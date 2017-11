CUARTO DE GUERRA 19 noviembre 2017

EL FRENTE EN GUANAJUATO: UNA COMPLICACIÓN DONDE TODOS PIERDEN

Mientras Miguel Márquez desaira con todas sus letras los beneficios de una alianza con el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en el partido del Sol Azteca andan a la greña por ver cuál de las diferentes corrientes es la que se sienta a la mesa del gobernador o, quizá sea mejor describirlo así, a esperar las migajas del reparto de poder panista.

El gobernador no tiene la diplomacia de recibir a sus nuevos aliados, que lo son por necesidad de aumentar la competitividad nacional, con un gesto de bienvenida, sino que rápidamente les dice que no son necesarios, pero que los aguantan como a los parientes pobres a los que el sismo antipartidista los ha dejado al borde de la extinción.

Con ello, Márquez exhibe que no le entiende al escenario nacional, al que siempre se ha querido subir al ritmo de la tambora que ejecuta para él su vocero Enrique Avilés, pero dejando claro que no sabe, ni como, ni cuando, ni porque.

El PRD, por su parte, ve la posibilidad de aliarse con el PAN de Márquez como la oportunidad de entrar al reparto de un pastel del que hasta ahora han estado excluidos, de puestos de elección y posiciones en la nómina oficial, más allá de siquiera pensar en introducir los puntos torales de su agenda en las prioridades del Frente.

Si se revisarán los posicionamientos de prensa de los últimos años, puntualmente divulgados por Baltasar Zamudio y su equipo de comunicación y de discurso, se encontrarían numerosísimas discrepancias y muy pocas coincidencias con los programas de gobierno marquista, con los resultados exhibidos y con el discurso del gobernador.

Habría que buscar con lupa alguna coincidencia. Eso, sin embargo, no será obstáculo para que los perredistas vayan a la conformación del Frente Ciudadana con unas expectativas desmedidas, no de hacer política ya que han depuesto sus banderas más sentidas, sino de subirse al carro de los beneficios gubernamentales.

Si alguien en el PRD piensa que ese flagrante oportunismo acompañado de una patética abdicación de principios, servirá para salvarlos de la quema electoral, puede estar cometiendo un grave error. El trasvase del perredismo al panismo en Guanajuato quizá salve a algunos del desempleo, pero no lo hará con las ideas que alguna vez animaron a este partido político.

El panismo, por su parte, adquirirá una terrible complicación que solo puede describirse con el viejo dicho de que el muerto y el arrimado a los tres días apestan. Ya veremos cuál es la suerte que corre este Frankenstein.

GUANAJUATO: EL NECESARIO CAMINO PARA REGULAR LA PUBLICIDAD OFICIAL

La regulación de la publicidad oficial en Guanajuato ha sido una cuenta pendiente por mucho tiempo.

Cuando el PAN tomó las riendas del gobierno estatal, prometió acabar con las antiguas formas de cooptación y manipulación del partido dominante, el PRI. Sin embargo, no se deshizo de aquellas que le permitieran precisamente mantenerse en el poder. Una de ellas es el dominio sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación.

Entre el conformismo de algunos empresarios, el empoderamiento de otros y el estatus quo asumido por el gobierno, las condiciones discrecionales han sido asumidas hasta nuestros tiempos como parte de normalidad.

Esa anómala relación entre el ámbito privado y público fue aceptada y asumida por cada uno de los actores, sin importar que los recursos públicos son los que están en juego.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pelea de organizaciones como Artículo 19, así como los esfuerzos en diferentes estados del país, por regular el gasto público en publicidad oficial, es ya un debate que tarde que temprano llegaría a Guanajuato.

Por eso llaman la atención reacciones como la del coordinador de los diputados del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien mostró su desinterés al afirmar que no conocía el tema ni la resolución. Ya antes había afirmado que era imposible regular estos gastos, pretextando una dificultad administrativa como si se tratara de algo más complejo que las licitaciones y asignaciones en obra pública que se realizan actualmente.

Es Ramírez Barba presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, posición con la que ha mantenido el dominio de las asignaciones contractuales de publicidad oficial, ya no digamos de su grupo parlamentario sino de todo el Poder Legislativo. Es claro que protege un coto de poder.

¿Qué restaría entonces por esperar? La verdad es que de los diputados del PAN muy poco, no así de los de oposición quienes habrán de hacer efectivo el interés mostrado con el fallo de la corte.

Deberán venir foros, mesas de análisis y un verdadero interés democrático y republicano por regular uno de los pocos gastos que los gobiernos, federal, estatal y municipal, históricamente han ejercido sin medida y muchas veces sin eficacia, con la consigna de cooptar líneas editoriales.

CONSEJEROS DEL IEEG UNIDOS CONTRA EL SECRETARIO EJECUTIVO

Los días de Juan Carlos Cano Martínez como secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEEG) parecen estar contados. Un bloque de cinco de los siete consejeros busca la salida de quien se ha convertido en la mano derecha del presidente, Mauricio Guzmán Yáñez.

Con la renovación del Consejo que significó la llegada de Beatriz Tovar, Sandra Liliana Prieto de León y Antonio Ortiz Hernández, significa también la necesidad de hacer ratificaciones en los cargos de directivos del IEEG.

Ya iniciado el proceso electoral, los tres nuevos consejeros junto con Luis Miguel Rionda e impulsados por Indira Rodríguez, pretenden dejar fuera al actual secretario ejecutivo.

Desde hace tiempo Indira Rodríguez con la exconsejera Yari Zapata López intentaron dejar fuera a Juan Carlos Cano; sin embargo no lo pudieran conseguir, ahora parece que se les presenta una nueva oportunidad con la ratificación.

La diferencia de opinión de los tres nuevos consejeros con Cano parecen un nuevo aliento para que quienes tienen viejas rencillas les alcance para dejarlo fuera.

La evidencia más pública del revés para el secretario ejecutivo fue la sesión donde se pretendía ampliar el periodo para que los partidos políticos entregaran hasta diciembre los criterios para cumplir con la paridad. Los términos en los que venía el acuerdo redactado por Juan Carlos Cano, provocó una discusión de cerca de dos horas, pero terminó echándose abajo con los votos de los tres nuevos consejeros y Rionda.

La posible salida de su secretario ejecutivo representa, sin duda, un problema para el presidente, al tratarse del hombre de sus confianzas.

Con el golpe en la secretaría ejecutiva, con la constante rotación en áreas importantes como la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral y un proceso iniciado, es como el Instituto Electoral comienza a hacer frente a las elecciones más complicadas de la historia por las reformas legales que obligan a la paridad, se abre la puerta a la elección consecutiva y el desprestigio en las instituciones sigue creciendo.

SAÑA Y PERSECUCIÓN, LAS PRIORIDADES DE LA PGJEG

Señalar un acto de corrupción de un funcionario estatal o municipal puede tener serias consecuencias, como el que las críticas tengan repercusiones en contra del denunciante a tal grado de que la autoridad ministerial busque sobre todas las prioridades la vinculación a proceso penal.

Este es el caso del activista Adolfo Enríquez Vanderkam, quien luego de que fuera denunciado por Salomón Ocampo Mendoza, director de Protección Civil, el Ministerio Público judicializó la carpeta de investigación y el caso llegó con una juez de control que decidió no vincular a proceso a Vanderkam por el delito de difamación de honor.

La jueza aprobó que las críticas fueran dirigidas a las funciones del empleado municipal, y por tanto no había motivo de delito, como lo señaló Ocampo como una difamación a su persona.

Luego del resolutivo, el activista lamentó la forma en que el Ministerio Público le daba prioridad a un asunto de libertad de expresión, y a los pocos días, se enteró que la PGJE solicitó la impugnación de la decisión de la jueza, por lo que se dijo preocupado al asegurar que lo relatado era una instrucción para perjudicarlo.

Esta jugada de la Procuraduría General de Justicia muestra el recurso humano y material que hay en la dependencia y que se emplea en casos que no tienen importancia ni repercusión, pues situaciones como los asesinatos y los robos, cuyas carpetas se encuentran atascadas y sin mostrar signos de resolverse, se acumulan mientras asuntos de libertad de expresión son tomadas a pecho por los agentes investigadores.

El propio activista se dijo perseguido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debido a sus críticas, denuncias, reclamos y exigencias a las autoridades municipales y estatales.

Ante la impugnación, el activista dijo que continuará denunciando las injusticias que suceden en nuestro estado.

Hay casos en donde los afectados por delitos no denuncian, otros donde al hacerlo hay represalias, aquí vemos un claro ejemplo de que hay una saña por parte de la PGJE, al querer vincular a un activista.

Raúl Montero de Alba está a punto de cumplir un año al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos, cargo que por primera vez no contó con el voto unánime del Congreso del Estado y en cuyo proceso intervino el gobernador del estado para contar con un “defensor del pueblo” a modo.

Sólo los primeros días Montero tuvo una presencia activa en los medios, pero al arreciar las críticas por su falta de oficio y conocimiento del tema, optó por replegarse, tener el mínimo contacto con la prensa y en eventos públicos, de plano no participar como orador. Y con él, toda la procuraduría cortaron el diálogo con la sociedad.

Esto es un serio problema, primero porque la divulgación y promoción es uno de los ejes rectores del plan de trabajo de Montero y segundo, porque una de sus obligaciones es que todas las recomendaciones tengan una máxima publicidad, y lo que ha ocurrido es justamente lo contrario: filtraciones a medios afines y perfectamente administradas.

En teoría, “la procuraduría ve en los medios de comunicación un aliado”, sin embargo, la flamante contratación del periodista Pablo César Carrillo, tiene como único objetivo crear un cerco entorno a Montero y protegerlo de la prensa crítica, a la que simplemente ignora y no responde a sus peticiones, violentando así el derecho humano a la información. Al ex reportero se le olvida que aplicar el “ni los veo, ni los oigo” evitará que se siga analizando el trabajo de la PDHEG ¿o será que cree que así desquita su sueldo de más de 56 mil pesos mensuales?

Tenemos un ombudsman que no acepta la crítica y el debate y que sólo dialoga con el poder, ahora se entiende la crisis de derechos humanos en Guanajuato.

VIAJES SIN AVISO NI PRESUPUESTO, LO NUEVO EN LA SSP DE LEÓN

La Secretaría de Seguridad Pública de León de plano da muestras de una anarquía en la parte administrativa. Apenas sobrellevan el escándalo que les armó el síndico Carlos Medina Plascencia, y ya mostraron el cobre.

Al mero estilo de ‘es mejor pedir perdón que pedir permiso’, cuatro subordinados de Luis Enrique Ramírez Saldaña se subieron en un avión para aprovechar el puente del 20 de noviembre y conocer Jackson Ville y Miami en el estado de Florida, para ir por el documento de la certificación CALEA.

Se gastarán en hospedaje y viáticos más de 205 mil pesos, para cuatro burócratas que recibirán un documento.

Lo peor fue la reacción del alcalde Héctor López Santillana, quien se negó siquiera a aclarar la pertinencia de enviar a cuatro funcionarios a un viaje de este tipo. Defendió como logro la obtención del certificado Calea y con ello un viaje que pudo costar mucho menos para el erario, en medio de los recortes presupuestales federales y el déficit por el cobro al derecho de alumbrado público.

Las críticas entre la oposición fueron casi automáticas. Se trata de un caso que se ventiló en una mesa de trabajo privada con los integrantes de la Comisión de Hacienda, en la que el Subsecretario Francisco Becerra López adelantó la petición que seguramente será replanteada para la sesión formal.

Si según el alcalde ya está contemplado el viaje ¿por qué pedir suficiencia presupuestal?

La verdad es que el área administrativa de la SSP hace agua, mientras sus ocupantes se desviven en peticiones infructuosas y viajes injustificados. Y la ¿austeridad?

CULTURA, LA NUEVA CRISIS DE EDGAR CASTRO

Las irregularidades en el manejo de recursos públicos y los señalamientos por acoso laboral en contra de la directora de Cultura de Guanajuato, Maricela Guzmán García, han vuelto insostenible su permanencia dentro de la administración municipal que encabeza Edgar Castro Cerrillo.

Pero, al parecer a Castro Cerrillo poco le importa la Cultura y la Educación y los impactos que pueda tener en la ciudadanía, y tampoco ha dado muestras de que le interese mejorar el clima laborar en esa dirección que cada día se pone peor por el mal carácter de la directora.

Marisela Guzmán llegó a la dirección de Cultura luego de la salida, no justificada, de Alejandra Espinosa Andreu, pero no por sus méritos sino por recomendación de Javier Hernández “Capelo”, quien hace más de un año protagonizó una pelea con un agente de tránsito por defender a unos turistas mal estacionados, se peleó con un reportero, y hasta le habló al alcalde para demostrar sus influencias.

De ahí que podría explicarse la protección que recibe la funcionaria municipal, a quien incluso no se le da ni un jalón de orejas por minimizar la autoridad de los miembros del ayuntamiento, a quienes ya les mandó decir que no recibe órdenes de ellos, más que de su jefe el presidente municipal.

Recientemente se despidió a Fernando Vázquez, quien se desempeñaba como coordinador de Educación, por el presunto robo de dinero de becas, por lo que el gobierno municipal presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable.

A pesar de que el alcalde aseguró que no señalaba a nadie del robo de recursos de becas, terminó por correrlo.

El exfuncionario corrido, apareció públicamente casi un mes después de que salió de la administración municipal, porque supuestamente no quería defenderse sin las pruebas que respaldaran su dicho. Dice que él no se robó nada, al contrario acusa al gobierno de Edgar Castro de no entregarle 60 mil pesos que tenía en la oficina donde despachaba y por lo que también presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

El regidor Jaime Emilio Arellano Roig quien ya trae pleito casado con Marisela Guzmán, asegura que fue un fraude armado para perjudicar a Vázquez Lucio, en lo que coincide el presunto responsable.

En tanto en la pasada mesa de trabajo los miembros de la Comisión de Cultura, que en su mayoría son los mismos de la Comisión de Educación, las priístas Gabriela Cárdenas, Iovana Rocha Cano y el panista Juan Carlos Delgado, optaron por felicitar a Maricela Guzmán por el trabajo que ha realizado al frente de la casa de Cultura, cuando unos días antes habían respaldado la teoría del regidor Jaime Emilio Arellano, de que el presunto robó de dinero de las becas.

A eso se suman las quejas de los empleados de la dirección por los malos tratos que reciben de Maricela, quien incluso a regañado a algunos síndicos o regidores como Ramón Izaguirre, por no querer participar en los desfiles conmemorativos.

Los conflictos en la dirección de Cultura empezaron desde la llegada de la actual titular, y si no fueron atendidos antes, ahora que Edgar Castro está distraído en su reelección menos.

EL MP DE LEÓN EN GRAVES PROBLEMAS

La policía de León anuncio a través de su cuenta de Twitter que el pasado sábado por la madrugada detuvo a una célula del crimen organizado cuando se paseaban por calles de la colonia Lomas de la Trinidad.

Dicha célula habría sido la causante de por lo menos 6 homicidios ocurridos durante octubre y los días que han transcurrido de noviembre.

Pero el trabajo de imputarles dichos homicidios recae en el Ministerio Público quienes han sido incapaces de retener a células completas del crimen organizado, como la detenida por la misma policía municipal en 2016 en la colonia Villas de San Juan y cuyos integrantes salieron libres y volvieron a ser detenidos en Julio de este año y para sorpresa de muchos, fueron liberados nuevamente sólo tres semanas después.

La policía municipal anunció la detención de manera casi inmediata, puesto que ha tenido pocos resultados en la detención de células criminales; incluso dentro de su corporación, donde el comandante Fernando Rodriguez Montiel ha sido señalado por un mismo elemento de la policía, quien lo acusa de allanar su vivienda y causar daños a balazos con su arma de cargo.

Incluso el hermano del elemento de policía argumentó ante el Ministerio Público que Montiel lo golpeó y lo humilló tras detenerle injustamente.

Aunque ha bajado la cantidad de homicidios y la frecuencia de los crímenes, ello no supone una buena actuación de la policía, supone que los criminales han dejado de operar tan constantemente.

DE LOS ATAQUES CONTRA DIEGO A LA CONFORMIDAD

Tras unos meses de discreción y ausencia, estos días reapareció Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura había decidido replegarse tras varias acusaciones interpuestas por diversos partidos políticos, quienes señalaban que el panista utilizó recursos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para lanzar su imagen con fines políticos.

Un breve proceso llevó al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato a determinar que Diego Sinhue no había cometido ninguna irregularidad. Eso y la fiesta de cumpleaños número 37 del ex funcionario estatal, lo colocaron en los reflectores.

Fueron dos grandes oportunidades para que los detractores de “delfín del gobernador” hubieran podido salir a hablar en su contra y continuar manifestando su inconformidad por la conducta poco discreta del pianista, pero no ocurrió.

Ni el propio Fernando Torres Graciano quiso hacer comentarios en contra de Diego. El senador nunca se había mantenido moderado al respecto pero ahora sí, ni hablar en lo público ni fuera de cámaras…. como si nada hubiera pasado, ¿será que ya se alineó o lo alinearon?

Otro que parece cuadrarse a las determinaciones oficiales es el ex diputado federal, Luis Alberto Villarreal, quien representa a un sector del panismo. En la semana, Villarreal prefirió echarle flores a Miguel Márquez que hacer una crítica realista sobre la inseguridad en el estado.

10. CELAYA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ASCENSO A LA PRIMERA DIVISIÓN.

Los Toros del Celaya dieron un paso importante este fin de semana al derrotar en cuartos de final al equipo de Correcaminos en casa, por el simple y sencillo hecho de que han dado un golpe de autoridad.

A pesar de que estuvieron con una desventaja de tres goles en la ida se supieron levantar, demostrando así que son un equipo que puede presumir su capacidad de reacción y es que parece que todos pueden meter gol en cualquier momento.

Uno de los líderes del equipo es Leobrado López, que se ha olvidado de los temas extracancha, de la cuestión de la inseguridad que hay en Celaya y está enfocando sus energías en lograr el ascenso con el equipo.

En la parte estructural, la directiva de los “Astados” se ha preocupado por crear bases sólidas, que puedan sostener al equipo en caso de que se logre el ansiado ascenso, sin embargo y a pesar de esto ha faltado algo fundamental.

El compromiso de los involucrados, tanto cuerpo técnico como jugadores, todos juntos tienen la obligación de cumplir en la parte deportiva ha fallado.

Ahora parece que finalmente toda las partes se están conectando, el equipo está logrando triunfos en la parte importante del torneo, además que todo se está alineando para que estos toros bravos, finalmente tengan como premio, regresar a la primera división.

*CUARTO DE GUERRA es una columna realizada con la colaboración de los editores y reporteros de Zona Franca