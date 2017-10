Debe Márquez pedir cumplimiento de empleos a Toyota; indispensable apostar a industria local: empresarios

León, Gto. Empresarios locales señalaron que el gobierno de Miguel Márquez debe solicitarte a la ensambladora Toyota que cumpla con los compromisos de generación de empleos proyectados cuando se hizo el anuncio de la construcción de la planta en Apaseo el Grande.

Esto considerando que el gobierno de Guanajuato también debió realizar compromisos con la empresa japonesa, tales como la compra y donación del terreno por 607 hectáreas para la instalación de la ensambladora, que originalmente tendría una inversión de 1 mil millones de dólares y estaría produciendo 200 mil autos Corolla.

Esta semana, Toyota confirmó nuevas modificaciones en su plan para la planta de Apaseo el Grande, entre ellas, que disminuyó su inversión de los mil millones de dólares a 700 millones, así como la confirmación de que serán 100 mil unidades de camioneta Tacoma las que se produzcan en lugar del automóvil compacto.

Empresarios locales coincidieron en que confían que la determinación de la empresa japonesa pueda renegociarse en algún periodo de tiempo, considerando que la decisión de recortes provino después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump lanzó advertencias a la industria automotriz y amenaza con salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Apostar a la industria local

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo Guraieb Ranth dijo que el principal impacto de los recortes establecidos por Toyota será en materia de empleo y que el gobierno de Guanajuato debe alistarse y renegociar las condiciones con las que originalmente esta empresa automotriz determinó instalarse en la entidad.

“En cuanto a los incentivos millonarios otorgados a Toyota, dado el recorte de inversión y producción tan significativos, me parece que nuestras autoridades están obligadas a renegociar, buscando un mejor equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos de beneficios los guanajuatenses”.

Agregó que el estado de Guanajuato tiene que apostar por fortalecer la industria local, considerando que estos recortes en las inversiones extranjeras también traerán recortes al número de empleos que estarían generándose.

“Aunque me parece importante señalar que Guanajuato en un futuro debe buscar capitalizar en mucho mayor medida la presencia de inversión extranjera, con derramas mucho mayores, a través de la proveeduria local, la especialización laboral y con ello mucho mejores salarios para los trabajadores; sin esto último, no hay verdadero desarrollo”, dijo.

Un golpe para Guanajuato

El presidente de la Coparmex en León, Jorge Ramírez reconoció que estos anuncios de disminución en inversión y producción sí pueden constituir un golpe para Guanajuato, pero mencionó que la reincorporación de capital de Toyota es algo que irá sucediendo de manera paulatina o eventual.

Reconoció que la empresa Toyota recibió prerrogativas de parte del gobierno de Miguel Márquez, lo que la compromete a cumplir con lo acordado.

“Sin duda el gobierno del estado se tiene que acercar con Toyota y tienen que cumplir cada quien con lo que le corresponde y llegar a una negociación porque es como en toda negociación y si gobierno del estado les ofreció ciertas prerrogativas o ciertos estímulos por cantidades determinadas de empleados y si hoy Toyota está cambiando su postura, pues entonces Toyota sabe que las prerrogativas se van a reducir”, sentenció.

Agregó que considera que se trata de un tema de tiempos, debido a que la empresa podría ir aumentando su capacidad de producción o la inversión.

Jorge Ramírez dijo que la decisión de Toyota seguramente obedece a un tema coyuntural porque económicamente, México continúa siendo un lugar ideal para que se instalen las empresas ensambladoras de autos, considerando que ya hay clústers como el que tiene Guanajuato, en donde hay un gran número de empresas provedoras.

Nuevas condiciones pueden negociarse

El presidente de la Canacintra León, René Solano dijo que si bien, Guanajuato sale perjudicado con los recortes de la empresa, es un tema que no depende de la gestión de Miguel Márquez y que el próximo gobierno estatal debe estar listo para recordar las exigencias a la empresa japonesa.

“Esta eventualidad no es responsabilidad de nuestro gobernador y se da como resultado de las nuevas políticas de Estados Unidos en torno a sus temas de productividad y déficit comercial con el mundo. Es verdad que el gobierno de Guanajuato invertirá mucho mas por menos beneficios de empleo y participación en la balanza comercial de exportación, pero eso no esta en manos de Miguel Márquez. Por lo anterior solo queda cumplir con lo pactado, esperando que en uno o dos años a partir de la puesta en marcha de la planta se puedan negociar nuevas lineas de ensamble y llegar al objetivo de empleos y producción”, señaló.

Agregó que el impacto primario sí será el número de puestos de trabajo que se generarán y que esta baja será directamente proporcional a la producción, señaló que respecto a la economía podría no existir impacto porque las utilidades no se quedan en México y las compañías proveedoras no necesariamente son locales sino internacionales pero instaladas en Guanajuato.