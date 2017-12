Dará Transparencia prioridad a revisión de contratos a empresa boletinada por el SAT, asegura Isabel Tinoco

Guanajuato, Gto. Todos los contratos que ha firmado la coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado a cargo de Enrique Avilés Pérez, con la empresa boletinada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), FBM Comercializadora, se encuentran en un proceso de revisión por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) informó la titular Isabel Tinoco Torres.

En entrevista con Zona Franca la titular de la STRC precisó que la revisión específica a los contratos, forma parte de una auditoría integral que se inició desde hace aproximadamente tres meses al área de Comunicación, que también contempla la revisión en la administración de viáticos y todo lo relacionado con la parte administrativa.

Al cuestionarle sobre el caso de la empresa de FBM Comercializadora, la secretaria explicó que la auditoría a la Coordinación de Comunicación Social no se inició a raíz de la denuncia pública, sino porque está contemplada en el plan anual de la STyRC. No obstante, aseguró que los contratos que se le han dado a esta empresa serán prioridad en los trabajos de revisión que se llevan, por la presunción de ser una empresa de las llamadas “fantasma”.

Zona Franca reveló que en los últimos tres años Gobierno del Estado ha contratado a FBM Comercializadora para triangular publicidad a diarios de la OEM, empresa que se encuentra en la lista publicada en el Diario Oficial de la Federación por la presunción de operaciones inexistentes.

Afirmó que ante señalamientos como estos “es prioridad la revisión a esta empresa, porque no puedo ser omisa ante una situación como esta. De hecho en cuanto tuvimos conocimiento en la parte mediática, el equipo auditor se reúne para analizar la información de las notas o denuncia anónima para tomarla en cuenta y complementar, en este caso fortalecer, la parte de la auditoría”.

La funcionaria estatal comentó que de los contratos otorgados a esta empresa se estarán revisando en dos vertientes, en la parte fiscal y la parte administrativa, de esta última se tendrá que determinar si la falta fue grave o no grave, “que solo haya sido por falta de cuidado”.

“Pero si no hubo entregables, el cuidado de pedir un trabajo y no se entregó lo que solicitamos, podríamos hablar de una falta administrativa grave porque el recurso no se estaría cuidando, sino al contrario se estaría dispersando, porque no se tuvo la precaución de lo que se licita y se recibe, es también lo que vamos a revisar”, añadió.