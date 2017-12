CUARTO DE GUERRA 17 noviembre 2017

COMO DUARTE, COMO BÁRBARA, MIGUEL MÁRQUEZ TAMBIÉN USA EMPRESAS FANTASMA

La negativa del gobernador Miguel Márquez Márquez para deslindarse de la decisión de su vocero Enrique Avilés de contratar a una sospechosa empresa intermediaria carente de historial y de infraestructura, para triangular millones de pesos en publicidad a la Organización Editorial Mexicana, habla de que de alguna manera estaba al tanto de la operación.

Desde que incorporó a Avilés a su staff, desplazando al periodista leonés Juan Aguilera Cid quien había venido limpiando el desastre dejado en el área de comunicación por el exgobernador Juan Manuel Oliva, Márquez le dio potestades amplias para que manejará su comunicación sin rendir cuentas.

El objetivo primordial era posicionar al mandatario guanajuatense en el escenario nacional, cayendo en el viejo sueño de opio en el que también incurrió Oliva de la mano de Juana de la Cruz Martínez Andrade, de creerse con posibilidades de iniciar una aventura presidencial.

Como suele ocurrir cuando no hay hechuras sólidas en el gobierno ni en el oficio político de los protagonistas, Márquez como Oliva no pasó nunca de ser precandidato solo en las gacetillas que pagaba, pero nunca en algún estudio serio sobre los escenarios de la sucesión presidencial.

A precio de oro, como se puede ver en el gasto que Comunicación Social ha invertido en medios como TV Azteca o Milenio, Avilés logró llevar a Márquez a algunos programas de televisión, a mesas de debate y entrevistas exclusivas, en las que nunca ocurrió nada trascendente, salvo que en alguna de ellas Márquez quedó exhibido en sus limitaciones y hasta en sus relaciones con el compadre Rafael Gallo Barba y eso pese a que se facturaban esos productos televisivos.

Sin embargo, como producto de esos escarceos Avilés ganó margen de maniobra frente a Ricardo Narváez, quien debía de mantenerlo bajo control, operando la Coordinación de Comunicación a sus anchas y convirtiéndose en un funcionario de horca y cuchillo para los medios de comunicación del estado, dictando líneas editoriales, diseñando entrevistas en espacios radiofónicos y televisivos, todo para mantener a raya las crecientes críticas al gobierno.

Temas como el de la inseguridad rampante en el estado; los abusos de las áreas de seguridad y su ineficiencia; la crisis en la Secretaría de Salud por el brote epidémico de Dengue; las omisiones de Ciudad de los Niños en Salamanca, todos esos asuntos se convirtieron en oportunidades para que Avilés empleara el presupuesto de publicidad para hacer control de daños, disminuir la cobertura de los temas y en algunos casos sacarlo de plano de los medios que no querían ver afectadas sus pautas publicitarias.

De todo eso ha estado enterado Miguel Márquez, a quien el espíritu demócrata y de respeto a las libertades lo abandonó hace mucho tiempo, justo cuando empezó a creer que su gubernatura era tan grandiosa que podía catapultarlo como “la solución” para su partido en la sucesión presidencial.

Por eso, lo más seguro es que la empresa fantasma de Avilés, que puede representar una oportunidad de desviar recursos para fines políticos o simplemente para saquear al erario y beneficiarse de forma personal, no sea investigada en manera alguna por las múltiples instancias, tan numerosas como inútiles, que se han inventado para simular transparencia y rendición de cuentas, incluyendo las nuevas del pomposo sistema estatal anticorrupción.

A fin de cuentas, los cadáveres en el closet que comparten el gobernador y su vocero, como suele ocurrir en historias de otras latitudes, son demasiados.

Hace tiempo Miguel Márquez solía repetir, en otro de sus fraseos dicharacheros, que a sus funcionarios les permitía “meter la pata pero no la mano”.

Aquí todo indica que pasaron ambas cosas y, de cualquier manera, no habrá consecuencias, ni siquiera los ya famosos tres días de suspensión que debió padecer por malversar contratos de obra pública el secretario de Turismo Fernando Olivera, precisamente el primer jefe de Avilés y quien lo trajo a Guanajuato.

La lectura es definitivamente mala, pues el mensaje que se lanza a todo el gobierno es el de la impunidad y la tolerancia a la corrupción. ¿Ira a ser esa la marca de Márquez?

LA INQUIETANTE SALIDA DE CARLOS MEDINA

Lejos de dar tranquilidad, el anuncio cayó como bomba. Tan sólo por su personalidad crítica e independiente, Carlos Medina Plascencia se convirtió en la verdadera piedra en el zapato de la administración de Héctor López Santillana. Hoy que ha anunciado su separación como síndico del Ayuntamiento, para el alcalde esta no es una de las mejores noticias.

Hace un año, cuando los rumores pulularon en los pasillos de la Presidencia Municipal, López Santillana ansioso declaró a los medios de comunicación, las intenciones de Medina para separarse de su cargo. Una mueca de alivio era evidente en su rostro.

En aquella ocasión el todavía síndico lucía crítico, pero todavía sus mayores señalamientos no llegaban al pleno del Ayuntamiento. Aquel primer rumor lo atajó con contundencia al negar su salida y advirtiendo que todavía tenía temas que atender en su encargo como edil.

El transcurso del 2017 fue muy conflictivo. Medina apretó el paso y comenzó a realizar señalamientos, sobre todo, enfocados en las negligencias administrativas cometidas por la Secretaría de Seguridad Pública de Luis Enrique Ramírez Saldaña. La compra de equipamiento policial hizo crisis y terminaron por perderse 7 millones de pesos de recurso federal.

No sólo eso. A pesar de mantenerse al margen de las pretensiones electorales, el exgobernador se mantenía al frente de las encuestas de popularidad mientras que López Santillana caía.

A estas alturas, el alcalde leonés se mantiene aferrado por buscar la reelección, aun a contra pelo de quienes lo ven inviable.

Por eso la salida de Carlos Medina no deja de inquietar el cuarto de guerra de Héctor López Santillana. El anuncio llega en el momento en el que no se definen los escarceos para la candidatura del PAN a la gubernatura y a la alcaldía de León.

¿Qué es lo que les depara al síndico y al alcalde? Difícil saberlo. La duda se disipará en el corto plazo, una vez que la candidatura presidencial de Ricardo Anaya comience a definir los abanderados que más votos le abonen.

De momento, la salida del ingeniero inquieta y mucho.

PRI, INQUIETOS HASTA LA MÉDULA

La convocatoria del PRI para la candidatura a la gubernatura aún no se define. El Comité Ejecutivo Nacional ha elegido las formas para ungir a sus abanderados en cada estado y en Guanajuato no ha llegado la hora.

Es importante señalar que los destapes, casi paralelos al lanzamiento de las convocatorias, se han realizado acorde al contexto que vive cada estado. En aquellos donde son gobierno, por razones lógicas, han logrado definirse, como el caso de Jalisco, sin mayores aspavientos.

El caso de Guanajuato es ya conocido. El dominio de Gerardo Sánchez sobre la dirigencia estatal en la persona de Santiago López García, lo han hecho, más que un facilitador, un obstáculo para definir la candidatura. Su empeño en recibir la nominación pese a no tener los bonos de popularidad a favor, son el atasque.

Figuras sobran y palancas en el CEN también. Los perfiles como Bárbara Botello, Miguel Ángel Chico Herrera, José Luis Romero Hicks, Javier Aguirre Vizzuett, o hasta el último de ellos, Sergio Santibañez, ven esperanzados como la propuesta del exlíder de la CNC no prospera, pero tampoco afloja.

El examen de la cúpula nacional del tricolor es claro. Se requiere que los candidatos en los estados sumen votos para un José Antonio Meade obligado a remontar posiciones. Ahí es donde se abren dos escenarios.

Si logran tener las mediciones suficientes en el resto de los estados, el caso Guanajuato no podrá importar a estas alturas y se ahorren un nuevo conflicto con Sánchez y sus huestes de la CNC. Si se deciden a imponer una factura, así como a elegir perfil por perfil acorde al proyecto presidencial, la designación del precandidato único pesará y elegirán a ese perfil.

Por el momento, mientras las definiciones llegan, los priistas inquietos se mantienen a la expectativa de una convocatoria que no es emitida.

IEEG, EL INICIO ENTRE GRILLAS

La decisión no fue fácil para Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (Ieeg), pero al final cedió y habló con Juan Carlos Cano Martínez para que dejara la Secretaría Ejecutiva.

El ambiente no era el mejor para quien se convirtió en el hombre de todas las confianzas del presidente del Ieeg, así lo expuso él mismo en una entrevista que concedió después de que se oficializara su salida del Instituto para el que laboró durante años, en los últimos dos como secretario Ejecutivo.

Mucho se habló del bloque formado por cinco de los siete consejeros: Indira Rodríguez, Luis Miguel Rionda, Sandra Liliana Prieto, Beatriz Tovar y Antonio Ortiz. Esta semana concretaron la cabeza de Juan Carlos Cano.

A decir de Mauricio Guzmán con un proceso electoral ya iniciado no queda tiempo para otras cosas, es decir: las grillas; sin embargo, resulta insostenible la posición cuando los mismos consejeros que conformaron el bloque contra Cano no se atreven a señalar falta de capacidad del ex secretario Ejecutivo.

Al pedir el puesto de Juan Carlos Cano, los consejeros sí le dieron otra opción a Mauricio Guzmán: para conservar a Cano tenía que despedir a prácticamente el resto de los directores del Instituto.

Si bien la salida del secretario Ejecutivo con el proceso encima vulnera el trabajo del Instituto, si se iban los directores entonces el riesgo del fracaso en la organización y realización de unas elecciones estaba latente.

Lo que preocupa es que al final los consejeros enfoquen más energías en ganar espacios y “poder”, debilitando al presidente, que en los trabajos propios que tienen como árbitro electoral.

EDGAR CASTRO: LEJOS DE LA REELECCIÓN

En la carrera por la presidencia municipal de Guanajuato, el PRI ha decido que será una mujer la que compita por la alcaldía capitalina en el 2018. El sueño de reelección del alcalde Edgar Castro Cerrillo cada vez está más lejano.

En los últimos días la ex secretaria general del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato y actual consejera del Simapag, María Elisa Jaime Rangel ha sonado como la posible candidata del PRI a la alcaldía, porque aunque las intenciones de algunos tricolores es que la diputada federal Erika Arroyo Bello sea la candidata, se sabe que la hija del embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo, no va a querer aceptar la oferta, pues todos saben que tienen pocas posibilidades de conservar la capital del estado.

Elisa Jaime sería una buena candidata del PRI, pues además de tener un buen trato, es una persona conocida y reconocida en la ciudad, lo que le ayudaría al partido, sino a ganar, a amarrar regidurías.

La también académica de la Universidad de Guanajuato, incluso organizó la agrupación “Limpiemos Guanajuato” la cual se ha dado a la tarea de limpiar varios puntos del centro histórico de la ciudad, algunas veces se le ha visto con la ex magistrada Raquel Barajas Monjarás.

Incluso, se dice que la consejera del Simapag ha buscado el apoyo de Francisco Arroyo, quien se dice ha pensado en darle el apoyo.

En tanto en la tienda de enfrente, y con la coalición “Por Guanajuato al Frente” que formaron el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, cada vez se escucha más la posibilidad de que el ex director del Simapag, Sealtiel Ávalos Santoyo sea el candidato a la presidencia municipal, así tumbaría a Alejandro Navarro Saldaña, quien no pierde la fe en que un día ocupar la silla grande de la presidencia municipal.

A pesar de los rumores nada está definido en ninguno de los partidos, existe una gran incertidumbre y jaloneos internos para las candidaturas a nivel municipal.

LA RUTA DEL DINERO DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS

Cuando se dio a conocer públicamente la situación en que vivían los infantes de la Ciudad de los Niños causó indignación que ninguna autoridad haya intervenido a lo largo de 40 años para evitar las presuntas violaciones a los derechos humanos que ahí se dieron.

Con la más reciente revelación que hizo Zona Franca sobre las posesiones del cura Pedro Gutiérrez Farías no se puede evitar pensar si esto no ha despertado curiosidad (por lo menos) entre las autoridades e indagar cómo es que alguien que no recibe sueldo pudo adquirir al menos ocho propiedades; o revisar porqué los más de 45 millones de pesos que recibió en donativos no fueron suficientes para que los menores de edad albergados vivieran en condiciones adecuadas.

Y es que además de que presuntamente se cometieron delitos, la autoridad debe intervenir pues la mayoría de los recursos provenían de las arcas públicas. Es muy probable que el caso de la empacadora de cacahuate que no se realizó y que obtuvo cerca de 4 millones de pesos de los gobiernos locales no sea el único dinero público que no se utilizó para lo que fue solicitado. En este caso, debería haber, por lo menos funcionarios sancionados.

A casi dos años de que se realizara la denuncia anónima y a cinco meses después de la publicación de la sentencia de amparo que reveló las atrocidades, pocas cosas han cambiado: los niños y niñas siguen en el albergue, sin contar con una familia y sin que se les haga justicia.

Y tal parece que el gobierno estatal no tienen ni interés ni prisa en dar con los responsables. ¿Habrá algún funcionario al que en verdad le importen estos infantes?

NI LA POLICÍA ESTÁ A SALVO

La violencia continúa en Guanajuato y parece que este fin de año seguirá a la alta.

Las zonas donde atraviesan los ductos de Pemex se han vuelto un campo de guerra donde la autoridad pareciese más un espectador que un castigador.

De las ya miles de carpetas de investigación por homicidios en el estado, muy pocas se resuelven pues la autoridad pareciese haber sido rebasada desde hace mucho.

En el municipio de León muchos policías carecen de un chaleco anti balas y la presidencia no agiliza su llegada pese a que ya un elemento fue atacado a balazos estando de guardia.

MALTRATO ANIMAL Y ABUSO DE AUTORIDAD EN LEÓN

Si algo molesta e indigna más a la ciudadanía es el maltrato animal. Esta semana alumnos del Instituto Tecnológico de León (ITL) alzaron la voz en contra de uno de los guardias de la institución al que acusaron de golpear a un perro que falleció a consecuencia de las lesiones cuando era atendido por un médico veterinario.

El perro conocido como “Bobby” o “Marvin”, detonó la indignación de los alumnos que tras reunirse con el director del ITL, Cirilo Naranjo Cantabrana, les anuncio que la medida que tomaron fue dar de baja al guardia.

Algunos consideraron que no era la solución al problema, pues la violencia contra de un animal no era comportamiento apropiado de un guardia.

Además el temor de que si ayer fue un animal, mañana podría ser una persona, fue una advertencia recordada por los estudiantes.

Y tiene sentido, pues prueba de que la violencia puede pasar a otros niveles quedó documentado en un video en el que un elemento de Protección Civil, golpea con un bastón retractil a un ciudadano.

La Secretaría de Seguridad Pública de León, rápidamente procedió, pues dio de baja al funcionario, que de manera extraoficial se sabe que antes de estar en la dependencia municipal, estuvo en la Policía Ministerial y que fue dado de baja hace unos años por presunto abuso de autoridad.

De nueva cuenta la violencia de por medio, animales sufriendo por culpa del ser humano, y seres humanos que se ven víctimas del abuso.