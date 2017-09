Debe Iovana Rocha solicitar licencia al cargo de regidora: ediles de ayuntamiento de Guanajuato

Guanajuato, Gto. Integrantes del ayuntamiento de Guanajuato coincidieron en que Iovana Rocha Cano debe solicitar licencia al cargo de regidora mientras se soluciona su problema, pero también por ética y congruencia.

El pasado lunes, por unanimidad de votos el ayuntamiento determinó inhabilitar a Rocha Cano para ocupar cargos públicos por tres años, además de imponerle una sanción de 150 mil pesos y una demanda civil para obligarla a que reintegrar alrededor de 272 mil pesos por daños al erario público, detectados por la Contraloría municipal durante una investigación que realizó cuando ella era titular del extinto Instituto Municipal de las Mujeres.

El regidor independiente, antes de Morena, Jaime Emilio Arellano Roig, consideró que a la regidora del PRI le convendría solicitar licencia al cargo mientras resuelve su asunto, igual que como paso en el caso de Julio César García Sánchez quien se vio obligado a separarse del cargo, primero por un mes y luego por tiempo indefinido, para enfrentar el proceso legal que se abrió en su contra por agresión a su ex pareja.

Mencionó que aunque la decisión la debe tomar Rocha Cano, sería conveniente que deje la regiduría por ética, y además porque ha habido muchos señalamientos sobre el manejo discrecional de los recursos públicos de la oficina de síndicos y regidores desde la Comisión de Administración Interna que ella preside, y que a la fecha no ha explicado.

Por su parte la coordinadora del PAN en el ayuntamiento, Samantha Smith Gutiérrez dijo que así como en su momento Iovana y muchos ediles pidieron que Julio César García dejara el cargo por dignidad, con la misma congruencia ahora le pide a la regidora que haga lo propio.

No es la primera vez, que Samantha Smith le pide a la regidora del PRI que solicite licencia, a mediados del año pasado le sugirió que dejará el cargo para atender la auditoría que la Contraloría tenía en su contra.

El síndico Ramón Izaguirre Ojeda, dijo que la decisión de separarse del cargo como regidora es única y exclusivamente de Iovana Rocha, y no quiso opinar si debe irse.

“Para que no parezca que evado la pregunta, la replanteó, si fuera mi caso: por supuesto que yo pediría licencia, es un planteamiento a partir de una convicción personal, sería muy difícil estar con 14 compañeros con los señalamientos que se han hecho o manejando la Comisión de Administración con los señalamientos”.

En tanto, el regidor del PVEM, Carlos Ortiz, lo único que dijo fue que es una determinación que le compete a la regidora, y es respetable.

Los ediles del PRI, PAN y el independiente, también coincidieron en que Rocha Cano debe de ser removida de la presidencia de la Comisión de Administración Interna, ante los señalamientos de malos manejos, la falta de transparencia y por la investigación que salió con responsabilidades administrativas, civiles, e incluso penales.

“Ahí si invito a la reflexión, la Comisión de Administración, creo que tiene que tener elementos de confianza del resto del ayuntamiento y ya se vio que no se tiene en la sesión del Cabildo pasada cuando a la hora de votar la transferencia de recursos a apoyos sociales muchos no lo aprobaron, creo que apelaría a reintegrarla con elementos de confianza. Yo creo que no es el mejor momento para que este Iovana pero corresponderá al presidente municipal hacer la propuesta y a nosotros votarla”, indicó Izaguirre.