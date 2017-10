Da rotundo no Ricardo Ortiz al alza al transporte público de Irapuato

rapuato, Gto. No habrá aumento a la tarifa del transporte publico en este año, responde el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez a los transportistas y asegura que en caso qué reduzcan el servicio el Municipio tiene una “plan B”.

Luego de que el vocero de los concesionarios del transporte público ayer insistía en qué se reanudaran las mesas de diálogo, donde uno de los temas a retomar era el incremento a la tarifa del transporte público, porque de lo contrario podrían reducirse las corridas en las rutas ante la crisis qué existe en los transportistas por el aumento en el precio del diésel, qué incluso podrían perder sus propiedades al adquirir unidades nuevas con créditos personales.

“El Ayuntamiento no va a cambiar la decisión que se tomó, no hay aumento, vamos a platicar con ellos. Ya veremos si hay modificaciones en la rutas nosotros tomaremos las decisiones que debemos de tomar. Aquí lo importante es y repito la tarifa que tienen ellos actualmente es una tarifa similar o mayor a en los demás municipios, porque si en Celaya les alcanza, en León les alcanza y aquí no”, explicó.

Dejó en claro que en las mesas de diálogo se revisará el asunto de la inseguridad, la mejora del transporte, donde el municipio cumplirá la parte que se acordó.

“Una mesa de tarifas no se va dar si es lo que esperan, eso no se va a dar…nosotros no vamos a bajar la guardia en ese sentido. El único tema que no está sujeto a discusión es la tarifa, por lo menos en este año todos las demás mesas siguen trabajando”, indicó.

Finalmente señaló que el municipio tiene plan B para asegurar el servicio a la ciudadanía, ante la posibilidad de que reduzcan las corridas de las rutas, “ya veremos en su momento…Yo espero que no suceda pero tenemos “plan B”, qué por razones técnicas me lo guardo pero ya veremos en las mesas de negociación a ver qué pasa”.