han registrados dos ataques a periodistas de las ciudades de León y San Francisco del Rincón, donde si los afectados no hacen público lo que sucedió, no habría la preocupación de las autoridades por esclarecer un ataque con bombas molotov y un actos de vandalismo como destrozar un medidor de la luz.

En Guanajuato y en el país en general, la población se siente desprotegida por parte del Ministerio Público estatal; todo ello, pese a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que arrancó oficialmente en Guanajuato en varias etapas, el 1 de septiembre del 2011 en 15 municipios, en su segunda etapa inició el 1 de enero de 2013, llegando a 11 municipios, el 15 de abril de 2015 abarcó 16 municipios más, para concluir en 2016 con los 4 restantes.

Según un estudio realizado por Impunidad Cero, llamado: “Índice estatal de desempeño de las procuraduría y fiscalías”, la percepción de la población en cuanto a la impartición de justicia en Guanajuato no se alinea a lo declarado por las autoridades en cuanto a eficacia.

En el estado existen sólo 7.5 Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes de un ranking de 32 entidades federativas, ocupando con ello el lugar 18, comparado con Chihuahua quien ocupa el primer lugar con 23.7 Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes.

Hace falta una verdadera intervención por parte de la PGJE o de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues estos hechos, además de afectar a los ciudadanos, dañan la imagen de todo el estado al simbolizar la impunidad que estos casos representan. Las posibilidades de que el caso se judicialice son mínimas y las de riesgo se maximizan cada vez más.

TRANSPORTISTAS, AUDIOS Y EDGAR CASTRO

La jugada del presidente municipal de Guanajuato, Edgar Castro Cerrillo para lograr el aumento de 3 pesos a las tarifas del transporte público, no le salió, casi de última hora los regidores de su partido y del Verde se echaron para atrás pues se dieron cuenta que las elecciones están casi encima y el costo que podrían pagar sería muy caro.

Todo indica que el tema del transporte público seguirá pendiente, pues nadie se atreve a apoyar a Edgar para sacar el tema adelante.

La intensión de Edgar habría sido transferir este costo al resto de los miembros del ayuntamiento, pues él se iba a excusar de la votación por los supuestos vínculos familiares que tiene con los transportistas, aunque en realidad sería por un cálculo político, pues el ser cuñado de Sealtiel Ávalos, quien está casado con su hermana, poco le importó cuando fue regidor en la administración de Nicéforo Guerrero Reynoso, donde encabezó la Comisión de Seguridad y se aprobó el último aumento al servicio de transporte.

Luego de haber postergado una respuesta a los transportistas y cuando por fin pensaba que todo iba viento y popa y según sus cuentas el incremento a las tarifas alcanzaba a salir de panzazo, el alcalde capitalino canceló de última hora la sesión del pleno donde se discutiría el tema, y no porque se haya necesitado más tiempo para un análisis, sino porque a la mera hora los priístas Gabino Carbajo, Adrián Camacho Trejo Luna, y Gabriela Cárdenas dijeron no vamos, pues no iban a arriesgar a perder la poca credibilidad que le queda al PRI en las próximas elecciones.

El regidor del Verde Carlos Ortiz Montaño, quien ya tenía comprometidísimo el voto a favor del aumento, se vio en la penosa necesidad de que quedarle mal al alcalde y a sus amiguísimo Neal Ávalos (concesionario), igual que el síndico Marco Carrillo Contreras, pues recibieron una llamada de su dirigente estatal Sergio Contreras Guerrero para darles un jalón de oreja pues mal se hubieran visto avalando un incremento a las tarifas del transporte, cuando en León Sergio como regidor voto en contra. A los verdes no les quedó de otra más que alinearse.

A los regidores priístas casi se les andaba olvidando que el pasado mes de junio, durante una reunión de partido para cerrar filas frente al 2018, a la que por cierto no invitaron a Edgar Castro, ahí acordaron ir en contra de un posible incremento al pasaje.

Para esas mismas fechas el síndico Ramón Izaguirre Ojeda, y los regidores Jaime Emilio Arellano Roig, Iovana Rocha Cano, y los panistas Juan Carlos Delgado Zarate, Guillermo Torres Saucedo y Samantha Smith Gutiérrez firmaron un documento ciudadano, en el que se recababan firmas ciudadanas contra el alza al pasaje.

Cuando Edgar Castro se dio cuenta que le fallaron sus matemáticas y los números no le favorecerían pues solo contaba con el voto de los tres regidores del PRD, Julio Ortiz, Rubí Suárez y Silvia Rocha, decidió recurrir a estrategias, de las más bajas, y filtrar un audio en la televisora local, que por cierto es de la familia de la regidora Silvia, nada más y nada menos que del vocero de los concesionarios Neal Ávalos, quien convenientemente revela una red de corrupción que por administraciones ha prevalecido lo que le ha permitido a los concesionarios y permisionarios mantener su monopolio. Su tirada presionar a algunos.

Convenientemente el audio donde solo se escucha al transportista revela nombres de exsíndicos y ex regidores de administraciones de Eduardo Romero Hicks y de Luis Gutiérrez Márquez, poco habla de la de Nicéforo Guerrero de la que formó parte Edgar Castro, en la cual les autorizaron un aumento, y convenientemente esta administración no se menciona.

La corrupción, y el divisionismo, demuestran que el tema del transporte público requiere una discusión a fondo para que el servicio de transporte público deje de ser deficiente, y que no solo se trata de una cuestión de tarifas. Es evidente que se requiere de una revisión integral que permita mejorar las condiciones del servicio que se presta a los capitalinos. La visión de Edgar Castro en el tema, se está quedando corta.

Tigres y Monterrey ¿Los nuevos grandes del futbol mexicano?

Este fin de semana se juega la gran final del futbol mexicano entre los dos equipos de Monterrey que a decir del ambiente futbolístico son equipos que no pueden ostentar el título de “grandes”.

Sin embargo en los últimos semestres, tanto los universitarios como “La Pandilla” son los que se han comportado más a la altura de los equipos grandes de Europa, siguiendo modelos de negocios probados, que han ayudado a hacer competitivos a algunos equipos tradicionales del “Viejo Continente”.

Instituciones como el Manchester City o el Chelsea en Inglaterra, el Real Madrid en España o el Bayern Munich en Alemania, han logrado buenos resultados y campeonatos, invirtiendo inteligentemente en el mercado, desarmando a sus rivales y llenándose de figuras a base de dinero.

Tigres es el equipo con la nómina más elevada en México, tiene entre sus filas a gente de gran calidad como es el caso del francés Andre-Pierre Gignac, Enner Valencia o el chileno Eduardo Vargas, quien es una joya de del futbol chileno.

El segundo plantel más caro del futbol mexicano es Monterrey, con gente importante como Áviles Hurtado, Dorlan Pabón y Rogelio Funes Mori, además de Carlos Sánchez todos jugadores con cualidades para jugar en las mejores ligas del mundo.

En cuanto aficiones, estadios y todos los elementos que se necesitan para ser un equipo grande, los dos equipos regios han cumplido y era cuestión de tiempo que empezaran a dominar la Liga MX.

Tigres disputa su tercera final de manera consecutiva, venciendo a dos de los equipos grandes, Pumas y América, además de una que perdió ante el Guadalajara en condiciones dudosas.

Rayados, aunque no ha jugando tantas finales, acaba de construir el estadio más moderno de México y bajo el mando de Antonio Mohamed tienen un equipo que ha aprendido a dominar la Liga.

Hoy los equipos regios están en la final y aunque para muchos no tienen etiqueta de “grandes”, seguro que los cuatro equipo más populares de la Liga mexicana, envidian la estructura y el presente de estos dos equipos, ya lo quisieran Chivas, América, Pumas y particularmente el Cruz Azul, que hace pocos días cumplió dos décadas sin coronarse.

*CUARTO DE GUERRA es una columna realizada con la colaboración de los reporteros y editores de Zona Franca