“¿Puedes pedirme olvido a mí y a los padres de los muchachos que fueron brutalmente asesinados junto con Juan Francisco, mi hijo?”, dijo el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en una carta. Sicilia expuso que el crimen organizado sigue desapareciendo personas y extorsionando, y sugirió al político tabasqueño que antes de pedir una amnistía para los delincuentes, debe buscar justicia para las víctimas.

Ciudad de México (SinEmbargo). El poeta y activista Javier Sicilia Zardain expuso en una carta abierta su inconformidad por la propuesta del precandidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, de otorgar amnistía a los criminales.

“Querido Andrés Manuel, tú y yo a lo largo del tiempo hemos tenido serias y profundas diferencias […] Durante esta campaña has expresado un peor y grave despropósito: proponer amnistía para la delincuencia organizada”, indicó Sicilia en una carta abierta difundida en la revista Proceso.

A su manera, el poeta le explicó al aspirante presidencial que “Amnistía, del griego amnestía, quiere decir olvido, privación del recuerdo, pérdida de la memoria. A menos que estés buscando el voto del crimen organizado, que ha destrozado y desfondado la nación, dime, dinos, Andrés Manuel, ¿puedes en conciencia pedirnos olvido a las víctimas, sobre todo a las víctimas de los desaparecidos que aún no encuentran a sus seres queridos?”.

“Confundes amnistía con el perdón”, aclaró Sicilia. “No son lo mismo, Andrés”, agregó.

Sicilia expuso que el crimen organizado sigue desapareciendo personas y extorsionando, por lo que sugirió al político tabasqueño que antes de pedir una amnistía para los delincuentes, debe buscar justicia para las víctimas.

Para que haya una reconciliación, resaltó, se necesita pasar por un examen de conciencia, dolor por el o los actos cometidos; petición de perdón, propósito de no volver a cometerlos y penitencia.

El poeta aseguró que él ya ha perdonado, pero “nunca olvidaremos”, y para no traicionar la memoria de las víctimas es urgente que se les haga justicia.

“Sin ella el perdón queda mutilado y se vuelve cómplice del mal. Esa justicia no se ha dado en México, ni siquiera se ha dado la paz que la permita y permita así la posibilidad o el cumplimiento del perdón”, escribió.

El 8 de abril de 2011, el escritor y poeta pidió pactar con el crimen organizado para frenar la violencia, y fue duramente criticado.

Su hijo Juan Francisco Sicilia fue asesinado el 28 de marzo de ese año junto con sus amigos Luis Antonio y Julio César Romero Jaimes, Gabriel Alejo, Álvaro Jaimes y Socorro Estrada.

“Hay que buscar un mal menor. Nosotros estamos poniendo la guerra, la muerte y la angustia, y [Estados Unidos] sigue metiendo armas, no han bajado los índices de la droga, ni del consumo, ni del costo. El narcotráfico sigue. A los Estados Unidos no les importa, no nos están ayudando en nada. Las mafias están aquí, pues pactemos. Ahí están sus corredores, por mí que inunden a Estados Unidos de droga. ¿Por qué tenemos nosotros que estarle protegiendo las espaldas?”, dijo.

“Hablemos claro otra vez: ahí están, tenemos que convivir con ellos. Y si no están haciendo bien la guerra, pues vamos a los pactos. Las guerras terminan en pactos al final de cuentas. Cuando se acaban de destrozar y destrozar a la humanidad, terminan en pactos. Y esto va a terminar en un pacto, tarde o temprano. Oigo la entrevista del [Ismael] ‘el Mayo’ Zambada y veo a un hombre que tiene cierto sentido de las cosas. Pues sus perros no, no están controlando a sus demonios. A esa conciencia, a esa humanidad, a esa cosa que piensa todavía y que dice cosas coherentes, a esos es a los que les estoy diciendo párenle, vuelvan a sus códigos”, agregó.