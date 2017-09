CUARTO DE GUERRA 17 septiembre 2017

SALUD O LA QUIEBRA DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DEL PANISMO

La Secretaría de Salud está convertida en una verdadera zona de desastre, gracias las malas prácticas de gobierno introducidas por Juan Manuel Oliva y continuadas alegremente por Miguel Márquez.

El dengue nos alcanzó y la respuesta oficial es tratar de convencernos de que era inevitable. Cuando eso no ocurre desatan una campaña desesperada de “prevención” que debería haber ocurrido seis meses atrás, mientras hospitales públicos y consultas privadas se saturan con los casos de una epidemia que no existe y que no registran los números manipulados del conteo oficial.

En 2006 Juan Manuel Oliva hizo secretario de salud a un médico mediocre cuya única virtud era la de haber sido compañero del gobernador en sus militancias juveniles en el Yunque, Jorge Armando Aguirre. El resultado fue la quiebra de la institución en un mar de corrupción, escándalo que detonó el entonces Secretario de la Gestión Pública, Luis Ernesto Ayala, quien siendo de mano suave era Calígula comparado con Isabel Tinoco.

Aguirre salió defenestrado, de nada le habían servido los 3 años que pasó como delegado del ISSSTE en otro favor de Oliva entonces senador, durante el sexenio de Vicente Fox. Lo relevó Éctor Jaime Ramírez Barba que regresó a la SSG básicamente como cabeza de playa del precandidato Miguel Márquez a cuya campaña se incorporó abandonando rápidamente la secretaría.

Ese fue el momento en el que llegó a la titularidad Juan Luis Mosqueda Gómez, impulsado básicamente por la poderosa vocera de Oliva y después secretaria particular del gobernador interino Héctor López Santillana, Juana de la Cruz Martínez Andrade.

De entonces a la fecha, Martínez Andrade no ha dejado de influir en las designaciones que se realizan en Salud. De ella fueron las maniobras para que llegaran hace dos años Moisés Andrade y Mauricio Romo a las áreas médica y administrativa de la secretaría, con el rango de subsecretarios.

Al extitular de la Auditoría Superior del Estado, Mauricio Romo, básicamente se le estaban pagando los favores de la liberación de las cuentas públicas de Juan Manuel Oliva, tarea política de la que se había hecho responsable Juana de la Cruz Martínez. Sin embargo, como administrador fue un desastre y debió ser relevado en pocos meses.

Allí es donde llega Fernando Reynoso Márquez, primo hermano del gobernador Miguel Márquez y quien no poseía ninguna experiencia en asuntos de salud, pues solo meses antes había ocupado la dirección de recursos humanos de esa dependencia y antes había trabajado en la iniciativa privada, donde los que lo conocen aseguran que nunca tuvo desempeños destacables. Reynoso fue impulsado por Ricardo Narváez, como instrumento de la decisión del primo poderoso. De pasada, el secretario particular impulsó a su propia hermana Mónica del Carmen Narváez Martínez, como jefa de giras de la dependencia.

La toma de la secretaría de salud por los enviados de Juanita de la Cruz y de Ricardo Narváez ha terminado por convertirse en un desastre. Los últimos movimientos, la llegada de Daniel Alberto Díaz Martínez, quien asciende varios puestos en el escalafón después de haber atendido clínicamente al propio Miguel Márquez; y la designación del exsecretario Mosqueda para atender la emergencia de dengue, solo hablan de que la confusión persiste, que las líneas de mando se entrecruzan y que el trabajo cotidiano se vuelve caótico.

El vocero del dengue, Juan Luis Mosqueda, hace al mismo tiempo relaciones públicas para los laboratorios Sanofi, creadores de la vacuna contra el dengue cuyo precio es prohibitivo para grandes capas de población y los sistemas de salud, pero que está siendo introducida en buena medida merced al pánico creado por brotes como el de Guanajuato.

Hoy por hoy, la Secretaría de Salud abandona su carácter de institución eminentemente técnica y se convierte en un espacio normado por el influyentismo político, el pago de favores, la codicia partidista y el nepotismo, historia que comenzó con Juan Manuel Oliva y ha empeorado significativamente con Miguel Márquez y sus operadores. Así, nomás no se puede.

MANDO ÚNICO, EL ABANDONO DE LA SEGURIDAD

El gobierno de Miguel Márquez decidió hacer una apuesta más por contener la escalada de violencia que vive Guanajuato: el Mando Único.

Los ataques armados, cada vez más crudos, expuestos y riesgosos, se convirtieron en parte del panorama delincuencial de las ciudades ubicadas en las zonas limítrofes del estado, pero también del corredor industrial. Cinco municipios decidieron abandonar su responsabilidad y de plano entregar su estado de fuerza, estructura y presupuesto al gobierno estatal.

¿Es el desasosiego el motor con el que se toman las decisiones? Tal vez, de otra forma no se explicaría el aceptar un convenio que atropella por mucho la autonomía municipal, que por cierto, tampoco se ha hecho valer para hacerse cargo de su responsabilidad en seguridad pública.

Para revisar a detalle. No son los índices de seguridad los que se analizaron para tomar una decisión, sino los ataques armados que vivieron municipios como Apaseo el Alto, Coroneo y Salamanca, además de Jerécuaro, para aceptar los acuerdos edilicios preestablecidos por el gobierno estatal.

El Mando Único, como ocurriera también con el Programa Escudo, se comienza a vender como una de las estrategias que deberán contener el crecimiento de la violencia. Tendrá en sus próximos meses, además del tramo final de la administración de Miguel Márquez, para dar los resultados esperados junto con la milicia.

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas dio una muestra más de lo endeble de sus criterios para tomar una decisión ejemplar. De manera casi oculta, sin hacer los grandes anuncios que suelen darse como parte de un golpe de autoridad, sancionó con tres días de suspensión al Secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha.

Tras concluir la auditoria a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato (Fundemin), se consideró que no hubo daño al erario por lo que sólo se cometieron faltas administrativas.

Sin embargo, no se contemplaron las faltas con las que sí se comprometes recursos estatales y federales, al suplantar el ejercicio de estos con una Asociación Civil no autorizada para ello. Es colocar el recurso público en un interés privado, así sea en un organismo presidido por un funcionario.

Por otro lado, se deja pasar el tema de las falsificaciones y las violaciones a reglas de operación, cuyo castigo pareciera menor. Simplemente no importó.

En momentos cuando la lógica nacional apunta a los Sistemas Anticorrupción y la autonomía de los órganos fiscalizadores, las decisiones de la dependencia liderada por Isabel Tinoco, están fuera de toda proporción.

DANIEL CAMPOS Y RELANZAMIENTO DEL GABINETE

Para Héctor López Santillana el panorama parece claro. Si no existen ya esperanzas para buscar la reelección, el año que le queda como alcalde deberá de cerrarse con una actitud, por lo menos para él, renovada.

Eso impacta en muchos temas, pero al momento el primero que se vislumbra es el del gabinete.

Resulta que el despido de Daniel Campos Lango como Director de Desarrollo Social, parece inminente pero no será una decisión aislada. El cuarto de guerra del alcalde ha preparado un paquete de ceses con los que se pretende relanzar su gobierno, cargado de correcciones.

Serán tres los funcionarios de primer nivel que tengan que ser sacrificados, entre ellos se encuentra Campos Lango, con el que se presumirán nuevos aires.

A este funcionario y novel operador político del PAN, se le achacan ya cuatro características que son inaceptables, ya no sólo en política sino en la función pública entera.

Lo perciben desleal. No es para menos, el destape de Alejandra Gutiérrez en aquel evento de fin de semana, no sólo reflejaron su falta de sensatez, sino la traición anticipada para un presidente municipal que no sólo le tuvo diversas consideraciones, también alta paciencia.

Es negligente con su encargo. La falta de argumentos para defender su trabajo, así como el papel que desempeña en la administración tienen una razón de fondo, pues carece de estadísticas que hablen por su trabajo.

Conflictos y más conflictos. Desde que arrancó la administración, las confrontaciones con la oposición no han cesado, no sólo por razones de origen, sino por las argucias que en lo público y en lo privado Campos lanza a sus detractores. Esto se fue al acabose, cuando optó por operar en contra de sus correligionarios abriendo un nuevo frente.

Insubordinado, él va por su propio camino. La cereza del pastel de todo este concierto de deficiencias tiene que ver con el carácter de rebeldía con el que se ha manejado. Daniel Campos ve por sus intereses personales y esto ya fue claramente detectado por el Alcalde y sus cercanos.

Es así que el despido de Daniel Campos no sólo será una medida de ajuste, sino el intento por purificar un gabinete hacia la parte final del gobierno panista.

CONSEJO DEL FÓRUM, NI CIUDADANO NI EFICIENTE

Lo que sucede en el consejo del Fórum Cultural Guanajuato es un ejemplo más de lo que pasa en estas figuras que pretenden incluir ciudadanos para darles un poco de credibilidad al trabajo de las dependencias gubernamentales.

Pero resulta aún peor, pues el Fórum, un espacio que en teoría debe celebrar el arte, la cultura, el pensamiento, la reflexión, la diversidad y ha acabado por convertirse en un coto de opacidad, irregularidades, sin discusión, donde los ciudadanos que participan, sólo velan por los intereses de Roberto Plasencia Saldaña y no del resto de los guanajuatenses.

Estos aprovecharon la reforma al estatuto que hizo Juan Manuel Oliva cuando era gobernador, y esto, a los tomadores de decisiones les ha parecido muy conveniente, pues ese reglamento sin candados y absolutamente vago les permite operar sin límites.

Los defensores de los consejeros Plasencia Saldaña, Mariano González Leal, José David González Flores y Ricardo Torres Álvarez, argumentan que no se les debe criticar pues son hombres honorables. Lo que ha sido evidente en las pocas actas que son públicas, es que han actuado con flojera, negligencia y sin un compromiso real, no sólo con el complejo cultural, sino con los ciudadanos que dicen representar.

¿A ninguno se le ocurrió lo absurdo que es que los suplan burócratas? ¿Tampoco lo poco transparente que es que los empleados que los suplen aprueben su propio trabajo?

Es lamentable que Plasencia se encuentre delicado de salud, pero eso no lo exime de su responsabilidad de ser omiso, pues los cuatro ilustres señores avalan decisiones en las que hay dinero público de por medio, de tal suerte, que como cualquier funcionario público, deben rendir cuentas.

Y como dijo el clásico: Si no pueden (o quieren), que renuncien. Como se vio en las manifestaciones de apoyo al ex director del Teatro del Bicentenario, Alonso Escalante, hay muchos ciudadanos dispuestos a trabajar y defender este complejo cultural, además, luego de 10 años siendo consejeros, lo más sano (y urgente) es que se dé un relevo.

LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN MORENA

Morena se ha convertido en el partido político que más ha crecido a nivel nacional. Tal es la “amenaza” que representa para los partidos tradicionales, que el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD reaccionaron con un frente nacional con tintes electorales de cara al 2018.

El hartazgo ciudadano por el sistema mexicano y la corrupción, han sido claves para que Morena pueda crecer ofreciendo una alternativa en el país.

El proceso electoral que se vivió recientemente en varias entidades del país, entre ellas el Estado de México, fue el reflejo claro del crecimiento que ha tenido el partido de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el proyecto de nación que ha vendido Morena a nivel nacional no logra aterrizar en Guanajuato, donde Ernesto Prieto, padre e hijo, tienen la franquicia del partido fundado por López Obrador.

En la elección del 2015, Guanajuato alcanzó siete espacios, seis en ayuntamientos y uno más en el Congreso local, pero de los siete que tenían ya sólo quedan cuatro.

Un regidor de Celaya y otro de Guanajuato fueron expulsados de Morena. En el caso de Ynés Piña Cofradía, edil de Celaya, impugnó la resolución del partido para regresar a las filas del partido, mientras Jaime Emilio Arellano, de Guanajuato, no se preocupó por la expulsión, al considerar que nunca formó parte del instituto político que lo llevó al Ayuntamiento. El tercero en salir fue David Alejandro Landeros, quien prefirió dejar Morena a seguir suministrándole recursos a los Prieto.

Apenas fueron siete espacios y así es que como están por concluir los tres primeros años de llevar a sus representantes a lugares para la toma de decisiones.

En vista del crecimiento que ha tenido el partido y esperando una reacción en cascada para colocar a más personas en los espacios de elección, ahora Morena en Guanajuato promete filtros para la elección de sus candidatos.

La apuesta del partido era llevar a ciudadanos a los cargos públicos, sin importar si nivel social, para que defendieran los intereses de todos los representados.

Tal vez el error no está en el método para la selección de candidatos, tal vez el error se deba a la falta de compromiso del partido para capacitar a quienes llevarán la representación de Morena para que, con conocimientos básicos de la función que van a desempeñar, puedan defender los intereses de la mayoría.

Una dirigencia que más que buscar los intereses propios, sea un acompañante de los servidores públicos para que las directrices no se pierdan, también es indispensable. De lo contrario no se puede creer en el cambio verdadero que pregona la dirigencia nacional.

GUANAJUATO CAPITAL: SIMULAR PARA TAPAR PARCHES

La tesorera del municipio de Guanajuato, Irma Mandujano García, quiso madrugar a los miembros de la Comisión de Hacienda del ayuntamiento, al solicitar que le autorizaran 1 millón de pesos supuestamente para pagar intereses generados por la deuda que el gobierno tiene con varias instituciones bancarias, pero que en realidad necesita para cubrir otros gastos.

La deficiencia y la ignorancia que ha demostrado la tesorera en los temas financieros, como el SAT, puso en alerta a síndicos y regidores que integran esa comisión, pues pareció raro que fuera una cantidad tan exacta la que se solicitaba sin una justificación.

Al parecer Irma Mandujano quiso verles la cara a los ediles y manipuló la información para que pareciera algo muy técnico, le vendió muy bien al presidente de la Comisión de Hacienda, Marco Antonio Carrillo la urgencia de que le aprobaran el recurso para evitar que se incrementaran los costos.

Sin embargo, en Comisión se topó con cuestionamientos sobre el monto y su justificación, lo que no creyó que pasara, que en eso momento no supo explicar.

El regidor independiente, Jaime Emilio Arellano Roig, cuestionó a Irma sobre el hecho de que en la solicitud apareciera el pago de otro concepto que para nada se esperaban.

Eso evidenció la manipulación de la información, y dejo ver que el millón de pesos que están solicitando es para pagar intereses por el adelanto de participaciones que pidieron a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración en el mes de julio por 60 millones de pesos, para regularizar la situación del ISR ante el Sistema de Administración Tributaria, a pesar de que en su momento la tesorera aseguró que ese concepto no existía.

Al verse descubierta, Irma Mandujano titubeante aseguró que no era para eso, y se comprometió a presentar información completa y la justificación del incremento de intereses, a qué periodo correspondía, todo esto al otro día.

Resulta increíble que en 24 horas la tesorera de la capital no pudo tener lista la información ni la justificación de los supuestos intereses generados por la deuda con bancos.

La Comisión a la que se había citado fue cancelada por esa razón hasta nuevo aviso, a pesar de que Irma Mandujano habría señalado una supuesta urgencia.

Por alguna razón la Policía de León, tan increíble que parezca, dio un golpe en contra de la delincuencia en la ciudad, con la detención de doce presuntos sicarios de un grupo delictivo que había sido intocable.

A este grupo criminal no sólo se le atribuye el levantón de dos personas en Santa Rosa de Lima, sino varias ejecuciones que han ocurrido en territorio guanajuatense.

Tendrían que ver con la ejecución de cinco personas en el Bar La Parranda de Irapuato y con cuatro más en Jardines de Jerez en León, según lo que se ha filtrado.

Habrá que ver cómo les va en las instancias judiciales.

De momento se les realiza investigación por privación de la libertad y tentativa de homicidio cometidos en la colonia Santa Rosa de Lima.

Por su peligrosidad se determinó que los inculpados fueran trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social ubicado en Valle de Santiago.

También por alguna razón, la mayoría de las detenciones realizadas hasta entonces, -de integrantes de grupos criminales-, eran del bando contrario a los doce capturados por la policía.

La disputa por el control de la plaza para la venta de droga en la región continuará, es decir, no se ven condiciones para pensar lo contrario.

El número de asesinatos vinculados con la delincuencia organizada en Guanajuato es el mayor de la historia y se puede poner peor.

En el caso de León, al Policía tendrá que redoblar esfuerzos porque con esta acción se ganó a un enemigo.

LA MUERTE FALSEADA DEL ENTRENADOR JESÍS SOLIS

No cabe duda que la dirección de Protección Civil, dirigida por Salomón Ocampo, está dispuesta a encubrir un posible acto de una negligencia en un recinto deportivo, pues la muerte de Jesús Guadalupe Solis Ramírez, quien falleció electrocutado y no de un infarto, muestra la mentira que les hicieron hacer creer a los desconsolados familiares del deportista de alto rendimiento.

A dos meses y medio del hecho la autoridad encargada de procurar justicia, la PGJE, dirigida por el procurador Carlos Zamarripa, no se pronunció sobre la investigación, pese a que en sus boletines, independientemente del tema, señalan brindar información, pero siempre y cuando no comprometa el resultado de la misma.

Y vaya que compromete, al menos a la dirección de Protección Civil, el municipio de León, la propia Comisión Municipal del Deporte (COMUDE), se fueron respaldando la versión de la PGJE, de que el deportista había fallecido de un infarto agudo al miocardio.

No fue hasta que Enrique Pérez Ramos, presidente del Colegio de Ciencias Forenses del Bajío, reveló las inconsistencias en la investigación, aclarando que por el estado del cuerpo del joven de 26 años, con una simple fotografía, pudo deter minar que el infarto que sufrió se derivó de una electrocución.

Cabe destacar que este hecho se dió justamente en un partido de los Bravos de León, en pleno apogeo del béisbol y con un nuevo estadio renovado acoplado supuestamente al mercado de las ligas nacionales.

Prueba de esto fueron los precios, tanto de boletos, como de bebidas en el interior del inmueble.

Mucho tiempo pasó, en la deportiva acuden deportistas y jóvenes con sed de echar una cascarita al salir de la escuela, y nunca pasaron por mayores, algunos lesionados o fracturados pero nunca un muerto en las instalaciones deportivas.

(Ahora, si un deportista de alto rendimiento reconocido académicamente, físicamente y hasta de inspiración para sus alumnos, sufrió una muerte por infarto derivada por una electrocución, que le puede pasar a cualquier civil que puede pasar en algún sitio en el que no hubo peritajes para verificar un correcto uso de suelo.)

De la resurrección a la leyenda; 100 goles de Boselli

Todos se suben al barco, todos se adueñan de los 100 tantos del delantero argentino Mauro Boselli con León, aún y cuando muchas veces la tribuna pidió que se fuera a la banca ante la llegada del algún ariete nuevo con la capacidad de quitarle su lugar.

Boselli ha vivido temporadas en las que se ha lesionado, ha jugado la mitad de los paridos, ha sufrido sequías y muchas veces se le ha acusado de dividir del vestidor al punto que es capaz de quitar o poner algún entrenador.

A pesar de todas estas cosas, “El Matador” tuvo la fortuna de anotar su gol número 100 para escribir de una vez por todas su nombre entre las leyendas más grandes que ha tenido el Club León en su historia, solamente él y “El Dumbo” han sido capaces de llegar al centenar.

Los 100 goles son el premio a la perseverancia, al esfuerzo y a una buena decisión, llegar a León en 2013 cuando parecía que su carrera entraba en declive, supo tomar una decisión por demás inteligente, llegar a un equipo que se acoplaba a su manera de jugar y donde tendría la oportunidad de ser líder y referente

.

Después esos mismos 100 goles son el premio a rechazar ofrecimientos de otros equipos que se podría decir son más poderosos, como América o Tigres que con cantos de sirenas y a base de “billetazos” trataron de seducirlo pero él prefirió quedarse en León, como agradecimiento y porque sabe lo que representa.

La afición tuvo la oportunidad de escribirle un mensaje en una manta que recibirá alusivo al centenar de goles.

Así con toda una historia de éxitos y dramas, el capitán de León hizo historia y en medio de tanta problemática social y de violencia, un argentino con el número 17, le ha dado al pueblo esmeralda, un centenar de motivos para sonreír.

*CUARTO DE GUERRA es una columna realizada con la colaboración de los reporteros y editores de Zona Franca