Culpa secretario de Ayuntamiento de Guanajuato a ciudadanos por exceso de basura en las calles

Guanajuato, Gto. El secretario de Ayuntamiento de Guanajuato, Carlos Torres Ramírez responsabilizó a la ciudadanía por lo sucia que luce la capital del estado.

En entrevista, justificó el mal servicio de recolección de basura que se presta, al señalar que la gente es la que no tiene conciencia de la problemática y provocar que los contenedores se desborden en la calles, barrios y colonias del municipio.

“El problema es que sí se desbordan los contenedores, pero se desbordan porque no tenemos conciencia de que cuando están llenos (de basura) no hay que ponerles más, es una lógica y habría que decirlo”.

La dirección de Servicios Públicos Municipales, que encabeza Efrén López Rodríguez anunció un operativo para mantener limpia la ciudad en esta temporada vacacional, sin embargo, no ha dado los resultados esperados pues la mayor parte del tiempo los contenedores lucen desbordados.

Carlos Torres recordó que en días pasados se pidió a la ciudanía que el 25 de diciembre no sacaran la basura, pues el servicio de recolección fue suspendido, pero, algunas familias hicieron caso omiso al aviso y sacaron sus residuos sólidos.

“Y qué paso, la verdad es que no encontramos suficiente eco, eso es lo que está pasando, habrá que analizarnos todos, autoridades, pero también la ciudadanía, que no está respondiendo”.

Sin embargo, no solo fue el día 25 cuando se vio sucia la ciudad, en los últimos días la ciudadanía se ha quejado por la falta de eficiencia en el servicio de recolección de basura, sobre todo en la zona sur de la ciudad donde los contenedores se vieron totalmente rebasados en su capacidad.

El secretario de ayuntamiento dijo que a pesar de la infraestructura y los empleados con los que se cuentan, si no hay el apoyo de la ciudadanía “cuando se encuentran llenos los contenedores no va a ver rutas ni vehículos, que alcancen”.

“Hay lugares en donde no queremos tener la bolsa de basura un día en las casas, pero que sí que este en la calle y eso no puede ser, hay otros municipios ciudades en donde los camiones recolectores no pasan sino cada tercer día, y la gente colabora, y si un vecino saca la gente lo cuestiona porque la sacó indebidamente”.

Finalmente indicó que es un problema que se tiene que atacar entre las autoridades y la ciudadanía, y aunque se contemplan multas para la gente, “no podemos tener personas en los contenedores para poder pillar”.