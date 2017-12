Imposible decidir democráticamente en el PAN; mejor designaciones: Ricardo Ortiz

Irapuato, Gto. Los comités municipales del PAN no están en posibilidad de lograr acuerdos políticos, por ello la designación directa es el mejor método dijo el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrrez tras pronunciarse a favor de que Diego Sihnue Rodríguez Vallejo sea el abanderado del albiazul para buscar la gubernatura del estado en 2018.

Aunado a ello dijo que no está empecinado en ser el candidato a la alcaldía de Irapuato por el PAN: “yo estoy puesto, pero si me dicen no voy, pues no voy”.

“La designación será mejor para evitar fracturas. Ahorita ya los comités no están en condiciones de poder lograr los acuerdos políticos suficientes por los grupos que se han venido formando. Tiene que haber una depuración en el padrón de los comités y luego ver ya métodos diferentes”, indicó sin precisar las irregularidades.

Los panistas están en la espera que la Comisión Política Permanente del Comité Ejecutivo Nacional ratifique el método, luego de que el consejo estatal aprobó que sea por designación. El alcalde se pronunció de manera personal a qué Rodríguez Vallejo sea el abanderado a la candidatura a la gobernatura.

“El que está más encaminado, enfilado es Diego. Al final de cuentas se vean a unir cualquiera que pretende ese y cualquier otro puesto. Son raros los que al final se van a otro lado o hacen berrinche, somos y debemos ser institucionales, las reglas del juego las conocemos todos”.

No se aferra a la candidatura

Ortiz Gutiérrez informó que si el partido le dice que no será el candidato a la alcaldía, él acatará la orden. Pero dejó en claro que debe de haber seguimiento a los proyectos que deje para Irapuato y no sufra un retroceso cómo años y administraciones pasadas.

“No tengo obsesión por el cargo, sí tengo ganas de darle continuidad a cosas que se están haciendo. Tres años son insuficientes para culminarlas, el tema de la seguridad requiere tiempo, la Ciudad requiere de manteniendo, cosas nuevas…Estoy puesto pero si el partido me dice no vas, no voy y punto, yo no la voy hacer de emoción”.