CUARTO DE GUERRA 24 diciembre 2017

MÁRQUEZ, TINOCO, ECTOR JAIME: LA CORRUPCIÓN GANÓ LA PARTIDA

El cambio de nombre de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas solo fue cosmético. Un signo de simulación que en el origen del sexenio no podía ser apreciado en toda su carga de malignidad y burla a la sociedad.

El parlamento abierto solo fue un eslogan publicitario y, de nuevo, una simulación. El Congreso que aterrizó el Sistema Estatal Anticorrupción muy rápidamente quedó exhibido por su apego a las formalidades vacías de contenido y carentes de proyecto.

El compromiso de un gobernador que pasó por el control del gasto público justo en el sexenio del derroche de Juan Manuel Oliva, fue solo un gesto de propaganda y de apuro. Miguel Márquez no solo no avanzó en el combate a la corrupción, sino que retrocedió de manera dramática.

Los escándalos de corrupción que vienen y que muy probablemente estallarán en plenas campañas electorales, tocarán de cerca al corazón del gobierno marquista. En realidad, los que han ocurrido en el pasado no han estado lejos de la esfera de decisiones de Miguel Márquez y el que se convirtió en el grupo cero del sexenio, el mismo que alimentó los sueños de trascendencia al escenario nacional.

Fernando Olivera y Enrique Avilés, ambos alfiles del empresario Rafael Barba Vargas y cercanos al grupo empresarial de Ignacio Soto Borja y Daniel Esquenazi, han estado en muchos de los temas de corrupción que han estallado en el sexenio y que Márquez se ha esforzado en acallar y solapar.

Desde el fideicomiso para el desarrollo de los pueblos mineros con sus inversiones sin control en San Luis de la Paz y en la Zona del Cubilete, pasando por los terrenos de Toyota y, en el más reciente episodio, con la contratación de empresas fantasma, está presente el triángulo que tiene en una punta a Olivera y Avilés, en otra a Esquenazi y en la tercera al “Gallo” Barba.

Difícilmente se puede pensar que a esa triada es ajeno Miguel Márquez, como suelen considerar algunos conspicuos integrantes de la administración estatal que pretenden sembrar la explicación de que Barba Vargas ha abusado del cariño y la confianza de Márquez, quien permanece ajeno a sus manejos.

Nada más lejos de la realidad y para ejemplo ahí está el caso de Avilés, el operador que echó mano de las bolsas presupuestales adscritas al área de comunicación para pagar entrevistas nacionales que pretendía posicionar a Márquez como potencial precandidato presidencial, con tan mal tino y tan escasa eficacia que nunca logran subirlo ni a la más desprestigiada de las encuestas nacionales que pulularon en los meses pasados.

No se puede pensar que Márquez era ajeno a esos manejos y por lo tanto al gasto desordenado de Avilés. Por ello ahora suena lógico que no se atreva a pedirle cuentas cuando se ha probado fehacientemente el desaseado manejo en la contratación de una empresa fantasma, lo que coloca al mandatario guanajuatense en el mismo terreno que los exgobernadores priistas hoy perseguidos por la justicia.

Quizá Márquez ya no se atreva a investigar a su vocero, con quien le unen las complicidades de la fallida aventura presidencial, que requirió recurso público y seguramente no poco. Sin embargo, sí se antoja más que difícil que Avilés logre colarse al entorno del delfín Diego Sinhue Rodríguez, quien ya de por sí carga demasiado lastre en sus alforjas.

Por lo pronto, Miguel Márquez ha callado flagrantemente en el tema de la empresa fantasma, asumiendo una corresponsabilidad de la que cualquier político con más habilidades o menos complejos de culpa, se hubiera deslindado con rapidez tomando medidas drásticas para evitar que la gangrena avanzara.

No es el caso y da mucho en qué pensar.

Todo indica que Gerardo Sánchez García comienza a ceder en su aspiración por la candidatura del PRI al gobierno del estado, pero el costo no es menor: pretende que sean gerardistas quienes ocupen en resto de los espacios en las candidaturas a ayuntamientos y diputaciones locales.

Desde un llamado a la unidad hasta reconocer que apoyaría a otro priista en caso de ser el elegido para la candidatura, dan una clara muestra de que comienza a bajarse de la carrera por el gobierno del estado.

En el Comité Ejecutivo Nacional ya comenzó a inclinarse la balanza y no es precisamente al lado de Gerardo Sánchez, porque resulta interesante que columnas políticas de medios nacionales manejen el nombre de José Luis Romero Hicks como el elegido para ser el candidato del PRI.

La reunión de la comisión política permanente del PRI envió ya un mensaje: desde la llegada de Romero Hicks al Comité Directivo Estatal los priistas se volcaron en los saludos al presidente de la Fundación Colosio, pero además resultó importante la postura de Gerardo Sánchez que terminó hasta reconociendo que apoyaría a quien logre la candidatura, así no sea él.

Sin embargo, el mayor mensaje se dio cuando al conocer los nombres de los priistas que conforman la comisión de postulación, la misma que será la responsable del “dedazo”, se vio solo a afines del senador.

Además, se facultó al presidente del partido, Santiago García López, a que sea el que defina en dónde habrá designación, dónde elección y en qué municipios y distritos locales se van a postular mujeres.

El remate se dio en el restaurante del Hotel Embajadoras, porque terminando la sesión de la comisión política permanente, Sánchez aprovechó para festejar las fiestas decembrinas con la estructura del estado, alrededor de 70 priistas.

En la comida el mensaje fue reiterativo: la unidad del PRI es lo más importante para poder salir a buscar el voto en las urnas.

Si bien Sánchez ha comenzado a ceder, el costo será alto, porque las candidaturas se quedan para los gerardistas, incluida la lista a las diputaciones plurinominales y el control del partido.

Estamos a horas de que se oficialice quién será el candidato priista y la posibilidad de que nos sorprenda quién será se limita a que el nombre no sea José Luis Romero Hicks.

MORENA, TODA LA CARNE AL ASADOR EN GUANAJUATO

Pese a las dificultades que supone entrar en una competencia electoral, donde la realidad pareciera diametralmente opuesta, algo vería el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Guanajuato como para echar toda la carne al asador rumbo al proceso electoral.

En primera instancia, cabe resaltar la mecánica de reclutamiento de cuadros viejos conocidos, para reforzar las estrategias electorales y operación política. Bien es sabido que varios personajes que pertenecieron al PRI, PAN y PRD, terminaron desencantados para luego unirse a las filas del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Dentro de esa lógica, se encuentran dos connotados experredistas que escalaron posiciones y llegaron a encabezar gobiernos estatales, en entidades que lucen o lucían como bastiones del sol azteca: Marcelo Ebrard Casaubón y Leonel Godoy Rangel.

Ambos cuadros, aunque marcaron su distancia de López Obrador después de la elección de 2012, mantienen un hilo conductor con el político tabasqueño desde que este se hizo cargo de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ambos fueron sus colaboradores cercanos.

En 2002, Marcelo Ebrard fue nombrado por AMLO Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal tras la renuncia de Leonel Godoy al frente de esta dependencia. Después fue impulsado para que le sucediera en la jefatura de gobierno. A la postre, tuvo que declinar a favor de Andrés Manuel para buscar la presidencia de México.

A partir de ese momento, se mantuvo distante y luego renunció a PRD.

Leonel Godoy es fundador y presidente del PRD, partido en el que se mantendría pese a los devaneos que este partido reflejó a lo largo de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Finalmente, el lunes 4 de septiembre, el exgobernador de Michoacán presentó su renuncia al partido que nació del llamado Frente Democrático Nacional (FDN).

Bien pronto encontró acomodo en Morena.

Ahora, estos dos cuadros con vasta experiencia política se las verán en Guanajuato. No será en la Ciudad de México o Michoacán, donde las estructuras perredistas eran ya sólidas y la simpatía facilitaba el refrendo en el poder.

Según se informó, Godoy será el delegado de Morena para el estado de Guanajuato, lo que implicará que esté al pendiente del desarrollo del proceso electoral rumbo a 2018. Ayer fue anunciado por el dirigente estatal, Ernesto Prieto Gallardo.

El caso de Ebrard fue más disruptivo. Apenas ayer, medios nacionales resaltaron que el ex jefe de gobierno capitalino había reaparecido en una reunión de Morena en la Ciudad de México. Fue el propio Leonel Godoy quien explicó que fueron invitados por su dirigente Yeidckol Polevnsky.

Hoy se sabe que Marcelo Ebrard entrará a apoyar varios distritos federales en Guanajuato. Nada más y nada menos que el 01 de San Luis de la Paz, el 02 de San Miguel de Allende, los 03 y 06 de León y el 04 de Guanajuato capital.

No se sabe si su tardía incorporación les valió ser asignados en un estado tan difícil como Guanajuato, o bien, si sus mediciones electorales les dieron visos de fortuna en las diferentes demarcaciones del territorio estatal.

Lo cierto es que Morena pareciera tener resuelto su plan de expansión electoral. Al menos en Guanajuato, el crecimiento repentino y perspectiva de crecimiento en las encuestas parece ser leído y tomado muy en serio.

LA SSP DE LEÓN, AHORA SIN CRÍTICOS

La Secretaría de Seguridad Pública de León se queda sin contrapesos. Con la salida de Carlos Medina Plascencia del Ayuntamiento, la dependencia encabezada por Luis Enrique Ramírez Saldaña no tendrá una voz crítica más allá de lo que pudieran hacer los miembros de oposición; la plusvalía que aportaba el síndico era pertenecer al partido en el gobierno.

Pero más allá del protagonismo del exgobernador y exalcalde, quien se encuentra en la antesala del proceso electoral, por delante queda el cierre del trienio de un Héctor López Santillana acostumbrado a privilegiar la lealtad antes que la eficiencia. En ese supuesto se encuentra Ramírez Saldaña.

Señalamientos que van desde los administrativo hasta lo operativo, la seguridad no deja der ser el foco rojo desde la administración municipal que encabezó Ricardo Sheffield. Los índices delictivos, de abusos policiales, así como de indisciplinas al interior de las corporaciones, se fueron incrementando.

Sin duda el gobierno en el que el tema ha hecho crisis en todo sentido es la actual. A Ramírez Saldaña no le ha faltado apoyo, tanto estatal como federal, para contener y disminuir los delitos de alto impacto. Tampoco ha faltado el recurso. Simplemente no se han reflejado resultados, al menos no con la contundencia y permanencia que se requiere.

Ante ese panorama, con la excepción de Carlos Medina, el papel de los regidores ha sido intermitente. Únicamente la oposición se sumó a las críticas, pero el síndico Luis Ernesto Ayala Torres, quien preside la Comisión de Gobierno y Seguridad, simplemente se ha pegado a la pared.

El también exalcalde también prometió aportar su experiencia, pero su activismo en el tema de la seguridad ha sido nulo.

¿Quién aparte de los tres regidores de oposición se atreverá a tomar el papel crítico sobre las políticas de seguridad en León? Esperaremos atentos, a partir del 11 de enero, lo que el empresario Roberto Novoa tiene para dar en la función pública.

FISCALIZACIÓN, QUITANDO LO TRADICIONAL A SAN JUAN DE DIOS

Todo buen comerciante sabe que sus ganancias son mayores si el lugar de su negocio se ubica cerca de su colonia o barrio. Plusvalía a la que con el emprendimiento y la disponibilidad de plazas públicas en lugares memorables de la ciudad de León, hace que los ciudadanos tengan mayor disponibilidad económica y más tiempo libre para disfrutar con sus seres queridos los frutos de su esfuerzo.

Parece no tener mayor problema hacer rentable el negocio, pagar unos cuantos permisos a la Dirección de Fiscalización, Comercio y Consumo, y seguir con su negocio.

En el Barrio de San Juan de Dios, comerciantes ambulantes denunciaron operativos por parte de la dependencia municipal, donde varios de ellos fueron retirados con todo y puestos de la plaza, pese a que había un pago previo para poder operar durante el mes navideño y todo enero.

El lugar que ya es uno de los sitios más reconocidos en la ciudad fue modernizado hace un par de meses, los visitantes disfrutan de su estancia, a la que añaden lo que comerciantes leoneses les ofrecen a sus visitantes.

Y tiene sentido: un barrio tan tradicional como San Juan de Dios requiere que sus visitantes sean bien atendidos, que encuentren comida, atractivos y variedad, situación que caracterizaba a la zona y que ante un posible retiro de los comerciantes, en el lugar quedarían negocios, pero que se verían afectados ante la poca presencia de comerciantes en las inmediaciones.

Es decir, faltaría la característica de los barrios, de la gente para la gente y promoviendo el consumo local, para que los visitantes se encuentren satisfechos, y que la derrama económica que atrae el turismo beneficie a los ciudadanos.

Cabe recordar que varios de ellos utilizan medidas adecuadas de salud, pese a que José de Jesús Vázquez, regidor del Ayuntamiento, se dijo en contra del comercio ambulante ya que aseguró que “ahí vendían pura difteria”.

Si van a dignificar un parque público que lo hagan y que no olviden la base del lugar, que es la propia gente que toda su vida ha vivido en la zona y dejarlos operar, siempre y cuando sigan al marco de la ley, y un mayor acercamiento de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), para descartar que haya casos de personas que lleguen a enfermar por comer en la calle.

PRD DEFIENDE ALZA AL PASAJE EN LA CAPITAL QUE INCLUSO LOS PROPIOS TRANSPORTISTAS RECHAZAN

Esta semana el Ayuntamiento de Guanajuato por fin retomó el tema y dio un NO rotundo al ajuste tarifario. El regidor del PRD, Julio Ortiz Vázquez, defendió a capa y espada un incremento al pasaje del transporte público, como si fuera representante de los empresarios.

En sesión extraordinaria y después de casi medio año de que se aprobó, subió el dictamen de la Comisión Mixta Tarifaria, en el que se rechaza, incluso por los propios transportistas, un aumento a las tarifas de 2 pesos. El dictamen volvió a ser rechazado con el voto de la mayoría.

Julio Ortiz decía que se debía atender la demanda de los transportistas y conceder un aumento al pasaje, primero de 1.50 pesos en enero y otros 1.50 pesos hasta septiembre, ya que hayan pasado las elecciones. Argumento que desde el 2010 no se les ha autorizado un aumento, además de que se lo merecen, pues según él, cumplieron con los compromisos pactados en el último ajuste tarifario.

La propuesta fue respaldada por sus compañeras de fracción Silvia Rocha Miranda y Rubí Suárez Araujo, esta última aunque no lleva buena relación con sus compañeros tuvo que alinearse a los intereses perredistas y de Sealtiel Ávalos Santoyo, hermano del concesionario Neal Ávalos.

Sus acciones van en contra, no solo de las familias capitalinas, sino de la propia institución que representa el PRD, un partido cuyos militantes se dicen populistas y que defienden causas sociales.

Ahora, resulta que para ellos no importa que el servicio de transporte público en la capital sea pésimo y de malas condiciones, ahora lo importante es velar por los intereses de los concesionarios y permisionarios para que se les autorice un incremento.

Los perredistas no fueron los únicos en estar a favor del aumento, también la regidora del PRI, Gabriela Cárdenas Vázquez y el panista Juan Carlos Delgado Zárate votaron a favor.

Los del Verde, Marco Carrillo Contreras y Carlos Ortiz Montaño, se alinearon y le hicieron caso a su líder estatal Sergio Contreras de no ir con el aumento a las tarifas, aunque ya estuvieran más comprometidos que nada con los transportistas.

Samantha Smith, Guillermo Torres del PAN; y Iovana Rocha, Adrián Camacho Trejo Luna, Gabino Carbajo Zúñiga y Ramón Izaguirre del PRI; así como Jaime Emilio Arellano, votaron en contra. Con lo que se deja el tema del ajuste tarifario para el próximo año.

El presidente municipal Edgar Castro, evadiendo el costo, se lavó las manos y dijo que se abstenía de votar y discutir por tener parentescos con Sealtiel. Pero después… dijo que la negativa podría traer un colapso en el servicio del transporte.

Hasta parece que se puso de acuerdo con los concesionarios, pues inmediatamente ellos cumplieron con la amenaza de disminuir las rutas del trasporte.

Así es como se posterga una vez más el tema del ajuste tarifario, ahora con la promesa de que el transporte público tiene que ser analizado de manera integral y no solo por el ajuste tarifario.

LOS “PACTOS DE CABALLEROS” EN EL DEPORTE MEXICANO

El deporte mexicano ha vivido una interminable crisis desde la parte federativa, esto desde el momento en el que decidió ‘robarle’ la humanidad a los atletas, ese instante en el que se les quita el ‘alma’ y se ‘trafica’ con ellos como si fueran mercancía.

Oswaldo Alanís, jugador del Guadalajara, es la víctima más reciente del llamado ‘pacto de caballeros’ y sin importar las condiciones en las que la directiva del Guadalajara tomó la determinación de mandarlo a la Segunda División, se debió principalmente a que el jugador tuvo el valor de elegir.

Un derecho fundamental del ser humano, elegir cómo trabajar, con quién, cuánto ganar y en qué momento recibir el pago por un servicio que se está ofreciendo, porque bien o mal, el defensor formó parte de aquel Guadalajara campeón en el Clausura 2017.

Pero este tema no es exclusivo del futbol, recientemente en el básquetbol y en la ciudad de León, hubo dos casos.

Los jugadores titulares de Abejas decidieron no jugar debido a que se les adeudaba un mes de sueldo y la decisión de los dueños del equipo más allá de hacer un pronto pago, fue al parecer confrontar a los jugadores y hacerlos a un lado, puesto que ellos a través de sus redes sociales publicaron que pasarán la Navidad en su natal Estados Unidos.

Ahí está el cáncer del deporte mexicano, así que sin importar cuanta tecnología llegue al futbol mexicano o cuánto dinero se invierta en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el deporte avanzará cuando estas prácticas de la edad media se queden en el pasado, mientras tanto el deporte mexicano será como la mona y aunque se vista de seda, pues mona se queda.

*CUARTO DE GUERRA es una columna realizada con la colaboración de los reporteros y editores de Zona Franca.