CUARTO DE GUERRA 3 diciembre 2017

LA SUCESIÓN DE MÁRQUEZ QUEDA EN MANOS DE LA ESTRATEGIA DE RICARDO ANAYA

El gobernador de Guanajuato Miguel Márquez está en problemas para quedar bien con Ricardo Anaya, con los estrategas del Frente Ciudadano y con su delfín, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, así como con toda la estructura que ha edificado con alcaldes y diputados deseosos de reelección.

La nueva situación del escenario electoral con la salida a cuadro del “no priista” candidato del PRI, José Antonio Meade, ha traído a este partido de nuevo a la pelea, dándole además la opción de agenciarse votos de un electorado moderado que tradicionalmente se ha inclinado al PAN.

Así mismo, votantes tradicionales de la izquierda que puedan distanciarse del pragmatismo de Andrés Manuel López Obrador, también pueden confluir hacia Meade al no sentirse representados por un híbrido que no acaba de cuajar, como el Frente Ciudadano por México.

Una polarización Meade – AMLO, necesariamente traería a colación lo ocurrido en las tres últimas elecciones, donde el candidato que cae a tercer lugar termina por sufrir un desplome profundo que le impacta en las restantes posiciones en disputa: gubernaturas, congresos y municipios.

Es por ello que la situación política de Guanajuato se está resolviendo más en el escenario nacional que en el local. La entidad más panista del país, según e ha evidenciado en las jornadas electorales de la última década, no puede ser manejada con descuidos, bajo la premisa de visiones o intereses meramente locales.

El hecho de que Miguel Márquez y Diego Rodríguez Vallejo hayan puesto en manos de Ricardo Anaya las decisiones de Guanajuato cuando optaron por el método de designación, le facilita a este una intervención que el CEN panista no había tenido nunca antes en esta entidad.

El hecho de que Diego no crezca en conocimiento entre el electorado abierto, constituye un riesgo serio que incluso ya ha provocado regaños de Márquez a sus operadores políticos. La mayoría de los alcaldes en funciones tampoco permiten esperar votaciones copiosas y muchos están en riesgo de entregar la plaza.

Dueño del aparato partidista local y monopolista de las negociaciones con Anaya y con algunos liderazgos nacionales del PRD, Miguel Márquez deberá extremar su operación para sacar adelante el ambicioso plan que se trazó: inventar un sucesor de la nada, proteger su retirada y buscar una posición en México.

A menos, claro está, que ante el hundimiento del frente y de Anaya, Márquez opte con pragmatismo por entrar en negociaciones con José Antonio Meade y sumarle votos planteando una estrategia de diversificación que siempre es riesgosa y que también puede desproteger a su delfín.

Por lo pronto, la que Miguel Márquez creía que era su mayor fortaleza, su alianza con Ricardo Anaya, se le ha convertido en su mayor debilidad, pues hoy él debe aportarle al dirigente nacional más de lo que este puede retribuirle. No será el primero al que él joven maravilla del PAN lleva al baile en una rutina que más bien parece ya el sello de la casa.

PODER JUDICIAL: MUCHOS PRETENDIENTES, DEMASIADA SUBORDINACIÓN

A 15 días de que comience el periodo vacacional de navidad y fin de año, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no se ha llegado a un acuerdo de quien será el presidente del tribunal para los próximos dos años.

Les corresponde a los magistrados del tribunal elegir a través de voto libre, directo y secreto, al presidente del mismo, lo que se debe de hacer en la primera sesión del pleno del próximo año, sesión que esta vez se realizará el día tres de enero.

Aunque es una facultad legal de los magistrados elegir al presidente del STJE, en la práctica esperan a que el gobernador decida por ellos, por lo que eso de la autonomía de los poderes queda solo en la letra.

Esta vez hasta el momento no ha habido señales del gobernador; el aún presidente del tribunal, magistrado Miguel Valadez Reyes, ha instado a sus compañeros a que se elija de manera libre, que se consense y se decida quién debe de ser su sustituto.

Acostumbrados a que decida el gobernador, se sabe que tres magistrados han solicitado entrevista con Miguel Márquez, para ponerse a sus órdenes y pedirle su apoyo, pues sin el difícilmente podrían ocupar la presidencia.

El magistrado de la primera sala civil, Diego León Zavala, quien contaría con apoyo de la mayoría de los magistrados, es uno de los que ha solicitado entrevista con el titular del Poder Ejecutivo del estado, además de la magistrada de la cuarta sala civil María Claudia Barrera Rangel y de José Luis Aranda Galván, magistrado de la octava sala civil.

Además de los tres magistrados citados, también están en la lista de aspirantes a la presidencia del STJE, el magistrado de la cuarta sala penal, Héctor Tinajero y Alfonso Fragoso Gutiérrez, de la tercera sala penal.

Cinco aspirantes son muchos, pues son 21 los que votarán, diez magistrados civiles, diez penales y el actual presidente; en ese escenario la opinión de Miguel Valadez Reyes, quien igual recurriría al gobernador del estado, para influir en su decisión, se presume que puede ser fundamental, sobre todo si los aspirantes no hacen el trabajo necesario de consenso entre sus compañeros.

Queda muy poco tiempo para que los magistrados le propongan al gobernador quien creen que debe de ser el próximo presidente, pues el día 15 del mes que comienza, salen de vacaciones en el Poder Judicial del Estado, antes, el día 13, es el informe de labores del actual magistrado presidente, Miguel Valadez Reyes.

Así, hasta ahora no se ha decidido quién será el próximo presidente del STJE, lo que tendría que quedar definido antes del día en que comiencen las vacaciones de fin de año.

LA VERGONZOSA POSICIÓN DE RIGOBERTO PAREDES FRENTE AL ‘FISCAL CARNAL’

El proceso para la designación del fiscal anticorrupción en Guanajuato no pudo haber terminado peor: en medio de descalificaciones, acusaciones y críticas por el avasallamiento de los principios de transparencia.

La fracción panista con Libia García Muñoz Ledo al frente de los trabajos para el Sistema Estatal Anticorrupción, iba bien pero en la última parte se derrumbaron los consensos con el resto de los grupos parlamentarios.

En el parlamento abierto que tanto se ha presumido, los diputados de las comisiones unidad deliberaron a puerta cerrada, y aunque el PRI supuso que se trataba de acuerdos previos, al llegar a comisión se encontraron con que las pláticas previas ya tenían número para cada aspirante, desconociendo los criterios para la evaluación.

Esa oposición que de última hora cedía a las decisiones, ahora no quiso ir con el PAN incongruente por el impulso político que se dio para que a nivel nacional no llegara un “fiscal carnal”, aquí no solo pretenden imponerlo, sino legitimarlo.

La resistencia de Arcelia González fue sólida, mientras Jorge de la Cruz secundaba a su compañera. En tanto el coordinador, Rigoberto Paredes Villagómez, trataba de mediar para evitar dar el NO definitivo al PAN, sino sentarse a negociar con la mayoría, a propósito del paquete fiscal que está por revisarse y en año electoral.

Rigoberto había dado ya su aval para que Juan Iván Luna se convirtiera en el fiscal, o en su defecto, que el cargo lo ocupara Marco Antonio Medina; pero se topó con una Arcelia y un Jorge inflexibles en darle a Guanajuato un fiscal carnal, al tratarse de candidatos colaboradores de Carlos Zamarripa.

La idea del PRI es la más lógica: un fiscal ajeno al gobierno estatal, por eso encontraron en Demetrio Valadez la persona que podría llegar a ocupar por primera ocasión la fiscalía responsable de investigar los casos de corrupción.

Al menos, ahora todo parece indicar que no cesarán en las críticas y el rechazo público si se concreta que Juan Iván Luna llega al cargo, a menos que… el coordinador priista logre convencer con el tema del presupuesto.

Por lo pronto les dio el PAN la primera embestida al imponer la metodología para la revisión del paquete fiscal sin dar oportunidad a un análisis más profundo de las leyes de ingresos y egresos, con reuniones donde participaran funcionarios de la administración estatal.

Entre los acuerdos políticos fallidos de Rigoberto y el escaso tacto para negociar el tema, la que políticamente sale más afectada es la leonesa Libia García, que fue la que se llevó los elogios por el trabajo legislativo pero ahora también tendrá que cargar con los errores que llevaron a agudizar el desprestigio del tan afamado Sistema Anticorrupción.

Javier Aguirre Vizzuett quiere ser el candidato del PRI a la gubernatura de Guanajuato. Aunque esta aspiración ya la venía cocinando desde hace meses, fue este viernes cuando en una rueda de prensa anunció qué hará formal su renuncia a la titularidad de la delegación de la Secretaría de Gobernación.

Para ser candidato, Aguirre Vizzuett necesita sumar simpatías pero en los 5 años que lleva al frente de la delegación de Segob, aunque sí ha sido activo, también se ha caracterizado por ser poco accesible y hablar con la prensa únicamente de los temas que quiere y cuando quiere.

A la rueda de prensa de este viernes llegó tarde y disculpándose con pretextos. Está bien, a todos alguna vez se nos hace tarde pero a él ya pareció hacérsele costumbre. La puntualidad y accesibilidad serán cosas que el priista podría cambiar para sumar puntos en la aspiración por la candidatura.

Otra cuestión a señalar es que, durante el anuncio de su aspiración, Aguirre Vizzuett hizo fuertes críticas al PRI de Guanajuato al señalar que está “cooptado por un solo grupo político”. Fueron críticas válidas y valiosas pero de esas que hacía en lo privado y nunca en lo público, sólo en el ritmo que él decide.

Buscar una candidatura sin entender y atender la agenda pública, es ya de por sí uno de los síntomas de quien decide mantener una comunicación unilateral, ya no digamos poco tolerante y democrático.

Cuestión de prioridades.

LUMINARIAS, OTRA VEZ, EN EL OJO DEL HURACÁN

El proyecto de renovación de luminarias en León, acuñado por la administración municipal de Héctor López Santillana, pareciera comenzar a caminar por hielo muy delgado.

Las fallas ampliamente reportadas por ciudadanos y echas eco por ediles del Ayuntamiento, así como su retraso, comienzan a colocar las determinaciones del director de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, en el ojo del huracán.

Todo comenzó más turbulento de lo común. Desde la contratación de una asesoría previa cuya pertinencia nunca quedó clara, se cayó en el conflicto de interés de un consejero ciudadano del Comité de Adquisiciones como el panista Juan Antonio Guzmán Acosta. De ahí surgió un proyecto ejecutivo que pretendió realizar recomendaciones que se reflejaron en la posterior licitación.

Con parámetros anormales, la dependencia a cargo de Cortés decidió combinar la reinstalación de los sistemas eléctricos del alumbrado público, con la proveeduría de las luminarias. Algo que de entrada se antojaba difícil. Al final, la empresa queretana Construlita y la salmantina Vantecnología se llevaron el primer contrato.

Han pasado tres meses desde que iniciaron las obras y las inquietudes han sido una constante. Desde los primeros trabajos reflejados en la zona centro, comenzaron a observarse extraños parpadeos, luces que durante el día permanecían encendidas o de plano que en la noche no encendían.

De acuerdo con algunos especialistas en la materia, esta irregularidad es parte de un avance simulado: se cambiaron las luminarias sin modificar la instalación eléctrica, para aparentar un avance. El cableado inadecuado no ha permitido su optimización.

De ahí las suspicacias que generan los dichos del director de Obra Pública, quien ha salido a la defensa de las empresas, argumentando que es parte del proceso de adaptación, incluso, que ya ha y un avance del 65 al 70 por ciento.

Ahora se juntan dos circunstancias. A petición de ediles como Salvador Ramírez Argote y Luis Ernesto Ayala Torres, la contraloría municipal intervendrá en la supervisión de las obras para rectificar avances y eficiencias. Mientras tanto, Carlos Cortés ha hecho pública la intención de Construlita y Vantecnología por solicitar una prórroga.

Importante será dar seguimiento a la revisión de la primera etapa de esta obra emblema del gobierno de López Santillana, pero más importante será observar que se corrijan estos errores para la segunda etapa, la cual, dicho sea de paso, no tiene al menos el seguimiento de los integrantes del Consejo de la Contraloría Social.

Recordar el clásico: ‘lo que mal empieza, mal acaba’.

GUANAJUATO CAPITAL: EL CONFLICTO EN LA YERBABUENA ATIZADO POR EL MUNICIPIO

Pareciera que el gobierno municipal de Edgar Castro Cerrillo sigue sin entender la gravedad del conflicto por la posesión del campo de futbol de la Yerbabuena; prueba de lo anterior es que durante las reuniones que se han realizado entre autoridades estatales y municipales con vecinos de la comunidad, para buscar una salida al problema no estuvo ningún integrante del Ayuntamiento.

Así, una vez más se dio la impresión de que los representantes del municipio, el director del Jurídico Ángel Araujo Betanzos, el director de Desarrollo Rural Serafín Sandoval y el director del Catastro Raúl Arrieta, iban con el afán de defender los intereses de los inversionistas de la plaza comercial La Aldea.

Los mencionados fueron los enviados del gobierno municipal a la segunda reunión, que promovió la Secretaría de Gobierno ante la falta de respuesta de las autoridades locales, además del director de la Comisión municipal del Deporte y Atención a la Juventud, Francisco Torres Ramírez, quien ha tenido una participación nula para defender los intereses de jóvenes y deportistas, a pesar de que se entiende que el conflicto es social y no solo un problema jurídico.

El gobierno municipal o no entiende el problema o no le interesa, pues solo así se explica que no se haya enviado a cuando menos el secretario del Ayuntamiento, Carlos Torres Ramírez e incluso darles participación a integrantes del ayuntamiento.

Quien ha aprovechado el problema, es el expresidente municipal Eduardo Knapp Aguilar, quien también es presidente de la asociación civil Guanajuato Unido por el Deporte, quien conoce del tema y no podía dejar de desaprovechar la situación, sobre todo cuando hay un periodo electoral.

El ataque de Knapp fue directo, al señalar que por su cuenta iniciaron una investigación, de la que, detectaron irregularidades en la escrituración del terreno en conflicto.

Las ofertas del gobierno municipal a los vecinos de la Yerbabuena, para que no se sigan oponiendo a que su cancha se convierta en estacionamiento de la plaza comercial La Aldea, no fueron aceptadas.

Se ofrecen terrenos de dimensiones mucho menores al espacio que ocupaba la cancha de futbol; otra oferta es empastar y techar las gradas de uno de los campos de futbol de la deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, a lo que anteriormente también se comprometió el IMSS, como contra prestación por haberle cedido un terreno de la deportiva para construir un complejo de clínicas, lo que recordó mostrando buenos reflejos Knapp Aguilar.

Lo que es un hecho es que el gobierno municipal ha manejado muy mal el problema, problema que el mismo gobierno abonó, por lo que la sospecha de que su interés es proteger los intereses de los empresarios sigue creciendo, lo que le puede costar muy caro a Castro Cerrillo, sobre todo si insiste en buscar la reelección.

Están por cumplirse seis meses de que se dieron a conocer las atrocidades que sucedieron en la Ciudad de los Niños y parece que el gobierno de Guanajuato, con el director del DIF Estatal, Alfonso Borja Pimentel al frente sigue pasmado sin saber qué hacer.

Su plan de restitución de derechos se ha limitado a hacer limpieza del lugar, borrando así toda evidencia de lo ahí sucedido; y en alimentar y vestir a los infantes albergados.

Después de seis meses aún siguen sin conocer el número preciso de niños y niñas que habitaron el albergue, ni el número exacto de los que sufrieron un cambio de identidad, las respuestas de Borja en entrevistas y en preguntas vía acceso a la información suelen ser imprecisas, sin brindar datos concretos.

Por ejemplo, recientemente dijo que se habían localizado las familias de 40 menores de edad, pero no sabía cuántas querían recuperar a sus hijos.

Lo más preocupante es su negativa a que organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema los acompañen, quizá es su temor a mostrar su ignorancia o quizá es parte de la protección a los implicados, o quizá ambas.

Lo único cierto es que tras seis meses, los niños, niñas y adolescentes siguen sin acceder a sus derechos y sin que se les haga justicia; para el gobernador Miguel Márquez, simpatizante de las nalgadas disciplinarias, no son prioridad los infantes en situación de vulnerabilidad y menos los de la Ciudad de los Niños, porque para él significa tocar intereses que él mismo ha protegido.

CARLOS ORTIZ, EL VERGONZOSO SABOTAJE A LA PROTECCIÓN A LA BUFA

El regidor del PVEM en Guanajuato, Carlos Ortiz Montaño se exhibió de manera muy burda al atizar a integrantes del Frente Cívico Guanajuatense para que se quejen porque supuestamente no se les tomó en cuenta en la elaboración del nuevo instrumento de ordenamiento ecológico y urbano, que es fundamental para que se concrete la protección de la Bufa como Zona de Conservación Ecológica.

Quedó claro que el regidor del partido verde, lo que busca es tronar los trabajos de elaboración del instrumento de planeación, para que no se dañen los intereses de las empresas mineras, que han caído de manera recurrente en daños al medio ambiente, como lo ha reconocido la Profepa.

Descaradamente Carlos Ortiz se ha convertido en el abogado de las empresas mineras, a quienes busca proteger utilizando estrategias que van muy en contra de la filosofía de su partido y del cargo que ocupa como Secretario de Medio Ambiente del Comité Directivo Estatal.

El regidor, quien tiene interés en la candidatura de su partido para ser alcalde de Guanajuato capital, carece de los valores que tanto pregona su líder estatal Beatriz Manrique Guevara, en su búsqueda por la dirigencia nacional del partido. Pero, ¿le convendrá que un personaje como Carlos Ortiz que protege los intereses privados más que los del medio ambiente, la acompañe en este proceso?

Los intereses de todos los ciudadanos que alardea proteger el regidor, que en realidad solo son los de las mineras, se asomaron hace muchos tiempo, cuando María Esther Arteaga directora del Instituto Municipal de Planeación (Implan) y el presidente de la Junta Directiva, el regidor Jaime Emilio Arellano no dejaron que metiera mano al instrumento de planeación.

Carlos Ortiz sabe que se le acaba el tiempo, porque los trabajos para que Guanajuato cuente con un Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial avanzan sin que él pueda lograr que los mineros, influyan en su elaboración.

En cada uno de los señalamientos contra la titular del Implan, de descalificaciones al documento que elaboró el despacho contratado y el de la Universidad de Guanajuato, hasta manifestaciones, a esta atrás el regidor, que sin empacho lo niega.

Sin embargo, en su enésimo intento por sabotear los trabajos del Implan, que se dio ayer al término de la sesión del ayuntamiento, cuando integrantes del Frente Cívico se presentaron para protestar contra la declaratoria de Zona de Conservación Ecológica, quedó exhibido como el autor de la manifestación.

Tres situaciones que evidenciaron los intereses reales de Carlos Ortiz fueron: primero, cuando una de las quejosas lo llamó a que interviniera en la discusión que protagonizaba Arellano con Eduardo Nachica, segundo cuando se comprobó que la filtración de la convocatoria electrónica que días antes realizó María Esther a los miembros de la Junta Directiva de la que forma parte, para el análisis del tema, salió del cuenta del regidor.

Además un tercer error que los descubrió , fue que tanto a Carlos Ortiz como a los integrantes del Frente Cívico aseguraron no conocerse, ni su nombre se sabían dijeron, cuando hace dos semanas en la penúltima sesión de ayuntamiento se les dio a fuera de la oficina del presidente municipal intercambiando palabras, ¿les habrá dado amnesia?

La dirigencia estatal tendrá que intervenir y meter en cintura pues su regidor capitalino ya se está excediendo en sus intereses privados, frente a un dirigente municipal, Marco Antonio Carrillo, que prefiere mantenerse al margen.

POLICÍAS ABUSANDO DE CIUDADANOS… Y QUIEREN MILITARIZAR EL PAÍS

La propia Secretaría de Seguridad Pública de León dio a conocer que tres de sus policías en activo, habían sido aprehendidos por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por presuntamente haber golpeado y quitado sus pertenencias a tres jóvenes que fueron detenidos por cometer una falta administrativa hace más de dos años.

Los agentes, detenidos en la caseta de vigilancia del Parque Panorama, golpearon a tres jóvenes que fueron detenidos durante un operativo, además en los alrededores del Parque Extremo de la colonia Las Hilamas les quitaron sus pertenencias.

Los jóvenes denunciaron y después de dos años y medio, agentes ministeriales aprehendieron a los agentes y los entregaron al Ministerio Público, donde se les acusa del delito de lesiones y robo.

Los tres agentes pagaron 15 mil pesos de fianza para recuperar su libertad y seguir con su trabajo. Será dentro de los días cuando se confirme si serán dados de baja de la corporación, o la sanción que la SSP impondrá al trío de elementos.

Por otro lado el pasado jueves la cámara de diputados aprobó la polémica Ley de Seguridad Interior, que no es más que legalizar las acciones que las propias armadas calificaron fuera de lo legal, para ahora poder intervenir en labores de seguridad pública.

Y otra vez más de lo mismo, diría Emilio Álvarez Icaza, líder nacional del movimiento AHORA, quien rechazó la decisión política del presidente Enrique Peña Nieto, al considerar que la Ley de Seguridad Interior, no es más que continuar con una estrategia que no ha funcionado durante los últimos diez años.

El 2017 terminará como uno de los más sangrientos de la historia moderna de México y en el estado de Guanajuato es un punto alarmante debido al incremento de homicidios con los últimos años; mes con mes, desde hace 10 años, los asesinatos violentos se han incrementado en todo el estado de Guanajuato.

Mientras tanto, la apuesta parece ser, está en las detenciones arbitrarias que terminarían por dar pie a acciones como las que se les imputaron a los citados tres elementos. Excesos y abusos, el ingrediente que se suma a la escala de objetivos.

El Básquetbol y su búsqueda de arraigo en León.

La Ciudad de León se ha caracterizado históricamente por tener un vínculo exacerbado con el futbol, principalmente por el equipo León, que sin importar lo que haga, ocupa el primer lugar en las portadas de todos los diarios deportivos.

En últimas fechas otros deportes han luchado por entrar con tirabuzones en el gusto del público leonés, que si bien está abierto a conocer nuevas opciones, siempre en si corazón estará primero la Fiera.

Hace algunos meses los “Bravos” de León provocaron un romance con la afición de León, disfrutando de lo buenos momentos que vivía el equipo en la parte final de la Liga Mexicana de Beisbol.

Ahora las autoridades y las Abejas de León, quieren cautivar a los amantes del deporte ráfaga y es por eso que este semestre llegaron eventos de elite como el partido de la selección mexicana y ahora el juego de estrellas.

Ya en su momento los Lechugueros de León se arraigaron gracias a sus buenos resultados, pero cuando decayeron, tampoco el ánimo de la gente fue el mismo.

León será la sede este domingo de un nuevo juego de estrellas entre mexicanos y extranjeros, todos con la firme intención de dar un espectáculo.

El baloncesto en México quiere resurgir, pero todo dependerá de la seriedad que pongan las autoridades llevando este deporte a los rincones más recónditos.

*CUARTO DE GUERRA es una columna realizada con la colaboración de los reporteros y editores de Zona Franca